東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！

乘搭港鐵東鐵綫頭等車廂需要額外付費，惟不時發生逃票問題，屢次成為網上熱話的焦點。最近，有港人在社交平台分享乘搭東鐵綫頭等車廂的經歷，為了能夠在乘車時間休息小睡，決定「比貴少少」乘搭頭等，惟遇上一群中年女士在車廂內大聲喧嘩，最終使出一招，成功令全車瞬間變得安靜，獲大批網民留言讚好，直言：「大快人心！」

東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招：「全世界靜晒」

東鐵線頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招：「全世界靜晒」（資料圖片）

有網民在社交平台發文，指日前乘搭東鐵綫時，打算乘搭頭等車廂小休，未料事與願違。事主形容，當時有一群中年女士在車廂內大聲聊天，「一班大媽上車坐晒係（喺）我隔離，超大聲高談闊論旁若無人」，即使戴上了降噪功能極佳的「AirPods Pro 3」，仍然無法隔絕她們的聲音，對此大感無奈示。

由於情況持續，加上事主懷疑這群乘客未有按規定支付頭等車廂額外費用，決定致電港鐵客戶服務熱線舉報，「打28818888搵真人對話」。據事主補充，他在旺角東站致電電線，直至到達大學站，有數名俗稱「黃衫」的港鐵客務活動組職員現身車廂查票，「之後真係有黃衫上車嘟，銀芽～全世界靜晒」，而涉嫌違規逃票的乘客紛紛被檢控罰款，事主更笑言「（港鐵）應該賺左半皮（約5,000元）」。

網民讚大快人心：我要keep起個電話！

帖文公開後，隨即引來大批網民強烈共鳴：「做得好！」、「正宗一網打盡」；不少網民則對有乘客集體逃票感震驚，「全部博大霧？？」、「佢哋冇俾頭等錢？」事主回覆表示：「全部都冇」。有網民表示要將事主提供的電話號碼儲存備用，直言：「多謝你，我要keep起個電話！」、「啱啱打過去問個程序，2881-8888再撳1、1、*，就會有真人對話」。

與此同時，不少網民對事主如何成功「召喚」黃衫職員非常好奇：「你點同客服講，係咪話懷疑有一大班人冇比錢搭頭等？」此外，有網民分享以往曾目睹的逃票情況，指在星期日下午往金鐘方向的列車上，目擊「兩個講普通話的女青年旁若無人地共用一張八達通進入頭等」，雖然他在九龍塘站轉綫時即時向黃衫職員建議查票，惟不確定最終結果，反映市民希望有關方面加強東鐵綫頭等車廂執法、保障付費乘客權益。

東鐵頭等車廂不設補票 未持有效車票須繳$1,000附加費

根據港鐵官方網站列明，頭等額外費用相等於該程車程的普通等正價車費，即頭等車資為雙倍普通等車資；進入頭等車廂前，乘客必須在月台或車廂通道旁的「頭等核准器 」拍卡確認，系統將自動扣除該程的頭等額外費。

檢票員會不定時到頭等車廂查票，乘客應出示有效頭等單程票或已取得頭等確認的八達通或感應式卡或於入閘前已選擇了「頭等」的車票二維碼。頭等車廂不設補票，未持有效頭等車票乘坐頭等，須繳交附加費，費用為港幣1,000元。

至於港鐵熱綫（2881 8888）方面，乘客於星期一至五上午8時30分至下午6時及星期六上午8時30分至下午1時（星期日及公眾假期除外）來電，可以直接與客務聯絡主任聯絡。

來源：Facebook、港鐵

文：LW