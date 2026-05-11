將軍澳酒樓晚市激抵優惠！$168起歎清蒸游水藍瓜子斑 配繡球菌魚腐浸勝瓜

位於將軍澳新都城的將軍會館，作為海港飲食集團旗下的食府，向來以其優質的粵菜和舒適的環境深受區內食客歡迎。最近，餐廳推出震撼的晚市孖寶優惠，只需$168起，便能品嚐到包括清蒸藍瓜子斑在內的兩道精選菜式，絕對是家庭聚餐和朋友飯局的超值之選。

新都城將軍會館晚市超值孖寶 優惠價歎清蒸藍瓜子斑

位於將軍澳新都城的將軍會館，近日推出震撼的晚市孖寶優惠。 ​

這次由將軍會館推出的晚市孖寶優惠，可謂誠意十足。主角「清蒸藍瓜子斑」選用新鮮游水藍瓜子斑，其肉質嫩滑鮮甜，魚味濃郁。以傳統粵式清蒸方法烹調，僅以簡單的豉油、薑絲和蔥花提味，完美突顯了海鮮的原汁原味，是追求新鮮滋味的食客不能錯過的菜式。

另一道「繡球菌魚腐浸勝瓜」則是健康與美味兼備的選擇。繡球菌爽口彈牙，帶有獨特菌香；魚腐則是以新鮮魚肉製成，口感軟滑，豆味香濃。兩者與清甜的勝瓜一同浸煮，湯汁吸收了所有食材的精華，清而不寡，營養豐富，是一道適合任何年齡層的健康佳餚。

將軍會館晚市超值孖寶優惠詳情