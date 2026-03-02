銅鑼灣夜茶推介！半夜歎$10起粥/點心/蒸飯/$42孖寶套餐 網民：少貴也是要接受

近年飲食業經營困難，食肆偏向「早收工」，要尋找一處燈火通明的宵夜食堂並非易事。銅鑼灣專門提供點心的「優點點心專門店」，便成為了夜貓子們的福音。最近有網民分享其凌晨的用餐體驗，引發不少關注。其中最吸引的，莫過於$42即可享用兩款點心的「孖寶套餐」，為午夜的銅鑼灣增添了一份溫暖的美味。

網民實測銅鑼灣凌晨飲夜茶 「少貴也是要接受」

近日有網民於Facebook「香港點心關注組」分享，他在凌晨時分到訪位於銅鑼灣渣甸街的「優點點心專門店」。在深夜選擇不多的情況下，這家點心店無疑是個好去處。該網民點選了梅菜肉餅飯、燒賣及牛肉腸。他評價道，價值$40的「梅菜肉餅飯」味道尚可，梅菜鹹香突出，配上肉餅，是經典的港式風味。至於加價$20換購的燒賣與單點的牛肉腸，則屬不過不失之作。

他又提到茶位費每位$8「真的不值」，但「凌晨12點9，還可以食到點心，少貴也是要接受的」，而且店舖有點心孖寶等套餐優惠，比單點划算得多。

$10加購粥品 $42孖寶套餐性價比高

根據店內海報，這家點心專門店推出了多款優惠套餐，讓食客能以更實惠的價錢品嚐多種美食。當中以「孖寶套餐」最為吸引，只需$42，便可於A區及B區餐單中各選一款點心。A區選擇包括皮蛋瘦肉粥、香煎蘿蔔糕、安蝦鹹水角等，而B區則有爽滑牛肉腸、鮮竹牛肉球、名醬蒸鳳爪等經典款式。兩者搭配，既能滿足口腹之慾，價錢亦相當合理。

此外，店家還提供「慳錢孖寶」及「熱賣孖寶」加配優惠。凡惠顧任何點心，只需加$10即可換購皮蛋瘦肉粥或柴魚花生粥一碗，對於想在深夜喝一碗熱粥暖胃的食客而言，絕對是超值之選。若想吃得更豐盛，也可選擇加$20配搭一款蒸飯，如鳳爪排骨飯或梅菜肉餅飯。這些靈活的配搭，讓顧客能自由組合出最符合個人口味與預算的宵夜大餐。

「優點點心專門店」

地址 ：銅鑼灣渣甸街

精選優惠 ： 孖寶套餐 ：$42可於指定A、B餐單中各選一款點心。 慳錢孖寶 ：惠顧任何點心，加$10即可換購指定粥品一款。 熱賣孖寶 ：惠顧蒸飯，加$20即可換購指定點心一款。 健康孖寶 ：惠顧燉湯，加$20即可換購蒸飯或點心一款。 飲品優惠 ：堂食可以$5優惠價換購汽水、豆漿、咖啡、奶茶、檸檬茶或紅豆冰。

條款及細則 ： 優惠適用於堂食及外賣，全日供應。 所有食品售完即止。 宣傳圖片僅供參考，餐點以實物為準。





圖片及資料來源：香港點心關注組＠Facebook