海港旗下中菜館激抵孖寶！$198歎龍蝦伊麵+鬍鬚雞 指定分店晚市供應

海港飲食集團旗下中菜館「港味」向來以優質出品和親民價格深受食客愛戴。最近，油塘分店推出了一項極具吸引力的晚市孖寶優惠，讓您以震撼價$198，一次過品嚐波士頓龍蝦與走地鬍鬚雞兩款上等美食，性價比極高。

海港旗下「港味」晚市孖寶優惠 龍蝦伊麵+鬍鬚雞$198

海港旗下「港味」晚市孖寶優惠 龍蝦伊麵+鬍鬚雞$198

$198龍蝦伊麵+鬍鬚雞孖寶 指定分店晚市供應

這次孖寶優惠的主角之一「上湯焗波士頓龍蝦伊麵」，嚴選重約一隻的波士頓龍蝦，肉質飽滿，口感鮮甜彈牙，底下的伊麵吸收了所有濃郁的湯汁，每一口都充滿了海洋的氣息和龍蝦的甘香，滋味無窮，絕對是讓人回味再三的經典菜式。

享用完龍蝦的鮮美，另一主角「走地鬍鬚雞」隨即登場。走地鬍鬚雞肉質結實而富有彈性，雞皮薄脆，皮下脂肪適中，吃起來既香口又不油膩。經過師傅巧手烹調，雞肉保持了原有的鮮嫩多汁，雞味濃郁。

海港旗下中菜館「港味」晚市孖寶優惠

優惠價格： $198

套餐內容： 上湯焗波士頓龍蝦伊麵 (一隻) 走地鬍鬚雞 (半隻)

餐廳地址：油塘高超道38號大本型2樓214號舖

訂座熱線：2152 2228

備註： 優惠有限，售完即止。建議提前訂座，以免向隅。

資料來源：海港飲食集團