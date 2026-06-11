連鎖酒樓雞煲火鍋$148起！自選香辣/冬瓜椰子雞/胡椒豬肚 送17吋油炸鬼 宵夜時段額外9折

今個炎夏，連鎖酒樓翠園備受期待的「一煲兩食」雞煲火鍋系列強勢回歸！除了經典惹味的秘製香辣雞煲，更推出全新清甜解暑的冬瓜椰子滑雞煲。現在惠顧任何指定煲仔菜，即免費獲贈極具噱頭的17吋巨型油炸鬼，宵夜時段入座更可享全單9折優惠，即睇下文了解優惠詳情。

翠園「一煲兩食」雞煲火鍋$148起！自選香辣/冬瓜椰子雞/胡椒豬肚

翠園「一煲兩食」雞煲火鍋$148起！自選香辣/冬瓜椰子雞/胡椒豬肚

這次翠園推出的煲仔系列選擇豐富，共有五款招牌煲仔供食客挑選，定價親民，只需$148起。當中最矚目的必定是王牌「秘製香辣雞煲」，醬汁濃郁惹味，辣度適中，完美刺激味蕾；若想在炎炎夏日尋找清涼選擇，全新登場的「冬瓜椰子滑雞煲」絕對是不二之選，以清甜的椰子水配搭消暑冬瓜，雞肉嫩滑無比，清涼解膩。

此外，餐廳亦提供經典的枝竹鯇魚腩煲、暖胃的胡椒豬肚煲以及香氣四溢的生啫大魚頭煲，滿足不同食客的口味。食客更可以體驗「一煲兩食」的樂趣，先品嚐煲仔的濃郁精華，隨後加入火鍋湯底打邊爐，配搭超過50款精選火鍋配料，雙重享受令人回味無窮。

送巨型油炸鬼 晚上入座即享9折

為了讓這場火鍋盛宴更添驚喜，翠園特別推出超值贈品優惠。凡惠顧上述任何一款招牌煲仔，酒樓即免費送上一份長達17吋的巨型油炸鬼。這款巨型油炸鬼外層炸得金黃酥脆，內裏保持綿軟，將其浸泡在濃郁的雞煲醬汁或火鍋鮮湯中，吸滿鮮甜精華，口感層次豐富，保證讓食客吃到停不了口。

對於喜歡吃宵夜或晚下班的上班族來說，翠園更貼心推出專享福利。只需於晚上8時15分後入座，即可享有全單9折的超值優惠。收工後約齊三五知己，以最划算的價格圍爐狂歡，絕對是放鬆身心的最佳活動。

翠園「一煲兩食」雞煲火鍋優惠

提供優惠之餐廳：翠園大埔及元朗店

優惠推廣期限：即日起至另行通知

供應時間：星期一至日下午5:30後供應（只限堂食散座）

翠園大埔店： 電話：2219 2028 WhatsApp：6393 9790

翠園元朗店： 電話：2259 3538 WhatsApp：5201 6904



資料來源：美心中菜