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銅鑼灣40年老字號「太湖海鮮城」推夜茶 點心、小炒$10起 9成入座率獲網民大讚：平靚正又好

飲食
更新時間：18:10 2026-06-22 HKT
發佈時間：18:10 2026-06-22 HKT

現時設有宵夜時段的酒樓買少見少。最近，有網民分享於晚上造訪銅鑼灣擁有逾40年歷史的「太湖海鮮城」，親身體驗了久違的熱鬧夜茶時光，各款點心及小炒亦只需$10起，他形容當時「入座率高達九成」，現場氣氛猶如時光倒流至疫情前般充滿活力。

銅鑼灣「太湖海鮮城」夜茶宵夜滿座 食客大讚點心有驚喜

有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享日前到銅鑼灣「太湖海鮮城」享用夜茶的經歷。帖主特意提前一日訂位，並於夜茶時段開始時準時抵達酒樓，然而剛入座時已達八成滿，吃到尾聲仍陸續有客入座，令他不禁感嘆「九成入座率幾墟冚，人聲鼎沸」。

難得重溫夜茶時光，帖主一口氣品嚐了多款點心及小菜，並特別點名市面上已較少見的「乾蒸牛肉燒賣」，直呼「有驚喜，牛肉有少少嚼勁」；而「棉花雞」則豪氣地配上五件煙韌魚肚，讓他大讚好好味。雖然當晚的一道「百花釀魚肚」漏單未有送上卻被計算在帳單內，但帖主並未深究，豁達表示「當享受餐飯囉」。

網民：飲茶食晚飯都有水準

帖文引來不少網民討論「太湖海鮮城」的食物質素，並留言大讚「呢間正，我間唔中都會去宵夜炒兩個餸」、「飲茶食晚飯都有水準」、「一向幾鍾意佢」。同時，也有部分網民憶述過往光顧其他分店的點滴，認為該酒樓一直保持不俗的水準，唯獨座位空間略顯擠迫，整體評價依然十分正面。

80年代開業老字號 夜茶點心、小炒$10起

「太湖海鮮城」於八十年代開業，曾榮獲米芝蓮必比登推介，是本地知名的老字號酒樓之一。近期，酒樓調整經營策略，推出夜茶及宵夜時段，供應各式點心及小炒，例如椒鹽九肚魚、荔芋栗子排骨煲、鮮蝦燒賣皇、灌湯小籠包、炸饅頭及蜜糖蛋條等，價格低至$10起，成功吸引大批食客前來捧場。

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組

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