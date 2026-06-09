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稻香集團推「時光倒流」優惠！低至$8、$9、$10歎盡多款精緻酒樓點心

飲食
更新時間：11:53 2026-06-09 HKT
發佈時間：11:53 2026-06-09 HKT

稻香集團作為香港家傳戶曉的經典連鎖中式酒樓，一直以大眾化價錢及高品質餐飲深受廣大食客歡迎。近日，集團破天荒推出「時光倒流」震撼優惠，多款精選點心只需港幣$8、$9及$10，性價比極高。

稻香酒樓／稻香茶居破底價！低至$8歎點心

稻香集團破天荒推出「時光倒流」震撼優惠，多款精選點心只需港幣$8、$9及$10。
稻香集團破天荒推出「時光倒流」震撼優惠，多款精選點心只需港幣$8、$9及$10。

飲茶文化是香港人生活不可或缺的一部分，而高性價比的點心更是大眾聚餐的首選。今次稻香集團聯同旗下多個品牌，為食客帶來極具誠意的推廣活動。優惠期間，多款人氣招牌點心均以超值價$8、$9及$10發售。食客不需再為預算而煩惱，大可以放心點餐，盡情享受點心帶來的味蕾滿足。無論是想在週末與家人共享天倫之樂的食客，還是想在午膳時間尋求經濟實惠的上班一族，此超值推廣都能為他們帶來豐盛的餐飲體驗。

稻香集團旗下多個餐廳品牌均會同步參與優惠。當中包括主打傳統風味的「稻香」、環境舒適優雅的「稻香茶居」，以及適合熱鬧聚餐的「稻香超級漁港」。分店網絡涵蓋港九新界多個地區，無論身處將軍澳、沙田、荃灣還是觀塘，都能輕鬆找到參與推廣的酒樓。

稻香「時光倒流」點心優惠詳情：

  • 優惠內容： 指定精選點心以特價港幣$8、$9及$10發售

  • 適用分店：

    • 稻香： 將軍澳新都城分店、將軍澳南豐廣場分店、何文田愛民商場分店、沙田分店

    • 稻香茶居： 荃灣分店、將軍澳星峰薈分店、觀塘開源道分店、大角咀分店

    • 稻香超級漁港： 朗屏商場分店

  • 注意事項： 優惠受相關條款及細則約束，具體點心款式、供應期限及詳情請參閱店內宣傳海報或向現場店員查詢。

 

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