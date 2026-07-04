博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠

博物館長者優惠2026｜香港政府持續關懷長者，康樂及文化事務署特別為年滿60歲的長者推出「博物館通行證」優惠。只需繳付$25年費，長者即可於一年內無限次免費參觀康文署轄下17間指定博物館的常設展覽及大部分專題展覽。此外，持證人更可享有多達16項的額外消閒、餐飲及主題樂園折扣，為退休生活增添豐富的文化體驗。

博物館通行證長者優惠 $25無限次參觀香港博物館+16大玩樂優惠

博物館通行證長者優惠 $25無限次參觀香港博物館+16大玩樂優惠

持有康文署「博物館通行證」即可於一年內無限次免費參觀轄下17間指定博物館，如香港藝術館、科學館、文化博物館等的常設及絕大部分專題展覽；以及享有16項的額外專屬禮遇，涵蓋博物館附屬餐廳與禮品店折扣、指定文化及管弦樂節目門票優惠，甚至包括香港迪士尼樂園及海洋公園等主題樂園的會籍折扣。

為照顧不同市民的需要，「博物館通行證」收費按適用對象分為三個類別，一般成人的「個人通行證」年費為$50；適用於最多4名親屬的「家庭通行證」年費為$100；而專為 60 歲或以上長者、全日制學生及殘疾人士而設的「優惠通行證」更只需$25，讓每個人都能以最輕鬆的方式，全方位豐富文化、藝術與消閒生活。

康文署「博物館通行證」收費表：

通行證種類 適用對象 全年票價 優惠通行證 60歲或以上長者、全日制學生、殘疾人士 $25 個人通行證 一般成人 $50 家庭通行證 最多 4 人（須為親屬） $100

如何申請康文署「博物館通行證」？

網上遞交 + 親臨繳款：電郵提交申請表後，於翌日起計14日內親臨擬領取之博物館繳費。 網上遞交 + 郵寄支票：遞交申請表後7日內，郵寄劃線支票及證明文件副本至博物館。 親身前往指定博物館：於7間指定博物館（包括藝術館、歷史博物館、科學館等）親身辦理及繳費。 城市售票網電子版：登入URBTIX會員帳號購買動態電子門票，入場時出示二維碼即可。

香港17間博物館2026最新活動 憑證全年任玩

持有「博物館通行證」的最大亮點，莫過於能在一年有效期內，無限次參觀康文署轄下17間各具特色的博物館，盡情探索涵蓋藝術、歷史、科學與民俗文化等豐富領域。各個展館亦會定期更新展覽主題與展品，保證您每次造訪都能充滿新鮮感，隨時發掘不一樣的知識與樂趣。

康文署轄下17間博物館：

新界區 香港文化博物館 香港鐵路博物館 上窰民俗文物館 三棟屋博物館

港島及九龍區 香港電影資料館 香港藝術館 茶具文物館 香港歷史博物館 羅屋民俗館 李鄭屋漢墓博物館 香港抗戰及海防博物館 香港科學館 香港太空館 香港視覺藝術中心 葛量洪號滅火輪展覽館 孫中山紀念館 油街實現



博物館通行證16大玩樂及餐飲優惠全攻略

除了無限次參觀博物館，「博物館通行證」更提供16個涵蓋演藝節目、主題樂園與特色餐廳的專屬折扣：

1. 「香港藝術家」系列 2026 門票9折

喜歡本地音樂節目的朋友注意！憑「博物館通行證」，於城市售票網售票處出示實體或電子證件，以正價購買「香港藝術家」系列2026的指定音樂會門票（包括廖智敏、吳漢紳、李子朗及邱君琳的演出），即可享有九折優惠。

>>按此<<查看節目門票優惠詳情

2. 中華文化節 2026 精選節目低至8折優惠

感受傳統文化魅力，中華文化節2026為持證人帶來多項精彩折扣。於城市售票網購買指定舞台演出、戲曲電影欣賞及講座系列門票，可享九折優惠；而購買東九文化中心的《對話西遊》更可享八折。

>>按此<<查看節目門票優惠詳情

3. 音樂盛會 2026 9折優惠

國際級音樂饗宴同樣有專屬折扣！「音樂盛會 2026」匯聚了萊比錫布業大廳樂團，以及多位頂尖鋼琴、小提琴及大提琴演奏家。只要於城市售票網出示「博物館通行證」，即可享正價門票九折優惠，以超值價格欣賞世界級的殿堂音樂演出。

>>按此<<查看節目門票優惠詳情

4. 香港舞蹈團 2025/26 舞季門票優惠

支持本地舞蹈藝術，香港舞蹈團為持證人帶來雙重禮遇。於城市售票網購買大型舞台演出如《之間 ── 吳冠中水墨行》及合家歡音樂舞劇《熊貓大同萌》正價門票（$1,080貴賓票除外），即享九折優惠。此外，演出期間在場地購買周邊商品亦可獲九折。

>>按此<<查看演藝節目優惠詳情

5. 香港管弦樂團 節目門票9折

2026/27樂季節目門票將於8月6日開售，憑「博物館通行證」於城市售票網售票處，購買香港管弦樂團指定2025/26及 2026/27樂季節目門票，即可享有正價九折優惠（每次限購兩張）。

>>按此<<查看演藝節目優惠詳情

6. 香港小交響樂團 音樂會門票9折

除了香港管弦樂團，香港小交響樂團亦提供專屬票務優惠。持證人只需親臨城市售票網售票處，出示有效的「博物館通行證」，購買2026/27樂季音樂會之正價門票，即可輕鬆享有九折優惠，讓悠揚的管弦樂音豐富您的生活。

>>按此<<查看演藝節目優惠詳情

7. 一新美術館餐飲及購物折扣 紀念品95折

位於觀塘的一新美術館，為訪客提供文青悠閒的休憩空間。即日起至2026年12月31日，凡於館內咖啡室惠顧輕食或飲品，或在禮品店選購美術館的紀念品及出版書籍，均可獲九五折優惠（寄售及其他商品除外）。

>>按此<<查看博物館夥伴優惠詳情

8. 古魏博物館多重禮遇 週末免費入場

古魏博物館帶來全方位的參觀與消費禮遇！至2026年年底，持證人不但可以$30優惠價購買標準門票，逢週末更可免費入場。在館內「雙茗匯」咖啡店消費、租用場地或於禮品廊購物均享九折。此外，報名教育活動最高更可享八折優惠（四人或以上），非常適合結伴同遊。

>>按此<<查看博物館夥伴優惠詳情

9. 香港海事博物館 門票半價

坐落於中環海濱的香港海事博物館，是了解航海歷史與海洋文化的絕佳地點。由即日起至2026年12月31日，「博物館通行證」持有人凡購買成人門票，即可享有半價的超值優惠。

>>按此<<查看博物館夥伴優惠詳情

10. 南豐紗廠 六廠紡織文化藝術館購物優惠

喜歡文創產品的您，千萬別錯過這項專屬優惠。即日起至2026年12月31日，憑「博物館通行證」於南豐紗廠內的六廠紡織文化藝術館（CHAT 六廠）小店購物，即可享有九五折優惠。

>>按此<<查看博物館夥伴優惠詳情

11. 香港海洋公園全年會籍折扣

「博物館通行證」的優惠更延伸至大型主題樂園！由即日起至2026年8月31日，熱愛機動遊戲與動物的持證人，凡購買香港海洋公園全年會籍即可享有九折優惠。

>>按此<<查看主題樂園門票優惠詳情

12. 香港迪士尼樂園會籍減高達$70

即日起至2026年8月31日，持證人以正價購買香港迪士尼樂園「奇妙處處通」會籍，可享高達$70的折扣（標準會籍減$70；小童及學生減$60；長者減$40）。

>>按此<<查看主題樂園門票優惠詳情

13. 東九文化中心「心心念念」免費Tiramisu

在東九文化中心欣賞完節目，不妨到咖啡店「心心念念」享受美食。持證人可享雙重優惠二選一，包括單點菜單及飲品享八八折（不含套餐），或者同一賬單消費滿$400，免費獲贈美味的Tiramisu一份，優惠適用於堂食及外賣。

>>按此<<查看餐廳優惠詳情

14. 香港藝術館「MoA Dining」晚市85折

「博物館通行證」持證人只要透過專屬連結提前訂座MoA Dining，即可在星期一至日（特殊節日除外）以九折享用午市套餐、週末早午餐、下午茶及酒吧小食；晚餐時段的單點菜單更可享八五折優惠，讓視覺與味覺同時獲得滿足。

>>按此<<查看餐廳優惠詳情

15. 香港文化博物館「牧羊少年咖啡館」全單9折

位於香港文化博物館內的「牧羊少年咖啡館」，向來是充滿文藝氣息的人氣打卡熱點。持證人只要在館內參觀完各個精彩展覽，來到這間咖啡館消費，結帳時出示「博物館通行證」即可獲享全單九折優惠。

>>按此<<查看餐廳優惠詳情

16. 抗戰及海防博物館「康姨咖啡室」9折優惠

走訪香港抗戰及海防博物館，深入了解香港沉重的海防歷史後，可以到館內的「康姨咖啡室」稍作休息。由即日起，「博物館通行證」持有人於康姨咖啡室消費，即可享有全單九折優惠。

>>按此<<查看餐廳優惠詳情

實例話您知 長者如何用盡$25「博物館通行證」？

很多老友記可能會想：「我一年都去不到幾次博物館，買通行證真的划算嗎？」其實，只要懂得善用額外折扣，這張證絕對是一張「超級神卡」！以下為您舉兩個精打細算的真實例子：

例子一：陳伯的「湊孫恩物」

剛滿60歲的陳伯，退休後最大的樂趣就是帶一對孫仔孫女到處遊玩，享受天倫之樂。他花了$25申請長者「博物館通行證」，購買香港迪士尼樂園的長者「奇妙處處通」會籍，即時獲減$40，還可以隨時隨地、無限次免費帶孫仔去香港科學館玩互動展品，或者去香港太空館探索宇宙奧秘。

例子二：張婆婆的「休閒文青日常」

熱愛藝術與美食的張婆婆，經常相約三五知己四處看展覽、歎下午茶，享受多姿多彩的退休社交生活。她買了$25通行證後，經常約朋友到香港藝術館免費欣賞大師級畫作。參觀完畢，她們到館內的高級餐廳MoA Dining享用下午茶，結帳時出示通行證即享9折優惠。

資料來源︰康樂及文化事務署