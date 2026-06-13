沙田街坊酒樓早茶優惠！足料燒賣$9.8/籠 點心孖寶$31.8起 自選蝦餃/牛肉球/雞扎

位於沙田碩門商場的「德聲酒家」近日推出極具吸引力的早茶推廣活動，主打極高性價比，重點推介包括超值的早晨孖寶套餐，只需$31.8起即可品嚐兩款精選點心；另外更有必食的招牌足料燒賣，每籠僅售$9.8。對於喜愛港式飲茶文化的食客而言，這絕對是早晨歎茶、享受休閒時光的超值之選。

沙田「德聲酒家」早茶優惠！燒賣$9.8/籠 點心孖寶$31.8起

蝦餃/牛肉球/雞扎孖寶$31.8起 燒賣破底價$9.8/籠

飲早茶當然少不了豐富的點心配搭。「德聲酒家」特別於早市時段設計出多款「早市孖寶」組合，定價非常親民，低至$31.8起即可享用兩款美食。食客可以根據個人口味，自由配搭多款經典巧手點心，如德聲蝦餃皇、鮮竹牛肉球、金珠鹹水角、四寶滑雞扎等，絕對是與家人長輩或三五知己週末聚餐的絕佳選擇。

除了超值划算的孖寶套餐，「德聲酒家」的單點精選點心同樣極具吸引力。最受食客矚目的，必定是$9.8一籠的蟹籽燒賣皇和陳村粉蒸排骨。其中，燒賣選用上乘新鮮豬肉及爽口鮮蝦，按黃金比例混合打成肉丸，口感紮實彈牙，面層點綴著矜貴蟹籽，入口鮮味十足。

德聲酒家

地址：沙田石門安睦街18號碩門商場1樓P17號舖

電話：2178 0222

營業時間：星期一至日 7am-11pm

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組