銅鑼灣靚裝連鎖酒家早茶半價！點心紙點心均享5折優惠 星期一至日適用
更新時間：15:46 2026-06-19 HKT
發佈時間：15:46 2026-06-19 HKT
發佈時間：15:46 2026-06-19 HKT
位於銅鑼灣心臟地帶的「海港薈」，向來以其精緻的粵菜和傳統手工點心而備受食客推崇，是家庭聚會和朋友相約品茗的熱門選擇。最近，海港薈利舞臺分店推出震撼的早茶優惠，由星期一至日，指定時段內所有點心均享半價折扣。
銅鑼灣海港薈早茶５折！ 即叫即蒸點心通通半價
一個美好的早晨，由一頓豐盛的「一盅兩件」開始。海港薈的點心團隊堅持每日新鮮製作，即叫即蒸，確保每一口都是最佳風味。其中，晶瑩剔透的「筍尖鮮蝦餃」絕對是必試之選，薄得透光的外皮包裹著爽甜彈牙的原隻大蝦和清甜的筍尖，口感層次豐富。而「蟹籽燒賣皇」則用料十足，啖啖鮮香豬肉與冬菇的鮮味，讓人回味無窮。趁著這次難得的半價優惠，不妨相約三五知己，一同前來享受一場物超所值的點心盛宴。
地理位置優越 交通便利成早茶首選
海港薈利舞臺分店坐落於銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場22樓，地理位置極為優越。從港鐵銅鑼灣站A出口步行僅需數分鐘即可到達，交通非常便利。餐廳環境典雅舒適，部分座位更能俯瞰銅鑼灣的繁華景致。無論是上班前的醒神早餐，還是週末與家人朋友的悠閒早茶時光，這裡都是一個絕佳的選擇。
海港薈．利舞臺早茶優惠
- 優惠內容：點心紙上所有點心均享 5 折 (50% OFF)
- 優惠時段：星期一至日，上午 9:00 至上午 11:30
- 地址：香港銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場22樓 (港鐵銅鑼灣站A出口)
- 訂座電話：2110 2068
- 茶芥收費：每位 $14
條款及細則
- 顧客必須於上午 11:30 前完成結賬並離座，方可享此優惠。
- 本優惠不適用於2026年6月19日至21日。
- 優惠只適用於點心紙上的菜品。
- 此優惠不可與其他推廣、優惠及折扣同時使用。
- 如有任何爭議，海港薈保留最終決定權。
資料來源：海港飲食集團
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