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土瓜灣街坊酒樓破底價！早點心拼盤茶$9.8 足料靚粥/蒸飯$12.8

飲食
更新時間：13:29 2026-06-16 HKT
發佈時間：13:29 2026-06-16 HKT

位於土瓜灣海悅廣場的街坊酒樓「囍宴」推出極具吸引力的超值早茶推廣活動，當中最大賣點莫過於只需$9.8即可品嚐一籠三件不同款式的精緻點心，更有$12.8的皮蛋瘦肉粥，性價比極高，絕對是早晨提神醒胃的首選！

土瓜灣酒樓「囍宴」優惠！早茶點心拼盤$9.8 靚粥/蒸飯$12.8

一籠三件點心拼盤$9.8 自選粉果/菜肉包/燒賣

土瓜灣酒樓「囍宴」特別推出的點心拼盤優惠，打破了傳統飲茶需單點一整籠同款點心的限制，讓食客能以超低價一次過品嚐到三款截然不同的點心風味。食客僅需$9.8即可選擇心水的「一籠三件」點心組合，款式配搭極為豐富包括叉燒包、潮州粉果拼燒賣；菜肉包、蝦餃拼馬拉糕；或黃金糕、粟米餅拼蘿蔔絲大包。

除了超值的點心拼盤，早茶時段喝一碗熱騰騰的粥品或一盅蒸飯是不少香港人的指定動作。「囍宴」酒家同步推出多款僅售$12.8的足料粥飯，務求讓食客吃得飽足。當中包括惹味的鳳爪排骨飯、經典綿滑的皮蛋瘦肉粥、鮮甜解火的柴魚花生粥，以及充滿家常風味的鹹魚肉餅飯。粥底經過慢火熬製，飯粒則盡吸肉汁精華。搭配$9.8的點心優惠，食客只需花費二十多元便能享用一頓豐盛美味且飽腹的港式早茶，為新一天注入滿滿能量。

囍宴

  • 地址：土瓜灣馬頭圍道209號海悅廣場2樓
  • 電話：37934191 / 37934192
  • 營業時間：星期一至日 7am-10pm

 

資料來源：香港酒樓關注組

 

同場加映：連鎖酒樓反攻茶記！超值飲茶優惠 鹹蛋叉燒飯/蝦餃$9.9起 星期一至五午市供應

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