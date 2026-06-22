連鎖酒樓七一回歸優惠！一連十日推$7.1手工點心、晚市蒸海斑$71

為慶祝七一回歸紀念日，以提供優質傳統粵菜與精緻點心聞名的「福苑集團」宣布推出多項優惠，食客不僅能以超低價$7.1享用多款人氣巧手點心，晚市時段更能以$71的驚喜價格品嚐原條清蒸大金花海斑，即睇下文了解優惠詳情！

福苑集團一連十日推$7.1手工點心 晚市蒸海斑$71

福苑集團一連十日推$7.1手工點心 晚市蒸海斑$71

早茶至下午茶粵式點心$7.1 馬拉糕/炆豬手/蘿蔔糕

飲茶點心是本地飲食文化的重要一環，福苑集團在本次七一優惠中，特別精選了七款每日新鮮製作的經典點心回饋廣大食客。由早上7時至下午3時45分，顧客即可以$7.1的優惠價點選心水美食，當中包括皮蛋瘦肉粥、古法馬拉糕、南乳炆豬手、家鄉蒸蘿蔔糕、布拉蔥花腸等，每款點心均展現了點心師傅的精湛廚藝，讓食客以極具性價比的價格享受星級酒樓體驗。

晚市$71歎原條約兩斤重清蒸大金花海斑

除了早市及午市的點心優惠外，福苑集團亦為晚市食客準備了海鮮盛宴。從晚上6時起，兩位起入座的食客只需$71，即可享用一條重約兩斤的「清蒸大金花海斑」。酒樓大廚精準掌控火候，以傳統清蒸的烹調方式，完美保留了大金花海斑的鮮甜肉質與嫩滑口感，再淋上特調的鮮味蒸魚豉油與蔥絲，將魚肉的鮮味提升至極致。

福苑集團七一優惠

優惠推廣期：2026年7月1日至7月10日

優惠時段：7am-3:45pm；6pm起

條款及細則：所有優惠只限堂食，不設外賣服務。

適用分店及聯絡方式： 柴灣金都海鮮酒家：柴灣環翠商場地下G12號舖 (預訂電話：2997 8866) 上水金都海鮮酒家：上水新豐路98號1樓 (預訂電話：2671 0222) 紅磡龍閣：紅磡黃埔天地享膳坊(第4期)地下G4號舖 (預訂電話：2633 8866) 將軍澳敍·龍閣：將軍澳唐明街2號尚德邨TKO Spot 1樓111號舖 (預訂電話：2882 1939) 長沙灣經典廚房：長沙灣元州街303號元州商場1樓F11及F12號舖 (預訂電話：2516 9188)



資料來源：福苑集團 Fuk Yuen Group