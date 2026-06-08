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本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因

飲食
更新時間：15:08 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:08 2026-06-08 HKT

本灣水產荃灣店結業！連鎖新鮮食品市場「本灣水產」日前宣布，旗下荃灣分店於昨日（6月7日）為「最後營業日」，過去曾以「嶄新智能零售模式」作招徠，主張無現金交易，同時在店內推出海鮮「即買即煮」服務，成為不少街坊買餸好去處。荃灣店結業後，本灣水產目前於全港餘下2間分店，有網民留言分析荃灣店結業原因，詳情即看下文！

本灣水產荃灣店6.7結業！街坊直擊最後營業日 貨架幾近清空

「本灣水產」位於荃錦中心的分店於昨日（6月7日）為「最後營業日」，有網民於社交平台發文，直擊「本灣水產」最後一天的營業情況。本灣水產於6月1日宣布荃灣店舉行結業清貨，除新鮮食品及熟食產品，買滿$150即享全單88折。根據網民上傳的圖片所見，不少市民趁結業優惠到場選購貨品，至「最後營業日」當天，貨架上的存貨已所剩無幾，幾乎被搶購一空。

本灣水產在2019年於慈雲山中心開設首店，主張「嶄新智能零售模式」，即無現金交易，更號稱是全港首間無現金交易超市。至2020年，本灣水產選址荃錦中心開設分店，除了售賣一般超市的乾貨及濕貨外，同時設有鮮活海產區，推出海鮮「即買即煮」服務，方便街坊及上班族。

本灣水產在2020年一度積極擴充業務範圍，除了荃錦中心分店，同昤進駐屯門兆禧苑，惟目前這2間分店已告結業，目前僅餘啟德店及慈雲山店。

    網民分析荃灣店結業「死因」

    對於本灣水產荃灣店結業，不少網民留言分析箇中原因，有人認為該店在開業初時「D（啲）嘢係平D（啲）」，但之後無以為繼。有街坊則認為其實鄰近已有太多超市，「6羊（綠楊新邨）又有，太近有2間，冇必要啦」、「同百佳惠康差唔多，同一個埸（場）又開埋Hotmax」，亦有人認為本灣水產「D（啲）野（嘢）唔平！」

    本灣水產 Hong Kong Flavour 分店地址：

    • 啟德店：啟德沐翠街3號煥然壹居地下全層
    • 慈雲山店：慈雲山毓華街23號慈雲山中心2樓

    文：TF

    資料及圖片來源：全港店舖執笠結業消息 關注組@facebook、本灣水產Hong Kong Flavour@facebook

    延伸閱讀：港版築地｜鴨脷洲熟食中心翻新完成 老字號陳新記歸位重開  續賣海鮮加工小菜、一口西多


     

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