茶皇殿/茶皇漁港點心優惠！十大點心盛低至$61/位 歎手工燒賣/蝦餃皇/花膠灌湯餃
發佈時間：15:45 2026-06-16 HKT
港式飲茶文化一直深受大眾歡迎，尋找高質素且性價比高的酒樓是不少食客的日常。其中「茶皇殿」及「茶皇漁港」以匠心製作的全手工即叫即蒸點心聞名，全線九間分店遍佈港九新界，一直是親朋好友聚餐及尋找香港點心推介的熱門勝地。適逢 618 年中大促活動，這間人氣酒樓精選了「十大點心盛」套餐推出破底價餐飲優惠，二人同行平均每位只需HK$61，絕對是品嚐正宗港式午市及下午茶點心的最佳時機！
6 月 17日 15:00
【茶皇殿・茶皇漁港點心優惠】
>>按此預訂<<
茶皇殿全手工十大點心盛 必食招牌蝦餃/花膠灌湯餃
這次由茶皇殿及茶皇漁港呈獻的「即叫即蒸點心盛」，精心挑選了十款極具代表性的傳統與創新粵式點心。餐廳團隊堅持每一件點心均由經驗豐富的點心師傅以純手工製作，並採用即叫即蒸的烹調方式，確保送到食客桌上時能保留食材的最高鮮味。
套餐內容相當豐富，包含了飲茶必食的「蟹籽燒賣皇」及「茶皇殿招牌蝦餃皇」，其外皮晶瑩剔透，內裡的蝦肉鮮甜彈牙，口感豐富。此外，極具特色的滋補「杏汁花膠灌湯餃」亦是亮點之一，湯汁濃郁鮮甜，花膠入口軟糯，令人一試難忘。喜歡甜點的食客，則不能錯過賣相吸睛的「竹炭黑金流沙包」及帶有清香的「薑汁千層糕」。再加上經典的鮮竹牛肉球、蜜汁叉燒腸粉、香煎蘿蔔糕、金珠脆皮鹹水角及脆皮七味豆腐，款式多樣，完美滿足不同食客的味蕾享受。無論是與家人共享午市，還是與閨蜜共度下午茶時光，都能在舒適的環境中盡情品嚐。
【茶皇殿・茶皇漁港點心優惠】
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超值優惠價錢：
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限量激減優惠：二人同行 HK122，平均每位只需HK61
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第二位激抵優惠：二人同行 HK149，第二位只需HK61.8（平均每位 HK$74.5）
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平日特惠：二人同行 HK176，平均每位HK88
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註：套餐原價為 HK$338/2位。以上優惠於現場需另收茶芥及原價加一服務費；優惠不適用於6月19至21日及7月1日。不足2位亦按2位計算茶芥
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預訂及用餐日期：
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預訂期：2026年6月17日 15:00 至 6月23日 23:59
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用餐日期：2026年6月18日 至 7月31日（星期一至五）
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適用時段：
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午市：11:30起入座，14:00前結帳離座
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下午茶：14:00起入座，16:30前結帳離座
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適用分店地址：
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【旺角】油尖旺店：奶路臣街33號依利大廈2樓 (泉章居舊址)
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【油塘】大本型店：大本型3樓301號舖 (夢幻樂園親子酒樓)
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【何文田】何文田廣場店：何文田佛光街80號何文田廣場2樓203-205號舖
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【觀塘】安達商場店：秀茂坪安達商場UG02舖
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【葵涌】葵涌商場店：上角街葵涌商場207號舖
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【啟德】晴朗商場店：啟晴邨晴朗商場1樓A區A102號舖
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【荃灣】石圍角新城店：石圍角路3號石圍角新城1樓109號舖
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【土瓜灣】翔龍灣店：新碼頭街38號翔龍灣廣場1樓130A號舖
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【屯門】茶皇漁港：湖翠路138號啟豐園1樓87號舖
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