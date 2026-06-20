連鎖酒家推$168抵食孖寶！嘆脆皮燒鵝皇＋鑊氣炒魚腐（全線5分店供應）

福苑集團旗下多間中菜餐廳一直致力提供高質素的傳統地道佳餚，多年來深受本地食客歡迎。近日推出震撼性晚市推廣。只需超值價$168，即可一次過品嚐兩款極具代表性的招牌名菜，絕對是近期城中最具性價比的晚餐選擇！

連鎖酒家推$168超值港式孖寶 歎酥脆燒鵝皇

連鎖酒家推$168超值港式孖寶 酥脆燒鵝皇＋鑊氣炒順德魚腐

是次福苑集團推出的「超值晚市雙重奏」絕對是誠意之作。第一款為大眾呈獻的主打菜式是「脆皮燒鵝皇（例）」。這道廣東經典燒味極度講究火候與醃料，餐廳廚師將燒鵝精心烤製至外皮香脆金黃，同時鎖住肉汁，令肉質保持細嫩多汁。食客一口咬下，脂香四溢，是令人再三回味的極致港式滋味。能以如此親民實惠的價格享用到海鮮酒家水準的燒鵝，實在是不容錯過的著數優惠。

加配鑊氣炒順德魚腐

除了惹人垂涎的脆皮燒鵝之外，這個優惠套餐還為食客搭配了一客「虎皮椒炒順德魚腐（份）」。這道菜式充滿地道傳統風味，選用入口軟滑、鮮甜無比的順德魚腐，配上微辣開胃的虎皮尖椒一同以猛火快炒，上碟時鑊氣十足。

超值晚市雙重奏優惠詳情

供應時間： 晚上6:00起供應（每日售完即止）

適用餐廳及分店地址： 金都海鮮酒家 (柴灣店)：柴灣環翠商場地下G12號舖 ( 訂座電話：2997 8866) 金都海鮮酒家 (上水店)：上水新豐路98號1樓 ( 訂座電話：2671 0222) 龍閣 (紅磡店)：紅磡黃埔天地享膳坊(第4期)地下G4號舖 ( 訂座電話：2633 8866) 敘·龍閣 (將軍澳店)：將軍澳唐明街2號尚德村TKO Spot 1樓111號舖 (訂座電話：2882 1939) 經典廚房 (長沙灣店)：長沙灣元州街303號元州商場1樓F11及F12號舖 (訂座電話：2516 9188)



資料來源：福苑集團

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