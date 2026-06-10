沙田酒店級酒樓晚市優惠！$368歎龍蝦燒雞/$88酸菜魚 網民力撐：支持香港經濟

本地餐飲業積極推出優惠吸引食客。位於沙田帝都酒店內的「國穗軒」近日推出多項晚市優惠，低至$368就可食盡西澳洲龍蝦及脆皮吊燒雞，酸菜魚及冬瓜盅等晚市小菜更低至$88起。有網民就對餐廳的豐富菜式與親民定價感到相當滿意，發文呼籲留港消費，引起不少共鳴。

沙田國穗軒推抵食晚市優惠 $368歎西澳龍蝦+燒雞

位於沙田帝都酒店、屬於豪宴集團旗下的中菜廳「國穗軒」，近日推出抵食晚市優惠。

有網民試食後發文力撐。

有網民在社交平台Threads上分享，指位於沙田帝都酒店、屬於豪宴集團旗下的中菜廳「國穗軒」，正推出晚市餐飲優惠。根據事主分享的兩張宣傳海報，餐廳正推出「晚市開心孖寶」，可以特價368元（原價538元）享用半隻「脆皮吊燒雞」，以及一隻重約一斤並配以稻庭烏冬底的「上湯焗西澳洲龍蝦」。

另外亦有「晚飯3大皇牌」，可從三款特價菜式中任選一項，包括68元的「沙汁大蝦球」、88元的「老壇酸菜魚」或98元的「海皇冬瓜盅」。面對豐富且價格相宜的菜式，事主發文力撐：「繼續支持香港經濟」。

網民大讚經濟實惠 「真係幾平」

該帖文發佈後獲得不少網民的熱烈迴響。許多曾光顧該餐廳的食客留言贊同，對食物的份量及定價表示高度肯定，表示「佢啲嘢食ok，上菜好似好大碟」、「又真係幾平喎」，並簡單直接地大讚「抵」。

同時，也有網民分享過往的用餐體驗以證明其質素：「呢間好食」、「之前試過早午飲茶點心，晚市羊腩煲，出品都幾好」。更有熟客極力推介其他招牌菜式，直指：「佢個黑椒牛柳粒同埋咕嚕肉好食，每次必叫」。