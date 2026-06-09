荃灣煌宴酒家結業！網民惋惜長者痛失「抵食酒樓」：唔通又要去食薯條？

近年香港不少傳統食肆面臨經營挑戰而結業。近日，位於荃灣眾安街大鴻輝（荃灣）中心的煌宴酒家，亦因租約期滿宣佈結業，令不少習慣在此飲茶的長者頓失聚腳點。有網民更感慨，以後或許只能去連鎖快餐店：「唔通又要去食雞翼紅豆冰或炸薯條？」

荃灣大鴻輝「煌宴酒家」 6月起租約期滿結業

位於荃灣眾安街大鴻輝（荃灣）中心的煌宴酒家，因租約期滿宣佈結業。 (網上圖片)

「煌宴酒家」價錢親民，是不少長者的聚腳地。 (網上圖片)



「煌宴酒家」是以粵菜海鮮及點心為主的平民酒家，價錢一向相當親民，例如早市小點收費為16.8元、中點20.8元；而下午茶時段的精選點心如「煌宴蝦餃皇（兩件）」及「一口糯米卷（三件）」更只需10.8元。經濟實惠的價錢及舒適環境，令該酒樓深受附近街坊歡迎，不少長者會在該店「打躉」。然而該店早前於門外張貼「停業通告」，指因「租約期滿」，已於「2026年6月1日起」正式「暫停營業」，並呼籲食客到集團旗下另外5間位於荃灣麗城、葵興、沙田及將軍澳的分店光顧。

點心價格親民抵食 網民慨嘆：又少咗間

有網民得知結業消息後，在網上發文慨嘆：「荃灣長者又少咗間幾抵食酒樓！」，並無奈反問：「唔通又要去大XX食雞翼紅豆冰或麥記炸薯條？」。事主對長者未來用膳選擇的憂慮，迅即引發了不同的反應與討論。部份網民認為區內餐飲競爭激烈，影響不大，表示「大鴻輝咁多食肆，執一間半間有咩所謂？」；亦有網民從樓宇安全角度考量，直指該商廈人流密集，「唔啱長者去，一旦火警走唔切，嗰度一直都係走火警黑店」。

另一方面，有熱心街坊積極提供其他餐飲建議，提到「見好多長者去潮日館飲茶」，並指出「荃灣好似有兩三間新既開咗！」，為區內長者尋找新的替代方案。