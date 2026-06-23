稻香晚市早鳥優惠！$138起歎齊龍躉/烤雞配自選小菜/螺頭燉湯/煲仔飯 

稻香集團一直以地道粵菜及優質點心深受香港食客歡迎，是親朋好友聚餐的熱門之選。近日，稻香為食客帶來極具吸引力的「早D開飯」限時晚市套餐優惠，只要於指定早鳥時段入座，即可以低至$138的超值價錢，享用龍躉、烤雞或蝦球等由大廚精心炮製的晚餐，絕對是超值之選！

稻香晚市優惠加碼！$138起歎酒樓小菜二人餐

稻香推出極具吸引力的「早D開飯」限時晚市套餐優惠。

是次稻香集團推出的晚市套餐，特別加入了多款由資深大廚主理的特色佳餚，務求讓食客以平民價錢享受高級酒樓的餐飲質素。食客可以從四款精心設計的主菜中挑選心水款式：例如肉質鮮嫩的「鏞皇醬爽耳蒸龍躉件」，選用優質大條龍躉，魚肉滑溜且富有豐富膠質，配上特製醬汁鮮味十足；或是帶有清新果香的「柚子沙律伴果木香烤雞」，烤雞外皮香脆，肉汁豐富，配上酸甜柚子沙律完美解膩。

喜愛濃郁口味的食客，則不容錯過香氣四溢、口感層次豐富的「黑松露滑蛋蝦球」，以及惹味十足的「石燙蜜桃燒汁牛仔骨」。若想進一步提升用餐體驗，食客更可選擇加購升級選項，品嚐豉味蒸金錢鱔、白灼海蝦、鮮鮑魚啫啫雞煲或上湯波士頓龍蝦等矜貴海鮮，全面滿足對高品質美食的追求。

靈活配搭十款精選小菜 迎合不同口味

除了星級主菜外，套餐還提供了多達十款的人氣經典粵式小菜供自由搭配，讓每一頓晚餐都充滿新鮮感。當中包括酸甜開胃、老少咸宜的「菠蘿咕嚕肉」，肉質外酥內嫩；以及佐飯一流的「大澳蝦醬蒸豚肉」和充滿家常風味的「馬友蒸肉餅」。

注重健康飲食及蔬菜攝取的食客，亦可選擇清淡鮮甜的「金銀蛋菜苗」或「鮮腐皮紅茄泡菜苗」。此外，菜單還涵蓋沙薑妃子雞（半隻）、胡椒芥菜豬肚煲、咖喱牛三寶、勁蔥豉油皇蝦及爽脆醬爆炒牛肉等豐富選擇。配合套餐內包含的滋潤螺頭燉湯，以及暖胃香口的鹽油煲仔飯（或白飯），這頓豐盛的晚餐絕對能為忙碌了一天的都市人補充元氣，非常適合家庭聚餐或二人世界。

稻香晚市早鳥套餐優惠詳情