長者求教凌晨北上平價路線！網民整理3大樂悠咭搭法 觀塘去皇崗最平僅$8

深宵時段前往深圳的交通工具選擇不多。近日，一名年滿65歲的長者在網上發文，表示打算於凌晨從觀塘出發前往皇崗口岸，並詢問交通工具是否會在凌晨提供長者車資優惠。這則帖文引來熱心網民解答，列出3個善用樂悠咭乘車優惠的平價轉乘方案，最平的路線僅需約$8。

樂悠咭凌晨北上都有長者優惠？網民整理3大平價路線

該位長者計劃在凌晨時分北上深圳，但礙於深宵交通選擇較常規時間少，且直通巴士收費一般較高，因此希望能善用長者乘車優惠，找到最實惠的過境路線，遂向廣大網民詢問「凌晨由觀塘坐直通巴到皇崗，65歲長者有冇優惠」。

配合「兩蚊兩折」乘車優惠 觀塘去皇崗最平僅$8

Facebook討論區上的網民見狀，隨即發揮互助精神，利用長者樂悠咭的「兩蚊兩折」乘車優惠，為帖主整理出三條平價轉乘路線。其中，最便宜的方案大約只需$8，建議先在觀塘乘坐501S專線小巴前往上水，再轉乘N73巴士到接駁皇崗口岸的落馬洲管制站。

第二個方法車費則約$8.08，網民建議先從觀塘乘搭N293巴士前往旺角，再於始創中心對面轉乘616S小巴。而最後一個方法則是從觀塘乘搭N293巴士至旺角，轉乘「全日通跨境巴士」，因該直通巴士提供樂悠咭限定優惠，僅需$33即可直達落馬洲管制站，全程車費約為$36.8。

資料來源：深圳大灣區好去處開心share