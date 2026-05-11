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海港旗下中菜館激抵孖寶！$198歎龍蝦伊麵+鬍鬚雞 指定分店晚市供應

飲食
更新時間：17:32 2026-05-11 HKT
發佈時間：17:32 2026-05-11 HKT

海港飲食集團旗下中菜館「港味」向來以優質出品和親民價格深受食客愛戴。最近，油塘分店推出了一項極具吸引力的晚市孖寶優惠，讓您以震撼價$198，一次過品嚐波士頓龍蝦與走地鬍鬚雞兩款上等美食，性價比極高。

海港旗下「港味」晚市孖寶優惠 龍蝦伊麵+鬍鬚雞$198

海港旗下「港味」晚市孖寶優惠 龍蝦伊麵+鬍鬚雞$198
海港旗下「港味」晚市孖寶優惠 龍蝦伊麵+鬍鬚雞$198

$198龍蝦伊麵+鬍鬚雞孖寶 指定分店晚市供應

這次孖寶優惠的主角之一「上湯焗波士頓龍蝦伊麵」，嚴選重約一隻的波士頓龍蝦，肉質飽滿，口感鮮甜彈牙，底下的伊麵吸收了所有濃郁的湯汁，每一口都充滿了海洋的氣息和龍蝦的甘香，滋味無窮，絕對是讓人回味再三的經典菜式。

享用完龍蝦的鮮美，另一主角「走地鬍鬚雞」隨即登場。走地鬍鬚雞肉質結實而富有彈性，雞皮薄脆，皮下脂肪適中，吃起來既香口又不油膩。經過師傅巧手烹調，雞肉保持了原有的鮮嫩多汁，雞味濃郁。

海港旗下中菜館「港味」晚市孖寶優惠

  • 優惠價格： $198
  • 套餐內容：
    • 上湯焗波士頓龍蝦伊麵 (一隻)
    • 走地鬍鬚雞 (半隻)
  • 餐廳地址：油塘高超道38號大本型2樓214號舖
  • 訂座熱線：2152 2228
  • 備註： 優惠有限，售完即止。建議提前訂座，以免向隅。

 

資料來源：海港飲食集團

 

同場加映：連鎖酒樓晚市優惠$38起 必食燒鵝皇/花尾斑/冬瓜盅 全線多間分店供應

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