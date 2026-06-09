Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太子菠蘿油名店金華冰廳 驚傳結業招頂租！頂手費狂收33萬 店方勞氣解畫

飲食
更新時間：10:55 2026-06-09 HKT
發佈時間：10:55 2026-06-09 HKT

近年本港餐飲業面臨重重挑戰，結業與頂讓風波頻傳。太子知名老字號茶餐廳「金華冰廳」近日被網民發現捲入一場招頂風波，一則招頂廣告在網路廣傳，聲稱以33萬元頂手費即可接手該店，不少食客對消息感到突然。 《星島頭條》今（9日）向餐廳了解，店方就對招頂傳聞一一否認。

菠蘿油名店「金華冰廳」驚傳賣盤頂讓 收33萬頂手費送東主培訓

近日，社交平台「香港飲食舖-出租」流傳的一則頂手廣告。該廣告以「旺角人流暢旺特色餐廳」為題，列明頂手費為33萬、租金為12.9、利潤為8萬，並標籤了「#生意轉讓」、「#創業」及「#頂讓」。雖然廣告未有直接指名道姓，但根據其旺角及太子交界地段、近五十年歷史，又附上一張金華冰廳場內照片，網民隨即認出該舖正是以招牌菠蘿油、酥皮蛋撻及香滑奶茶聞名、在太子區無人不識的「金華冰廳」。

結業傳聞引網民熱議：印象中好旺

網民熱烈討論這宗傳聞的真偽，有人對老店可能結業感到不捨，疑惑「會唔會搬咋？」，亦有人指出該店「印象中好旺」，理應不愁生意；也有網民悲觀看待市道，直言現時「2萬租 兩萬都難 條街無人」；同時，亦有理性的網民質疑這是新型「詐騙」手法，指出近期有許多類似的冒名頂讓帖文，呼籲大眾小心求證。

店方：絕對冇啲咁嘅事

「金華冰廳」在完全不知情的情況下，被他人發布了此招頂廣告，引發外界高度關注。《星島頭條》記者致電「金華冰廳」了解，店方在接獲查詢時感到憤怒，斬釘截鐵地否認招頂手、結業離場之傳聞，又對該招租廣告回應：「絕對冇啲咁嘅事」。

延伸閱讀：本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因

最Hit
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
18小時前
吳文忻今早睡夢中安詳離世 結束勇敢抗癌路 丈夫承諾照顧兩幼女
吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 丈夫承諾照顧兩幼女
影視圈
48分鐘前
李家鼎提已故前妻施明落淚：我永遠愛佢 怒斥長子李泳漢「畜生」 罕爆離婚真相與借錢有關
李家鼎提已故前妻施明落淚：我永遠愛佢 怒斥長子李泳漢「畜生」 罕爆離婚真相與借錢有關
影視圈
13小時前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
21小時前
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
飲食
20小時前
張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」
張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」
影視圈
11小時前
籃球教練翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查 7月再向警方報到
籃球教練翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查 7月再向警方報到
突發
3小時前
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
即時娛樂
3小時前
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
內地雞蛋狂加價︱比去年升四成一斤市賣¥5.23 民眾慨嘆：貴過雞肉
內地雞蛋狂加價︱比去年升四成一斤市賣¥5.23 民眾慨嘆：貴過雞肉
即時中國
4小時前