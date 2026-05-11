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連鎖酒樓晚市優惠$38起 必食燒鵝皇/花尾斑/冬瓜盅 全線多間分店供應

飲食
更新時間：13:11 2026-05-11 HKT
發佈時間：13:11 2026-05-11 HKT

近期，百好飲食集團為食客帶來了全新的「晚市優品」推廣活動，以低至$38的震撼價格，讓顧客從五款精心炮製的招牌佳餚中任選其一，為晚膳增添豐富選擇，當中包括經典的「晚爐至尊燒鵝皇」與鮮美的「醬油蝴蝶蒸花尾斑」。

百好飲食集團晚市優惠 $38起歎燒鵝皇/花尾斑/冬瓜盅

百好飲食集團晚市優惠 $38起歎燒鵝皇/花尾斑/冬瓜盅
百好飲食集團晚市優惠 $38起歎燒鵝皇/花尾斑/冬瓜盅

$38起晚市優惠 百好旗下多間酒樓供應

百好飲食集團全新「晚市優品5選1」優惠於旗下百好名宴、彩匯皇宮、百匯酒家、百匯軒、都匯漁港等分店供應，涵蓋了多款經典菜式，滿足不同食客的口味。當中，粵菜靈魂「晚爐至尊燒鵝皇」以傳統掛爐方式烤製，外皮酥脆，肉質嫩滑多汁，二人同行僅需$38便可品嚐四分一隻。

對於海鮮愛好者，這次優惠同樣不容錯過。「醬油蝴蝶蒸花尾斑」選用重約一斤的新鮮花尾斑，以精準火候清蒸，魚肉鮮甜嫩滑，二人份量僅售$38。另一款「西蘭花珊瑚蝦球」則將爽口彈牙的蝦球與翠綠西蘭花清炒，賣相精緻，味道清新健康。此外，滋補養生的「海皇燉冬瓜盅」亦在推廣之列，以多種海鮮精華與清甜冬瓜一同燉煮，湯鮮味美，三人同行只需$48即可享用。

百好飲食集團晚市優惠

  • 適用分店： 百好飲食集團旗下分店（包括百好名宴、彩匯皇宮、百匯酒家、百匯軒、都匯漁港等）
  • 優惠內容： 晚市期間，每檯客人可從五款特選菜式中任選一款享用。
  • 條款及細則：
    • 每檯按入座人數限選1款優惠菜式。
    • 客人必須額外惠顧至少一款正價小菜。
    • 此優惠不可與其他特價套餐及全包宴同時使用。
    • 優惠只限於大堂散座，不適用於廳房及外賣服務。
    • 需另收取加一服務費。
    • 優惠內容如有任何更改或暫停，恕不作另行通知。
    • 百好飲食集團保留所有對此優惠的最終決定權。

 

資料來源：百好飲食集團

 

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