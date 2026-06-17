Mr. Steak自助餐買一送一！$137/位起任食環球海鮮/生蠔/和牛 第三位$1

位於銅鑼灣的Mr. Steak a la minute，向來是自助餐愛好者的熱門選擇，以其豐富多樣的即煮美食和親民價格深受食客歡迎。為迎接618購物節，餐廳與KKday聯手推出限時激抵優惠，當中包括震撼的買一送一、第三位$1優惠，人均僅低至$137，絕對是本月最不容錯過的餐飲盛事！

銅鑼灣的Mr. Steak午市自助餐限時買一送一！歎環球海鮮盛宴 週末加碼即開生蠔

銅鑼灣的Mr. Steak午市自助餐限時買一送一！歎環球海鮮盛宴 週末加碼即開生蠔

對於海鮮愛好者而言，Mr. Steak a la minute的自助午餐絕對能滿足您的味蕾。食客可以無限量享用冰鎮的雪花蟹腳和翡翠螺，蟹腳肉質飽滿鮮甜，而翡翠螺則口感彈牙。刺身區亦提供多款新鮮選擇。熱葷方面，由廚師主理的美國燒牛肉是必試之選，牛肉外層烤得焦香，內裡肉質軟嫩多汁。甜品方面，即叫即焗的心太軟，切開時流出濃郁的朱古力漿，配上冰凍的Haagen-Dazs雪糕，帶來冰火交融的極致享受。逢週末及公眾假期，午市更會特別增設即開生蠔及即燒美國極黑牛鐵板燒，性價比極高。

晚市豪華升級 品嚐頂級和牛與香煎鴨肝

晚市自助餐的菜式選擇更為奢華豐盛。除了午市的環球海鮮外，還加入了新鮮即開生蠔及香氣四溢的即煎鴨肝。鴨肝外皮金黃酥脆，內裡入口即溶，油脂甘香，令人回味無窮。如果想追求更極致的享受，「日本和牛・雪花蟹腳・生蠔・龍蝦盛宴」主題自助晚餐絕對是首選。此方案搜羅頂級日本和牛，並以鐵板燒、火炙壽司等不同方式呈現其獨特風味。此外，更有矜貴的鮑魚花膠一品鍋和鮮美的海膽手卷，每一口都是極致的奢華體驗。

開搶時間：2026年6月18日中午12:00

預訂推廣期：2026年6月18日12:00至6月24日23:59

適用日期：2026年7月1日至7月31日

餐廳地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓 Mr. Steak a la minute

八達通優惠：使用八達通支付並輸入優惠碼【26OT75】，消費滿$

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600即可減$75。 注意事項：所有方案另收加一服務費，並需於餐廳現場支付。

【買一送一＋第三位$1優惠】

「環球海鮮」自助午餐 平日（星期一至五）：$411/3位(人均$137) 週末（星期六至日及公眾假期）：$511/3位(人均$170)

「雪花蟹腳・生蠔」自助晚餐 (17:00-19:00) 平日（星期一至五）：$561/3位(人均$187) 週末（星期六至日及公眾假期）：$611/3位(人均$204)

「日本和牛・龍蝦盛宴」自助晚餐 (19:30-22:00) 平日（星期一至四）：$671/3位(人均$224) 週末（星期五至日及公眾假期）：$711/3位(人均$237)



【第1位1折＋第2位6折優惠】

「環球海鮮」自助午餐 平日（星期一至五）：$287/2位(人均$144) 週末（星期六至日及公眾假期）：$357/2位(人均$179)



【買一送一優惠】

「環球海鮮」自助午餐 平日（星期一至五）：$410/2位(人均$205) 週末（星期六至日）：$510/2位(人均$255)

「雪花蟹腳・生蠔」自助晚餐 (17:00-19:00) 平日（星期一至五）：$560/2位(人均$280) 週末（星期六至日）：$610/2位(人均$305)

「日本和牛・龍蝦盛宴」自助晚餐 (19:30-22:00) 平日（星期一至四）：$670/2位(人均$335) 週末（星期五至日及公眾假期）：$710/2位(人均$355)



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