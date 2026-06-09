太子菠蘿油名店金華冰廳 驚傳結業招頂租！頂手費狂收33萬 店方勞氣解畫

近年本港餐飲業面臨重重挑戰，結業與頂讓風波頻傳。太子知名老字號茶餐廳「金華冰廳」近日被網民發現捲入一場招頂風波，一則招頂廣告在網路廣傳，聲稱以33萬元頂手費即可接手該店，不少食客對消息感到突然。 《星島頭條》今（9日）向餐廳了解，店方就對招頂傳聞一一否認。

菠蘿油名店「金華冰廳」驚傳賣盤頂讓 收33萬頂手費送東主培訓

近日，社交平台「香港飲食舖-出租」流傳的一則頂手廣告。該廣告以「旺角人流暢旺特色餐廳」為題，列明頂手費為33萬、租金為12.9、利潤為8萬，並標籤了「#生意轉讓」、「#創業」及「#頂讓」。雖然廣告未有直接指名道姓，但根據其旺角及太子交界地段、近五十年歷史，又附上一張金華冰廳場內照片，網民隨即認出該舖正是以招牌菠蘿油、酥皮蛋撻及香滑奶茶聞名、在太子區無人不識的「金華冰廳」。

結業傳聞引網民熱議：印象中好旺

網民熱烈討論這宗傳聞的真偽，有人對老店可能結業感到不捨，疑惑「會唔會搬咋？」，亦有人指出該店「印象中好旺」，理應不愁生意；也有網民悲觀看待市道，直言現時「2萬租 兩萬都難 條街無人」；同時，亦有理性的網民質疑這是新型「詐騙」手法，指出近期有許多類似的冒名頂讓帖文，呼籲大眾小心求證。

店方：絕對冇啲咁嘅事

「金華冰廳」在完全不知情的情況下，被他人發布了此招頂廣告，引發外界高度關注。《星島頭條》記者致電「金華冰廳」了解，店方在接獲查詢時感到憤怒，斬釘截鐵地否認招頂手、結業離場之傳聞，又對該招租廣告回應：「絕對冇啲咁嘅事」。

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