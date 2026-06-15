內地Gelato新貴野人先生攻港！首店選址銅鑼灣旺區商場 標榜5大特色 每日鮮製/不賣過夜雪糕

近年有不少內地餐飲品牌攻港，如蜜雪冰城、瑞幸咖啡、霸王茶姬等更是開到成行成市，港人毋需北上也能享用內地品牌美食。最近，內地意大利雪糕連鎖店「YEAH GELATO野人先生」宣布來港開設分店，作為國內的意大利雪糕新貴，店方標榜每日鮮製、不賣過夜雪糕等，憑5大特色成功在內地市場佔一席位，香港首店將選址銅鑼灣旺區商場開幕，即睇詳情！

內地Gelato新貴「野人先生」攻港！首店選址銅鑼灣旺區商場

內地意大利雪糕新貴「YEAH GELATO野人先生」日前宣布進駐香港，首店選址銅鑼灣利舞臺，預計7月正式開幕。野人先生原名為「野人牧坊」，2011年起於北京創立，由2015年起開始售賣意利大利雪糕，並於2024年易名為「野人先生」，同年7月開設上海首店。

直至2025年7月，野人先生單是上海已有約130間門店，全國突破900間分店，遍布深圳、上海、北京等城市。野人先生供應的Gelato口味款式多樣，除了開心果、牧場牛乳、焦糖海鹽、榛子巧克力等傳統口味，同時供應大米、春茶等創新口味，另供應咖啡及小食等。

標榜5大特色 每日鮮製/不賣過夜雪糕

內地飲食界向來競爭激烈，野人先生主打意大利雪糕Gelato，定價由¥25起，以內地消費水平而言稍貴，但仍能站穩陣腳，有網民分析其5大吸客特色。店方強調「當天現做、拒絕隔夜」，門店全透明製作，食客能看清楚製作過程，吃得放心。至於定價方面，雖然價格偏高，但其出品的Gelato為手工製作，口感綿密且脂肪含量低，，吸引重視健康的食客光顧。另外，店方提供免費試食，客人可先嘗試Gelato的口味再下單，確保味道符合客人的喜好。

店舖於營銷方面同樣有新意，設分時段供應限定口味，加上晚上9時後推出買一送一優惠，避免浪費存貨之餘，同時加強「拒絕過夜」理念。除了意大利雪糕常見口味，店方更融入內地的東北大米、仙居楊梅、橫縣茉莉等本土特色食材，以創新口味在社交平台製造話題。

YEAH GELATO野人先生

開幕日：預計7月

地址：香港銅鑼灣波斯富街99號利舞臺1樓6號舖

文:RY

資料及圖片來源:yeahgelatohk、小紅書