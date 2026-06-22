Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒樓七一回歸優惠！一連十日推$7.1手工點心、晚市蒸海斑$71

飲食
更新時間：15:15 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:15 2026-06-22 HKT

為慶祝七一回歸紀念日，以提供優質傳統粵菜與精緻點心聞名的「福苑集團」宣布推出多項優惠，食客不僅能以超低價$7.1享用多款人氣巧手點心，晚市時段更能以$71的驚喜價格品嚐原條清蒸大金花海斑，即睇下文了解優惠詳情！

福苑集團一連十日推$7.1手工點心 晚市蒸海斑$71

福苑集團一連十日推$7.1手工點心 晚市蒸海斑$71
福苑集團一連十日推$7.1手工點心 晚市蒸海斑$71

早茶至下午茶粵式點心$7.1 馬拉糕/炆豬手/蘿蔔糕

飲茶點心是本地飲食文化的重要一環，福苑集團在本次七一優惠中，特別精選了七款每日新鮮製作的經典點心回饋廣大食客。由早上7時至下午3時45分，顧客即可以$7.1的優惠價點選心水美食，當中包括皮蛋瘦肉粥、古法馬拉糕、南乳炆豬手、家鄉蒸蘿蔔糕、布拉蔥花腸等，每款點心均展現了點心師傅的精湛廚藝，讓食客以極具性價比的價格享受星級酒樓體驗。

晚市$71歎原條約兩斤重清蒸大金花海斑

除了早市及午市的點心優惠外，福苑集團亦為晚市食客準備了海鮮盛宴。從晚上6時起，兩位起入座的食客只需$71，即可享用一條重約兩斤的「清蒸大金花海斑」。酒樓大廚精準掌控火候，以傳統清蒸的烹調方式，完美保留了大金花海斑的鮮甜肉質與嫩滑口感，再淋上特調的鮮味蒸魚豉油與蔥絲，將魚肉的鮮味提升至極致。

福苑集團七一優惠

  • 優惠推廣期：2026年7月1日至7月10日
  • 優惠時段：7am-3:45pm；6pm起
  • 條款及細則：所有優惠只限堂食，不設外賣服務。
  • 適用分店及聯絡方式：
    • 柴灣金都海鮮酒家：柴灣環翠商場地下G12號舖 (預訂電話：2997 8866)
    • 上水金都海鮮酒家：上水新豐路98號1樓 (預訂電話：2671 0222)
    • 紅磡龍閣：紅磡黃埔天地享膳坊(第4期)地下G4號舖 (預訂電話：2633 8866)
    • 將軍澳敍·龍閣：將軍澳唐明街2號尚德邨TKO Spot 1樓111號舖 (預訂電話：2882 1939)
    • 長沙灣經典廚房：長沙灣元州街303號元州商場1樓F11及F12號舖 (預訂電話：2516 9188)

資料來源：福苑集團 Fuk Yuen Group

同場加映：連鎖酒家推$168抵食孖寶！嘆脆皮燒鵝皇＋鑊氣炒魚腐（全線5分店供應）

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
社會
4小時前
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
影視圈
6小時前
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
影視圈
7小時前
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
食用安全
8小時前
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
01:59
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
突發
6小時前
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
灣區時事
21小時前
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
飲食
2026-06-21 12:30 HKT