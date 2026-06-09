連鎖酒樓反攻茶記！超值飲茶優惠 鹹蛋叉燒飯/蝦餃$9.9起 星期一至五午市供應

位於西營盤的「明星金閣海鮮酒家」佔地廣闊，一直是區內街坊聚餐及品嚐傳統中菜的熱門地標，近年更積極轉型以迎合市場需求。近日，該酒樓推出極具震撼力的平價餐單，當中包括低至$22.8的足料鹹蛋叉燒飯，以及只需$9.9的特色翡翠鮮蝦餃，超高性價比成功吸引大批食客慕名而來，享受超值的飲茶體驗。

連鎖酒樓反攻茶記！超值飲茶優惠 鹹蛋叉燒飯/蝦餃$9.9起、

特價燒味飯星期一至五午市供應

在物價高企的香港，「明星金閣海鮮酒家」推出的特價菜式絕對是一大福音。首推焦點必屬定價僅需$22.8的「鹹蛋叉燒飯」。這款經典港式碟頭飯份量十足，叉燒肉質肥瘦適中，配上甘香惹味的鹹蛋，整體味道正宗且極具飽足感，有網民甚至形容此舉為「大酒樓反攻茶餐廳」。

點心方面亦有極大驚喜。食客只需$9.9即可品嚐到「翡翠鮮蝦餃」。有別於市面上常見的傳統蝦餃，「明星金閣海鮮酒家」的蝦餃外皮煙韌晶瑩，內餡則包裹著豐富的蔬菜粒與鮮甜大蝦，口感層次分明。此外，酒樓餐單亦涵蓋多款傳統中式甜品，如紅豆沙湯圓、香芒凍布甸及大良燉鮮奶等，價錢由$15至$18.8不等。

明星金閣海鮮酒家

地址：西環西營盤德輔道西271-285號地舖至1樓

電話號碼：2548 6838

收費詳情： 另收茶位費每位$11，並設有加一服務費。

營業時間：星期一至日 7am-11pm

資料來源：香港點心關注組＠Facebook

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