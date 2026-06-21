銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一

坐落於銅鑼灣的人氣素食自助餐餐廳「樂園素食 Paradise Veggie」，向來是健康飲食及素食者的熱門之選。為慶祝開業五周年，餐廳推出極具吸引力的全日震撼價優惠，只需$79起即可盡享無限量素點心、糖水、壽司等素食菜式，優惠更橫跨整個六月。

銅鑼灣「樂園素食」自助餐限時優惠 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司

「樂園素食」以推廣健康綠色飲食為宗旨，於自助餐區提供琳瑯滿目的素食選擇，從清新的沙律吧、精緻手工點心到多款特色熱食及滋潤甜品，應有盡有。適逢餐廳開業五周年，更推出限時特價優惠，推廣期內平日下午茶時段低至$79即可盡享豐盛素菜，而午市及晚市亦分別只需$97及$150起，優惠價已全數包含加一服務費。

素食自助餐 必食手工素點心/原個蘋果沙律

在眾多豐富的選擇中，「樂園素食」的素食點心備受推崇，當中的手工素燒賣及粉果用料十足，餡料豐富且味道極佳，令人回味無窮。前菜方面，食客可品嚐到坊間自助餐少見的原個鮮甜蘋果沙律，而冷盤區的特製冷烏冬口感彈牙，絕對是夏日解暑的開胃佳品。此外，熱食區亦供應多款風味炒麵、炒烏冬及各式時令蔬菜，迎合不同食客的口味。

飽餐一頓後，當然少不了品嚐餐廳精心準備的中式糖水與甜點。食客可選擇滋潤養顏的木瓜糖水或清熱解毒的綠豆沙，另外亦有清新不膩、帶有淡淡花香的桂花杞子糕，為這頓豐盛的素食饗宴畫上完美的句號。

樂園素食 Paradise Veggie

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B04舖

訂座及查詢電話：2633 1386

WhatsApp查詢：9728 5881

五周年優惠收費表（已包加一服務費）： 午市時段：星期一至五 $97；週末及公眾假期 $106 下午茶時段：星期一至五 $79；週末及公眾假期 $88 晚市時段：星期一至五 $150； 週末及公眾假期 $166

條款及細則：逢農曆初一、十五將收取正價收費；菜式供應或因當日食材而有所調整。

資料來源：樂園素食 Paradise Veggie、香港茶餐廳及美食關注組