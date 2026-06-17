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父親節大餐首選！連鎖酒樓$198/斤長腳蟹回歸 另設$588龍蝦宴+片皮鴨任食

飲食
更新時間：12:34 2026-06-17 HKT
發佈時間：12:34 2026-06-17 HKT

為了迎接即將到來的父親節，連鎖酒樓「陶源酒家」特別推出了一系列令人矚目的餐飲優惠！今年最吸睛的賣點絕對是頂級長腳蟹，破天荒以特價$198/斤發售，另外更有超值的片皮鴨任食配龍蝦宴只需$588，絕對是慰勞爸爸、全家慶祝節日的最佳選擇。

陶源酒家父親節優惠！$198/斤長腳蟹 $588龍蝦宴+片皮鴨任食

陶源酒家父親節優惠！$198/斤長腳蟹 $588龍蝦宴+片皮鴨任食
陶源酒家父親節優惠！$198/斤長腳蟹 $588龍蝦宴+片皮鴨任食

$198/斤長腳蟹優惠回歸

對於喜歡海鮮的家庭來說，陶源酒家的長腳蟹優惠絕對不容錯過。長腳蟹肉質鮮甜、口感豐富且飽滿，向來是高級宴席上的常客。食客在父親節期間只需以特價$198（原價$398）一斤的超值價錢，就能品嚐到這份來自深海的極致鮮味。需要留意的是，此項長腳蟹震撼優惠只限晚市堂食供應，各位孝順子女記得提早安排。

$588豪華龍蝦宴 配片皮鴨任食

除了超值的長腳蟹之外，陶源酒家同時推出了定價僅為每位$588的豪華龍蝦宴。這款龍蝦宴經過大廚精心設計，不僅包含了主角鮮甜大龍蝦，更搭配了多款酒家的招牌小菜，如四頭鮑魚伴椎茸、紅燒大鮑翅、蟲草花泡菜苗等。更令人驚喜的是，套餐會奉送紅酒或果汁一杯，並提供金陵片皮鴨任食，保證全家人都能大快朵頤，性價比極高。

陶源酒家父親節優惠

  • 適用分店地址及電話：
    • 灣仔店：香港灣仔菲林明道8號大同商場1樓及2樓（電話：2258 7688）
    • 尖沙咀店：尖沙咀加連威老道98號東海商業中心B1（電話：2366 0806）
    • 旺角店：香港九龍旺角豉油街118號仕德福酒店（電話：2770 8228）
  • 優惠詳情及條款細則：
    • 另收茶芥及加一服務費。
    • 不可與其他優惠同時使用。

資料來源：陶源酒家 鮑魚專門店

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