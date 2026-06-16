茶皇殿/茶皇漁港點心優惠！十大點心盛低至$61/位 歎手工燒賣/蝦餃皇/花膠灌湯餃

港式飲茶文化一直深受大眾歡迎，尋找高質素且性價比高的酒樓是不少食客的日常。其中「茶皇殿」及「茶皇漁港」以匠心製作的全手工即叫即蒸點心聞名，全線九間分店遍佈港九新界，一直是親朋好友聚餐及尋找香港點心推介的熱門勝地。適逢 618 年中大促活動，這間人氣酒樓精選了「十大點心盛」套餐推出破底價餐飲優惠，二人同行平均每位只需HK$61，絕對是品嚐正宗港式午市及下午茶點心的最佳時機！

6 月 17日 15:00

【茶皇殿・茶皇漁港點心優惠】

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茶皇殿全手工十大點心盛 必食招牌蝦餃/花膠灌湯餃

這次由茶皇殿及茶皇漁港呈獻的「即叫即蒸點心盛」，精心挑選了十款極具代表性的傳統與創新粵式點心。餐廳團隊堅持每一件點心均由經驗豐富的點心師傅以純手工製作，並採用即叫即蒸的烹調方式，確保送到食客桌上時能保留食材的最高鮮味。

套餐內容相當豐富，包含了飲茶必食的「蟹籽燒賣皇」及「茶皇殿招牌蝦餃皇」，其外皮晶瑩剔透，內裡的蝦肉鮮甜彈牙，口感豐富。此外，極具特色的滋補「杏汁花膠灌湯餃」亦是亮點之一，湯汁濃郁鮮甜，花膠入口軟糯，令人一試難忘。喜歡甜點的食客，則不能錯過賣相吸睛的「竹炭黑金流沙包」及帶有清香的「薑汁千層糕」。再加上經典的鮮竹牛肉球、蜜汁叉燒腸粉、香煎蘿蔔糕、金珠脆皮鹹水角及脆皮七味豆腐，款式多樣，完美滿足不同食客的味蕾享受。無論是與家人共享午市，還是與閨蜜共度下午茶時光，都能在舒適的環境中盡情品嚐。