稻香集團推「時光倒流」優惠！低至$8、$9、$10歎盡多款精緻酒樓點心

稻香集團作為香港家傳戶曉的經典連鎖中式酒樓，一直以大眾化價錢及高品質餐飲深受廣大食客歡迎。近日，集團破天荒推出「時光倒流」震撼優惠，多款精選點心只需港幣$8、$9及$10，性價比極高。

稻香酒樓／稻香茶居破底價！低至$8歎點心

稻香集團破天荒推出「時光倒流」震撼優惠，多款精選點心只需港幣$8、$9及$10。

飲茶文化是香港人生活不可或缺的一部分，而高性價比的點心更是大眾聚餐的首選。今次稻香集團聯同旗下多個品牌，為食客帶來極具誠意的推廣活動。優惠期間，多款人氣招牌點心均以超值價$8、$9及$10發售。食客不需再為預算而煩惱，大可以放心點餐，盡情享受點心帶來的味蕾滿足。無論是想在週末與家人共享天倫之樂的食客，還是想在午膳時間尋求經濟實惠的上班一族，此超值推廣都能為他們帶來豐盛的餐飲體驗。

稻香集團旗下多個餐廳品牌均會同步參與優惠。當中包括主打傳統風味的「稻香」、環境舒適優雅的「稻香茶居」，以及適合熱鬧聚餐的「稻香超級漁港」。分店網絡涵蓋港九新界多個地區，無論身處將軍澳、沙田、荃灣還是觀塘，都能輕鬆找到參與推廣的酒樓。

稻香「時光倒流」點心優惠詳情：