新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清

新皇崗口岸的工程進度一直備受深港兩地市民關注。近期有消息指出，這個24小時通關的陸路口岸預計最快7月底試行，並首次落實「一地兩檢」新政，將過關時間大幅縮短至5分鐘，出關後更可乘地鐵直達深圳萬象食家、福田水圍夜市等熱門吃喝玩樂景點，為兩地市民帶來前所未有的點對點便捷出行與消費體驗！

新皇崗口岸一地兩檢/24小時開放/接駁交通/附近商場景點一文睇清

深圳市建築工務署在上月底亦已前往聯檢大樓實地視察工程進度。當局強調了該項目的重要性與工期的緊迫性，並要求施工團隊保持高昂幹勁，全力以赴確保口岸能如期順利啟用通關。

新皇崗口岸「一地兩檢」 過關縮短至約5分鐘

新皇崗口岸在建築規模與通關效率上均有大幅提升。新口岸將由以往的「兩地兩檢」改為「一地兩檢」，採用全新的通關模式，總建築面積約達69萬平方米，而全新旅檢大樓樓高共10層，共規劃設置了134條「合作查驗」自動通道及68個人工櫃枱，已登記的旅客未來只需排一次隊、接受一次證件查驗，即可一併完成深港兩地的出入境手續，預計可將通關時間由以往的30分鐘大幅縮短至約5分鐘。

「皇巴士」將取消

此外，在「一地兩檢」的架構下，香港的本地公共交通工具可直接抵達聯檢大樓內的公共運輸交匯處，提供「點對點」的直達便利，現有作為口岸接駁功能的「皇巴」服務亦會隨之取消。

維持24小時全日通關

皇崗口岸是目前深圳與香港之間唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸。新口岸落成啟用後，將會繼續沿用現有的24小時全日通關模式。這項安排不僅保障了深港兩地市民隨時往返的需求，更能進一步配合市民與旅客北上或南下的消費熱潮，即便在深夜凌晨時段，兩地居民依然能夠順暢地往返深港，實現無縫對接。

7條專營巴士路線 接駁香港市區

為配合新口岸啟用，運輸署規劃了全新的公共交通方案，當中包括延伸3條現有巴士線及新增4條全新巴士線，未來可直達港九新界多個主要區域。

延伸服務之現有巴士路線

路線 起訖點 服務特點 城巴 976A 新田公共運輸交匯處 ⇄ 小西灣（藍灣半島） 總站延伸至新口岸，提升至全日服務 九巴 N73 新田公共運輸交匯處 ⇄ 沙田巿中心 總站延伸至新口岸，滿足深宵乘客需求 九巴 276B 天富 ⇄ 上水（彩園） 增設往來新口岸與天水圍/元朗的特別班次

全新開辦之巴士路線

路線起訖點 服務時間 / 途經 皇崗口岸 ⇄ 葵翠邨公共運輸交匯處 全日服務 皇崗口岸 ⇄ 啟德（世運道） 初期僅限繁忙時間服務，途經啟德體育園 皇崗口岸 ⇄ 烏溪沙站公共運輸交匯處 全日服務，覆蓋馬鞍山及科學園 皇崗口岸 ⇄ 青山灣巴士總站 週末及假日服務

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6條綠色專線小巴路線安排

現時以新田公共運輸交匯處及落馬洲管制站為終點的6條專線小巴，在新口岸啟用後將直接駛入聯檢大樓內的公共運輸交匯處，市民無須再轉乘皇巴接駁。

路線編號 起訖點 服務時段 備註 44B 元朗（新田） ⇄ 屯門站 日間 直接駛入新口岸 44B1 元朗（新田） ⇄ 屯門碼頭 日間 直接駛入新口岸 78 元朗（新田） ⇄ 八鄉路 日間 直接駛入新口岸 N44B 落馬洲管制站 ⇄ 屯門碼頭 通宵 終點站延伸至新口岸 79S 落馬洲管制站 ⇄ 天水圍 通宵 終點站延伸至新口岸 616S 落馬洲管制站 ⇄ 旺角 通宵 終點站延伸至新口岸；合資格長者用樂悠咭可享$2優惠

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出關接駁深圳地鐵7號線等多條鐵路

在新皇崗口岸的軌道交通配套方面，未來的交通網絡將會更加四通八達。預計新口岸未來將連接5條鐵路及地鐵綫路，其中包括現有的深圳地鐵7號綫，以及規劃中的深圳地鐵20號綫、22號綫與高鐵系統。而在香港方面的鐵路接駁，新皇崗口岸有望連接預計於2034年落成的港鐵北環綫支綫，並接通現時的屯馬綫和東鐵綫。

直達熱門商場與景點

透過新皇崗口岸的旅客，前往深圳市區消遣將更加便利，其中，深圳地鐵7號綫貫通福田、羅湖及南山等多個深圳熱門區域。旅客出關後，可直接搭乘地鐵7號綫前往以下多個熱門商場及休閒景點，如萬象食家、喜薈城、KK TIME、筆架山公園、福田水圍夜市等。