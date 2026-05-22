深圳好去處2026｜一日遊60大食買玩推介！蓮塘/羅湖/福田地鐵沿線 最新購物商場/放題火鍋/飲茶/親子玩樂

深圳好去處2026｜深圳一日遊2026｜2026年深圳新增多個休閒娛樂地標、商場、餐廳及親子玩樂點。為方便港人規劃北上消費行程，《星島頭條》為大家搜羅了60個最新最熱門的深圳一日遊熱門景點，包括有全新大型購物商場、火鍋放題、飲茶熱點、大型超市及批發市場等，並精選各項戶外郊遊與親子玩樂設施。加上交通極為便利，鄰近福田、羅湖及深圳灣口岸，以及各大地鐵站，以助大家於週末及假日輕鬆編排豐富的深圳玩樂行程！（2026年5月更新）

2026深圳一日遊食買玩60大好去處！大型購物商場/火鍋放題/超市批發outlet

深圳好去處2026｜最新大型購物商場地

深圳近年迎來多個全新落成的大型購物中心，如位於光明里區的國貿SPRING．光明里及星河COCO City、寶安區的懷德萬象匯等，以及有特別主題的MINISO LAND及京東MALL。這些嶄新的人氣消費地標，選址大部分集中於深圳各大地鐵沿線，地利位置及交通方便。遊客從口岸過境後，可直接乘鐵路前往目的地而無需頻繁轉車，適合納入週末或長假期的北上購物行程點之中。

1. 國貿SPRING．光明里︰引入盒馬平價副線「超盒算NB」

國貿SPRING．光明里︰引入盒馬平價副線「超盒算NB」

深圳光明區的全新商場「國貿SPRING．光明里」於5月初開業，佔地約1.6萬平方米，定位為區內首個公園式街區商業設施。商場鄰近興建中的地鐵13號線德雅路站，距離光明城高鐵站的車程亦只需約10分鐘。場內有餐飲、零售及兒童培訓等商舖，其中焦點為盒馬鮮生旗下平價副線超市「超盒算NB」的光明區首間分店，主打平價折扣路線，以及供應周邊居民的日常生活所需，提供約1,500款商品，涵蓋生鮮、即食及冷凍食品、日用品四大類，當中高達六成為自家品牌，為顧客提供多元化的生活購物選擇。

國貿SPRING．光明里

地址︰深圳光明區明政路與德雅路交匯處（光明區政府對面）

同場加映︰深圳新商場國貿SPRING 5.1開幕！盒馬超市平價副線「超盒算NB」進駐 鄰近地鐵/高鐵站

2. 深圳MINISO LAND：三層高樂園式旗艦店 迪士尼+Sanrio精品

深圳MINISO LAND：三層高樂園式旗艦店 迪士尼+Sanrio精品

位於羅湖東門步行街的MINISO LAND，是該品牌首間主題樂園式旗艦店。樓高三層，佔地約1.6萬平方呎，外觀設計巧妙結合了傳統嶺南鑊耳牆與現代色彩。店內匯聚逾5,500款商品及超過100個熱門IP。各樓層主題明確，一樓主打Sanrio角色精品；二樓專售迪士尼與哈利波特系列；三樓則提供香薰等生活雜貨。此外，場內配置了多個互動拍攝區，提供豐富的遊逛體驗，適合家庭旅客前往參觀。

深圳首間MINISO LAND

地址：羅湖區東門步行街解放路名仕商城1-3樓（太陽百貨對面）

交通：地鐵1/3號線「⽼街站」A/E出口，步行即達

營業時間：10am-11pm

延伸閱讀︰深圳首間MINISO旗艦店開幕！3層高1.6萬呎巨舖售5500+精品 迪士尼/SANRIO/Chiikawa逾100個IP

3. 茂業天地︰羅湖口岸行5分鐘即達 設區內首間LED影院

茂業天地︰羅湖口岸行5分鐘即達 設區內首間LED影院

鄰近深圳羅湖口岸的茂業天地去年尾正式開業，過關後步行約5分鐘即可抵達。這座樓高10層的全新商場主打年輕及香港客群，預計將引入逾百個品牌。場內匯聚了多個羅湖區的首發項目，當中包括金逸影城（區內首家LED影院）、大型室內遊樂場酷樂運動潮玩館，以及麥頌KTV，提供豐富的娛樂設施。餐飲方面同樣多元化，其中以供應即撈海鮮的火鍋店「撈鮮門」最具人氣，為大眾帶來一站式的吃喝玩樂消閒新選擇。

羅湖茂業天地

地址︰深圳羅湖區南湖街道人民南路1008號大中華環球金融中心

交通：深圳地鐵1號線「羅湖站」或9號線「人民南站」

營業時間︰10am-10am

延伸閱讀︰羅湖新商場茂業天地正式開幕！100+品牌陸續進駐 過關5分鐘直達 樓高10層設大型超市/餐廳/戲院/室內遊樂場/K房

4. 光明星河COCO City︰直達地鐵 設區內首間盒馬超市

光明星河COCO City︰直達地鐵 設區內首間盒馬超市

位於深圳光明區的「光明星河COCO City」商場，直接連通地鐵6號線光明大街站，具備交通便捷的優勢。項目主要針對年輕與家庭客群，現已引入逾30個涵蓋餐飲及休閒娛樂的商業品牌。當中的重點商戶包括光明區首家盒馬鮮生超市、寰映影城，以及大型室內遊樂設施Meland。此外，場內餐飲選項豐富，除了人氣咖啡品牌Manner Coffee外，傳統老店南粵光明乳鴿亦已進駐其中，為大眾提供一站式的消閒選擇。

光明星河COCO City

地址：深圳光明區光明街道光明大道511號

交通：乘搭深圳地鐵6號綫光明大街站D出口，步行220米

營業時間︰10am-10pm

延伸閱讀︰深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿

5. 龍崗星河COCO Park新街區︰設《密室大逃脫》展覽及永輝超市

龍崗星河COCO Park新街區︰設《密室大逃脫》展覽及永輝超市

位於深圳龍崗區的星河WORLD．COCO Park近期完成擴建工程，於地標雙子塔下方增設了全新的露天商業街區「星空裡」。擴建區域引入了多個首次進駐的品牌，當中的焦點項目為全國首個《密室大逃脫》光影互動展覽。此外，由胖東來團隊協助調整及規劃的永輝超市亦已重新投入服務。升級後的超市增設了熟食專區以及一系列自家品牌商品，為大眾提供更多樣化的零售與購物選擇。

龍崗星河COCO Park新街區

地址︰深圳龍崗五和大道與雅寶路1號

交通︰深圳地鐵10號線雅寶站C出口

營業時間︰10am-10pm

延伸閱讀︰深圳人氣商場星河WORLD．COCO Park大擴充！全新街區多間餐廳進駐 爆紅綜藝《密室大逃脫》打卡位+翻新超市掃貨

6. 深圳灣萬象城二期︰3線地鐵直達 設2公里空中走廊

深圳灣萬象城二期︰3線地鐵直達 設2公里空中走廊

位於南山區后海的深圳灣萬象城二期去年9月投入服務，佔地達8.7萬平方米，並與深圳地鐵2、11及13號線直接相連。商場引入了Hoka、榮耀及Mammut等零售品牌，以及多家米芝蓮與黑珍珠級別的餐廳。此外，項目打造了一條長達2公里的空中走廊，接通深圳人才公園綠道之餘，亦將海岸城及后海匯等多個相鄰商圈串聯起來。

深圳灣萬象城二期

地址：深圳光明區光明街道光明大道511號

交通：乘搭深圳地鐵6號綫「光明大街站」D出口，步行220米

營業時間︰10am-10pm

延伸閱讀︰深圳灣萬象城二期9月開幕！8.7萬平方米新商場 無縫銜接地鐵3線 Hoka/榮耀/米芝蓮餐廳

7. 深圳灣萬象城二期粉紅大街︰設全球首間麥當勞美術館

深圳灣萬象城二期粉紅大街︰設全球首間麥當勞美術館

由華潤萬象生活策劃的地下商業主題區「深圳灣萬象城二期粉紅大街」去年底對外開放，街區主打具未來感的粉色設計，並與深圳灣文化廣場互相連接。場內匯聚了近40個購物與餐飲品牌，當中最具特色的項目為全球第一家麥當勞美術館。同時，丹麥家居品牌HAY的深圳首家分店，以及il Bliss冰淇淋實驗室的華南首店亦落戶於此，為訪客提供結合創意與非物質文化遺產的沉浸式消遣體驗。

深圳灣萬象城二期「粉紅大街」

地址：深圳灣萬象城B區B1層粉紅大街（05電梯廳旁）

交通：乘搭深圳地鐵2、11、13號線后海站H/G出口

營業時間︰周日至周四10am-10am、周五至周六10am-10:30pm

延伸閱讀︰深圳灣萬象城二期擴充「粉紅大街」12.30開放！藝術級商業主題街 近40購物/餐飲品牌進駐 設首間麥麥美術館

8. 懷德萬象匯︰深圳寶安區最大型商場 連接地鐵站

懷德萬象匯︰深圳寶安區最大型商場 連接地鐵站

位於深圳寶安區的「懷德萬象匯」於去年11月底正式營運，佔地達18萬平方米，是目前深圳市內面積最大的萬象匯。商場結構與地鐵12號線懷德站直接相連，若由福田口岸轉乘地鐵前往，車程大約需時50分鐘。場內合共引入超過400個商業品牌，涵蓋廣泛的零售選項。此外，商場設有近100家特色餐飲店舖，當中包括供應潮州菜式的潮八珍橄欖雞煲、來自貴州的茶飲品牌去茶山，以及休閒西式餐廳JOETYLER等，提供各類餐飲選擇。

懷德萬象匯

地址：深圳寶安福永大道33、39號

交通：深圳地鐵12號線懷德站B1出口，步行1分鐘

營業時間︰10am-10:30pm

延伸閱讀︰深圳「懷德萬象匯」11月開幕！寶安地鐵上蓋新商場 400+餐廳/零售店進駐

9. 景福安薈鄰︰一出蓮塘關口直達 主打地道小眾美食

景福安薈鄰︰一出蓮塘關口直達 主打地道小眾美食

鄰近深圳蓮塘口岸的商場景福安薈鄰去年底正式開業，一出蓮塘關口後即到達，並與地鐵蓮塘站直接相連。商場以鄰里生活中心作為定位，目前已引入超過50個商業品牌。場內餐飲選擇有別於一般大型連鎖店，主要提供具本土特色的小眾食肆，包括朋朋潮汕火鍋、悅得閒廣式點心以及老廣州煲仔飯等。除特色餐飲外，商場內亦設有採耳與按摩等休閒服務店舖。配合周邊人氣旺盛的蓮塘街市，為訪客提供了一個便捷且充滿地道氣息的消閒地點。

景福安薈鄰

地址︰羅湖蓮塘街道國威路與畔山路交匯處西南側

交通：乘搭深圳地鐵2、8號線蓮塘站A出口

營業時間︰10am-10pm

延伸閱讀︰深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩

10. 深圳萬象天地新街區︰mixtuRE潮流街區+限定快閃店

深圳萬象天地新街區︰mixtuRE潮流街區+限定快閃店

南山區深圳萬象天地向來是港人北上消遣的熱門之選，商場新設的潮流空間「mixtuRE: Sustainable Journal 循航生活志」主要分為兩大區。首先是採用圓拱形設計的「MXTR PARK」，現已引進知名戶外裝備品牌Snow Peak以及內地首家FENTY BEAUTY概念店；其次則是開放式空間「mxtr街區」，該處會定期轉換不同主題，並持續引入多間限定快閃店，為大眾帶來豐富且充滿新鮮感的遊逛體驗。

深圳萬象天地全新街區

地址︰深圳南山區深南大道9668號

交通︰深圳地鐵1號線高新園站A出口，步行100米

營業時間︰10am-10pm

延伸閱讀︰深圳人氣商場萬象天地大升級！全新戶外開放式街區登場 10+快閃潮店/餐廳/網紅打卡位進駐

11. 羅湖湖貝里：鄰近三大口岸 必逛大型盒馬鮮生

羅湖湖貝里：鄰近三大口岸 必逛大型盒馬鮮生

羅湖湖貝里商場鄰近羅湖、文錦渡及蓮塘三大口岸，主打家庭友好及潮流社交概念，首階段已引進逾20個品牌，包括八合里潮汕牛肉火鍋、台式飲品店，以及適合親子體驗的「CUBE有石」攀岩館。另外，佔地達3400平方米的盒馬鮮生亦進駐商場B2層。店內提供各類優質新鮮食材，包括特大鮑魚、可即叫即製的波士頓龍蝦、俄羅斯帝王蟹及澳洲安格斯牛扒等，結合場內的休閒與運動設施，帶來一站式的多元購物體驗。

羅湖湖貝里

地址：深圳羅湖區湖貝路1068號

交通：深圳地鐵2號線湖貝站B出口，步行6分鐘

營業時間：10am-10:30pm

延伸閱讀︰羅湖新商場「湖貝里」7.11開業！網紅茶飲/潮汕牛肉火鍋/平價攀石 蓮塘口岸地鐵6分鐘直達

12. 深圳寶安大悅城︰連接靈芝站 設首間雙巨幕IMAX

深圳寶安大悅城︰連接靈芝站 設首間雙巨幕IMAX

深圳寶安中心區的「超巨型」商場大悅城位於地鐵靈芝站上蓋，總面積高達73萬平方米。商場主要針對年輕潮流客群，場內劃分了四大主題區域，已引入超過380個商業品牌，餐飲有陶陶居與海底撈等知名連鎖食府。另外，大悅城更引入深圳市首間雙巨幕IMAX戲院、大型超市盒馬鮮生，以及極具特色的青年街區，為遊客提供豐富且多元化的零售、餐飲與娛樂選擇。

深圳大悅城

地址：寶安區新安街道中心區25區前進一路與創業二路交匯處西

交通：乘搭深圳地鐵12號線到達靈芝站E出口即達

營業時間︰10am-10pm

延伸閱讀︰深圳寶安新商場「大悦城」6.28開業！佔地73萬平方米 380+品牌進駐 集齊港人最愛超市/點心/火鍋店！

13. 深圳 K11 ECOAST︰南山全新海濱商場 設首個NBA籃球公園

深圳 K11 ECOAST︰南山全新海濱商場 設首個NBA籃球公園

座落於深圳南山蛇口、緊鄰郵輪中心的大型海濱項目K11 ECOAST，由去年4月底分階段投入試業。商場佔地廣達23萬平方米，是一處匯聚購物商場、藝術空間與海濱長廊的綜合休閒設施。首階段開業的商戶陣容別具特色，重點涵蓋深圳市首個NBA主題籃球公園、華南地區第一間d'strict浪美術館，以及主打親子娛樂的meland遊樂園。場內同時提供多元化的餐飲選擇，當中包括潮發牛肉火鍋及Manner咖啡等知名品牌。配合新增由香港出發的跨境直通巴士路線，為旅客帶來更便捷的交通安排。

深圳K11 ECOAST

地址︰深圳市南山區蛇口太子灣區南海大道太子港（地圖按此）

交通︰乘搭深圳地鐵12號線到達太子灣站B1或C出口即達；乘公交M105線、204路；於上環搭船至深圳蛇口，船程約50分鐘，每日5班船；於香港乘搭環島中港通巴士線直達，每日2班車

營業時間︰10am-10pm

延伸閱讀︰深圳K11 ECOAST開始試業！23萬平方米空間曝光 港深直通巴/地鐵/搭船直達（附交通/商舖/食肆詳情）

14. 深圳太子灣花園城VILLA街區︰濱海街區匯聚米芝蓮餐廳

深圳太子灣花園城VILLA街區︰濱海街區匯聚米芝蓮餐廳

位於深圳蛇口的濱海商業街區「太子灣花園城VILLA」於去年5月尾開幕，佔地1.5萬平方米，緊鄰K11 ECOAST。整體由8座白色低層建築透過空中連廊相接，巧妙融合壯麗海景與自然環境。場內引進多間華南首發品牌，焦點商戶包括米芝蓮一星東北菜「止觀小館」及黑珍珠二鑽川菜「有雲」，同時展出三件國際級大型藝術裝置。旅客可經地鐵12號線太子灣站，或乘搭跨境巴士與客船直達，交通極為便捷。

太子灣花園城VILLA街區

地址︰深圳南山區海運路1號

交通︰深圳地鐵12號線「太子灣站」B1出口，步行約500米；於上環搭船至深圳蛇口，船程約50分鐘，每日5班船；於香港乘搭環島中港通巴士線直達，每日2班車

營業時間︰10am-10pm

同場加映︰深圳蛇口新商場太子灣花園街VILLA 5.30開幕！開正K11 ECOAST隔離 有米芝蓮一星東北菜 直通巴/搭船直達

15. 京東MALL︰深圳首間主打3C家電 逾30個沉浸式主題區

京東MALL︰深圳首間主打3C家電 逾30個沉浸式主題區

由內地電商平台京東打造的深圳首間實體店京東MALL，於南山區正式營運。這座樓高6層的商場匯集了超過200個品牌，主力展銷各類創新的3C電子產品與家庭電器。場內最大亮點是在於打破傳統零售框架，採用「場景即賣場」的嶄新概念，設立了逾30個沉浸式主題空間，包括電競對戰區、美食廚房以及咖啡工坊等。顧客可於模擬的真實生活情境中親身試用各項產品，享受購物與日常生活完美融合的新穎體驗。

深圳京東MALL（南山店）

地址：深圳市南山區南海大道2746號海雅繽紛廣場

交通：乘搭深圳地鐵9號線南山書城站A/B出口

營業時間︰10am-10:30pm

延伸閱讀︰深圳京東MALL直擊！3萬呎家電數碼潮玩大晒冷 30+免費體驗區「試啱先買」 附港人退稅攻略！

16. 蘭亭國際Mall︰毗鄰蓮塘口岸 人氣芝士蛋糕及啫啫煲

蘭亭國際Mall︰毗鄰蓮塘口岸 人氣芝士蛋糕及啫啫煲

鄰近深圳蓮塘口岸的蘭亭國際Mall早前引進多間商戶，成功由以往人流稀少的商場，轉變為熱鬧的消費地點。場內有各類零售與餐飲品牌，提供豐富的膳食選擇，特色食肆包括供應中式甜品的趙記傳承、主打烘焙的瀘溪河桃酥，以及知名甜點KUMO KUMO芝士蛋糕。同時，專營啫啫煲的啫火與泰國菜館泰禾灣亦已落戶其中。商場的設施更新與商戶進駐，為經由蓮塘過境的遊客提供了一個齊集飲食與購物的休閒去處。

蘭亭國際Mall

地址︰深圳羅湖區黃貝街道羅沙路4099號

交通︰深圳地鐵2號或8號線「蓮塘口岸站」A3出口

營業時間︰10am-9:30pm

延伸閱讀︰港人北上帶旺蓮塘口岸死場變旺場？多間新店連環開幕 俄國超市／榴槤專門店／人氣啫啫煲

2026深圳一日遊｜人氣大型超市掃貨指南

前往深圳的大型超級市場選購超值貨品與熟食，已成為不少遊客行程中的必備環節。這幾年間，深圳相繼開設了多間標榜物超所值的大型連鎖品牌，當中包括京東七鮮超市、永輝超市與盒馬鮮生，以及愈開愈多的倉儲式超市山姆會員店。這些超市憑藉多元化的產品選擇及親民的定價，快速晉升為熱門的消費地點。

17. 山姆會員店：深圳寶安區首間 進駐萬豐海岸城

山姆會員店：深圳寶安區首間 進駐萬豐海岸城

沃爾瑪旗下山姆會員店於深圳寶安區開設朋全市第五間分店，新店選址佔地20萬平方米的大型商場萬豐海岸城內，並建有專屬空中廊橋與商場相連。新店面積約2萬平方米，提供海鮮、鮮肉、熟食及烘焙等多樣化商品。交通配套方面，店舖位置鄰近深中通道入口，市民可乘搭深圳地鐵11號線至馬安山站直達。配合商場內原有的影院、KTV及餐飲等豐富娛樂設施，進一步完善了該區的多元購物與消閒體驗。

山姆會員店（萬豐海岸城店）

地址：深圳寶安區萬豐中路和南環路交界處萬豐海岸城購物中心

交通：深圳地鐵11號線「馬安山站」C/D口

營業時間︰9am-10pm

18. 京東七鮮超市：鄰近各大口岸 體驗即煮海鮮

京東七鮮超市：鄰近各大口岸 體驗即煮海鮮

由京東營運的七鮮超市近年成為港人北上消費的新熱點，於深圳設有6間分店，部分位處口岸附近，主打超市結合餐飲的雙重體驗。該店亮點在於「24小時鮮品」的承諾，保證蔬菜與雞蛋等食材從產地直送至貨架不超過一日。海鮮專區提供即場挑選及代客烹調服務，當中以清蒸大黃魚最受青睞。另外，熟食區的脆皮燒肉與滷味，聯同烘焙部的貓山王榴槤千層蛋糕和雙拼瑞士卷，均是備受推崇的特色商品。

19. 盒馬鮮生超市：主打平價即日鮮 設火鍋專區+人氣熟食

盒馬鮮生超市：主打平價即日鮮 設火鍋專區+人氣熟食

內地大型連鎖品牌盒馬鮮生超市，單在深圳已有最少27間分店。店家以「即日鮮」為主要營運概念，標榜場內各類蔬果、海產及烘焙食品皆為每日製作與上架，堅持不作隔夜銷售，並以親民的價格提供多樣化的商品。早前超市內更新增了火鍋專屬區域，讓顧客能夠現場挑選新鮮配料並即時享用。同時，場內亦供應一系列備受青睞的熟食，當中涵蓋麻辣小龍蝦、椒鹽皮皮蝦神鮮桶以及法式燒羊架等，提供豐富且便捷的餐飲選擇。

20. 永輝超市：翻新引入胖東來模式 熟食區小甜腸/芋泥奶包推介

永輝超市：翻新引入胖東來模式 熟食區小甜腸/芋泥奶包推介

近年多間位於深圳的永輝超市都進行大升級，引入被譽為「超市界海底撈」的胖東來營運模式而備受關注。翻新後的門市除了上架多款胖東來自家品牌產品外，更大幅擴充了熟食專區，提供更豐富的餐飲選項。其中，小甜腸、牛肉乾及芋泥奶包等多款食品均大受歡迎，迅速成為店內的熱銷商品，吸引大批顧客專程前往選購。

21. 天虹超市︰港人北上掃貨熱點 主打親民價格

天虹超市︰港人北上掃貨熱點 主打親民價格

作為內地具知名度的傳統連鎖品牌，天虹超市向來是當地人購物選擇，近年更成為港人北上消費的熱門好去處。目前，天虹於全國各地如廣東、江西、湖南及福建等地，已設立超過120家實體門市。店內主要供應各類日常用品與食品，其商品定價相對親民且具備競爭力。另外，超市亦會定期引入全新貨品並提供各項折扣優惠，持續為消費者提供多樣化的日常購物選擇。

22. 福伴超市︰福田口岸附近 主打不隔夜食材

福伴超市︰福田口岸附近 主打不隔夜食材

內地連鎖品牌福伴超市於深圳福田口岸附近開設分店，由地鐵站步行片刻即可抵達。店內空間寬敞，劃分了新鮮蔬果、糧油雜貨及肉類海產等區域，部分商品定價低至¥1。顧客可按個人需求挑選分量並秤重，海鮮區更供應大閘蟹及龍蝦等多樣選擇。店家秉持新鮮營運理念，其中豬肉、家禽、豆製品與冷藏食品均標榜「絕不隔夜」，這四類食材於傍晚6時起分階段降價促銷，折扣幅度會隨時間遞增，至晚上10時更會以半價發售。

福伴超市（福田口岸店）

地址：深圳福田區福保社區菩提路2號加福爾登府邸

交通：深圳地鐵4/10號線「福田口岸站」D2出口

營業時間︰10am-10pm

23. 樂沙兒生活館：獲封線下版拼多多 齊集平價彩妝與日用品

樂沙兒生活館：獲封線下版拼多多 齊集平價彩妝與日用品

在深圳開設超過25間門市的樂沙兒生活館，憑實惠的定價，被外界稱為「線下版拼多多」。館內產品種類繁多，全面涵蓋美妝、零食、日常百貨以至玩具，並同時供應內地與進口貨品。店家主要採用「平價買大牌」的宗旨，全場絕大部分商品均提供優惠。部分受歡迎的家庭消耗品，如洗頭水及牙膏等，折扣低至一折，成為大眾一站式採購生活所需及潮流物品的熱門場所。

24. 挺惠買超市：「平民版山姆」 批發價零食百貨低至¥1

挺惠買超市：「平民版山姆」 批發價零食百貨低至¥1

獲網民封為「平民版山姆」的深圳折扣超市挺惠買，主打免捆綁的單件銷售模式。店內供應逾4000款零食、飲品、日用品及玩具等，部分商品定價更低至¥1。品牌目前於全國設有上百間門市，並按面積劃分為大型超市、商場精品店與社區便利店三種營運規模。有別於傳統倉儲超市，顧客只需於店內掃描二維碼，即可免費註冊成為會員，即時以專屬的批發優惠價選購各類平價生活百貨。

挺惠買

地址︰深圳市龍華區大浪商業中心5棟2樓

交通︰深圳地鐵6號線「陽山台東站」C1出口，步行約20分鐘

營業時間︰9am-10:30pm

同場加映︰挺惠買｜深圳批發價超市￥1起零食/飲品/日用品/玩具！網民：平民版山姆

深圳Outlet批發購物｜蔬果乾貨+平價名牌特賣場

除大型超市外，深圳的傳統批發市場與名牌特賣場Outlet亦是熱門的尋寶地。批發市場以極具競爭力的價格，提供多樣化的新鮮食材與服飾；而多間大型Outlet則以划算折扣，發售各國國際品牌的服裝、鞋履、家品及進口食品。兩地貨品種類齊全且性價比極高，能一站式滿足旅客的日常與時尚購物需求，讓大家滿載而歸。

25. 海吉星農批市場：一站式採購生鮮蔬果與乾貨

海吉星農批市場：一站式採購生鮮蔬果與乾貨

深圳龍崗的海吉星農產品批發市場面積寬廣，場內分類明確。地下樓層的5及6棟主打新鮮水果；7及8棟地下集中供應蔬菜、肉禽與冷凍食品；6棟三樓則為專屬茶葉區。此外，3、5及6棟亦齊備糧油副食、香料與各類乾貨，讓大眾能輕鬆集中進行大量採購。若想挑選最齊全的貨品，早上時段是較理想的到訪時間。

海吉星農批市場

地址︰深圳市龍崗區平湖白坭坑社區丹農路1號

交通︰乘搭深圳地鐵3號綫「丹竹頭站」A出口，轉乘巴士M491路、M181路、M270路、881路，到海吉星公交總站。如不想轉乘多程地鐵及公交，建議乘的士前往，約RMB90

26. 福田農批市場︰佔地10萬平方米 「油麻地果欄」加大版

福田農批市場︰佔地10萬平方米 「油麻地果欄」加大版

位於深圳福田區梅林路的福田農批市場，是該區最大型的農產品批發集散地，佔地廣達10萬平方米。市場樓高四層，內部通道寬敞且環境整潔。場內的商品種類極多元化，有各類副食品、海味乾貨以至日常家品雜貨。當中最受矚目的是2樓的蔬菜與水果專區，兩區各自匯聚超過100個攤位，供應大量價格親民的新鮮農產品。其水果區的龐大規摸猶如加大版的油麻地果欄，同時提供部分香港較少見的水果品種，滿足大眾採購各類食材的需求。

福田農批市場

地址：深圳市福田區梅林路梅山街9號

交通：福田口岸過關後，乘深圳地鐵4號線至「上梅林站」下車，轉乘地鐵9號線至「梅景站」下車，C出口步行約70米，全程約33分鐘

營業時間：8am-6pm

延伸閱讀︰深圳直擊加大版「油麻地果欄」 福田農批市場！乾淨企理超好行 海量平價當造生果 國產香印¥110/3包+芒果¥2.5/斤

27. 深圳龍華8號倉Outlet︰逾200品牌 設特價名牌及戲院

深圳龍華8號倉Outlet︰逾200品牌 設特價名牌及戲院

位於深圳龍華區的龍華8號倉佔地約8萬平方米，為首個結合Outlet與LOFT概念的5層高大型商場。場內有超過200個國際及本地品牌，地庫及一樓主要提供具折扣優惠的國際名牌與運動服飾，如COACH及NIKE等；其他樓層則涵蓋內地品牌及兒童專區。除零售購物，商場亦配備了豪華戲院，並有太二酸菜魚及海底撈等多間知名食肆，為遊客提供集餐飲與娛樂於一身的多元化消閒選擇。

8號倉Outlet

地址：深圳龍華新區民康路1號

交通︰深圳地鐵10號線「光雅園站」C出口，步行約10分鐘

營業時間：星期日至四10am-10pm；星期五至六10am至10:30pm

28. 大梅沙8號倉︰歐陸小鎮風情戶外Outlet翻新重開

大梅沙8號倉︰歐陸小鎮風情戶外Outlet翻新重開

位於深圳大梅沙的「大梅沙8號倉奧特萊斯」與龍華項目屬同一集團，近年完成翻新並重新對外開放。這個廣闊的戶外開放式商場，整體建築充滿歐洲小鎮的特色風情。場內引進了約200個國內外知名品牌，涵蓋NIKE、adidas、GAP及VERSACE COLLECTION等。由於該商場地理位置相對偏遠，加上空間主要由露天區域組成，遊客前往購物時需多加留意當日的天氣變化。

大梅沙8號倉

地址：深圳鹽田區大梅沙環梅路1號

交通：深圳地鐵8號線「大梅沙站」C出口，步行約4分鐘

營業時間：10am-10pm

29. 深圳杉杉奧特萊斯︰華南首間12層Outlet 深港直通巴直達

深圳杉杉奧特萊斯︰華南首間12層Outlet 深港直通巴直達

深圳寶安區的杉杉奧特萊斯廣場，是該集團進駐華南地區設立的首間大型outlet。遊客可乘搭深港直通巴士直接抵達，交通安排便捷。商場樓高12層，涵蓋零售購物、餐飲與休閒娛樂等多項設施，現有近200個國際及本地商業品牌，並提供各類折扣優惠。商戶方面，除有GUCCI、Prada與YSL等知名奢侈品牌外，全深圳規模最大的MLB專賣店，以及The North Face等戶外運動服飾品牌亦已落戶其中，為遊客提供多樣化的消費選項。

杉杉奧特萊斯廣場

地址︰深圳寶安107國道及松福大道交匯處滿京華．滿紛天地

交通：深圳地鐵11號線松崗地鐵站G出口，轉乘杉杉奧特萊斯接駁車，約5分鐘車程

營業時間︰星期日至四10am-10pm；星期五至六10am至10:30pm

延伸閱讀︰深圳一日遊好去處︱北上5大最人氣Outlet掃平貨！鞋/衫/袋低至2折 羅湖口岸10分鐘到+深港巴直達

30. 南油服裝批發市場︰深圳版首爾東大門 集原創設計及韓系服飾

南油服裝批發市場︰深圳版首爾東大門 集原創設計及韓系服飾

被稱為深圳「首爾東大門」的南油服裝批發市場規模龐大，由逾10座工廈組成。各座大廈的服飾風格各具特色，當中金暉大廈、聚道及101棟主要匯聚中高檔次的歐美風原創設計品牌。若偏好定價相對親民的韓日簡約款式，則可前往近期較受歡迎的109、110及111棟。該市場主要經營批發業務，雖然單件零售的價格相對較高，但服飾設計具備獨特性。由於市場佔地面積廣闊，遊客宜提前規劃參觀路線。

南油服裝批發市場

地址：深圳市南山區南油南海大道

交通：乘深圳地鐵9號線或12號線至「南油站」，F1出口直達

營業時間：星期一至日10am - 7pm

延伸閱讀︰直擊深圳版「首爾東大門」南油服裝批發市場！逾10棟工廈半日先行完 附掃原創靚衫攻略

31. 華海達國際服裝交易中心︰平價服飾$10起 「羅湖小南油」尋寶

華海達國際服裝交易中心︰平價服飾$10起 「羅湖小南油」尋寶

位於深圳筍崗的華海達國際服裝交易中心，擁有羅湖版「小南油」的稱號。有別於南油批發市場的零散分佈，這棟9層高的建築集中賣男女童裝、鞋履及家居用品，主打年輕款式，同時兼營批發與零售。場內各層的商品分類明確，讓顧客能輕鬆瀏覽。貨品大多明碼實價，且不時提供折扣優惠，部分衣物價格更低至¥10起。而多數店舖均容許顧客試穿，買家亦可嘗試與商戶講價。

華海達國際服裝交易中心

地址︰深圳羅湖筍崗街寶安北路2018號華海達綜合大樓

交通︰乘深圳地鐵7號線至「筍崗站」，A出口直達

營業時間︰10am-8pm

延伸閱讀︰深圳筍崗直擊！華海達國際服裝交易中心掃平貨 男女童裝平到$10起！地鐵直達 附近仲有文具玩具城

32. 筍崗文具玩具禮品城：4層高大型文具玩具及年貨批發市場

筍崗文具玩具禮品城︰深圳大型文具玩具批發地

深受港人認識的深圳筍崗文具玩具禮品城，是一座4層高的大型批發商場，主要售賣各類兒童玩具、模型、文房用品及禮品。每當農曆新年臨近，商場更會轉型為「年貨一條街」，供應多款賀年裝飾。這裡的商品大多以批發價格發售，顧客在選購時不妨先在各店舖之間比較定價，從而以最理想的價錢購入貨品。

筍崗文具玩具禮品城

地址：深圳羅湖區寶安北路2011號

交通︰乘深圳地鐵7號線至「筍崗站」，A出口步行約500米

營業時間︰8am-7pm

延伸閱讀︰深圳筍崗直擊！華海達國際服裝交易中心掃平貨 男女童裝平到$10起！地鐵直達 附近仲有文具玩具城

深圳戶外郊遊2026｜大自然絕美海灘打卡靚景

想要在急促的城市步調中尋找一絲寧靜，深圳亦具備豐富的郊外探索好去處。不論是於百年古城內漫步、挑戰行山徑享受遠足樂趣，抑或到海灘觀賞迷人海景，各項投入大自然懷抱的活動皆可讓人短暫拋開世俗煩惱。大家可隨心選擇單獨遊覽，又或結伴親朋好友，齊齊為這趟旅程增添天然的清新氣息。

33. 大鵬所城︰深圳版「大理古城」 600年海防軍事重地

大鵬所城︰深圳版「大理古城」 600年海防軍事重地

大鵬所城始建於明洪武27年，即1394年，是深圳別名「鵬城」的由來。這座逾600年歷史的明清海防城堡是國家級重點文物保護單位，遊客憑旅遊證件登記即可免費入場參觀。該處完整保留了原有的街道格局及近10萬平方米的明清民宅建築群，當中重要歷史遺跡包括由昔日糧倉改建而成的展館，以及清代賴恩爵將軍第。目前，古城的傳統建築內已進駐了多樣化的文創設施，如商店、咖啡室、茶室及民宿等。而大鵬所城鄰近較場尾海灘與東山寺等景點，可順道遊覽。

大鵬所城

地址︰深圳龍崗區大鵬街道鵬城社區

交通︰深圳地鐵8號線「溪涌站」C出口，轉乘E91巴士直達

開放時間︰全日

入場費︰免費，但需以旅遊證件登記

34. 羅湖湖光塔︰夜景新地標 賞彩虹燈光+水庫全景

羅湖湖光塔︰夜景新地標 賞彩虹燈光+水庫全景

位於深圳水庫旁的羅湖湖光塔，近期成為備受關注的全新觀景地標。這座19.5米高的建築設有垂直電梯及雙螺旋步道，讓不同年齡層的人皆能輕鬆登頂。於塔上的360度全景觀景台，遊客可完整俯瞰水庫綠意，並遠眺梧桐山與羅湖城區的天際線。湖光塔於每晚更會亮起漸變的彩虹燈光，而該塔作為新開放的環深圳水庫綠道二期的中心點，串聯了長約2.2公里的全新路段，成功貫通梧桐與淘金山綠道。加上湖光塔毌須門票預約且鄰近地鐵，周邊綠樹成蔭，最適合散步、踩單車與攝影等活動。

羅湖湖光塔

地址︰深圳羅湖區愛國路4006號（深圳水庫西北岸）

交通︰深圳地鐵5號/7號線「太安站」C出口， 步行至東湖公園西大門，沿動物苑旁邊的大路一直步行

亮燈時間︰5:30pm-10:30pm（隨季節調整）

入場費︰免費，毌須預約

35. 大鵬半島阿卡那拉區海灘︰深圳版馬爾代夫 賞清澈漸變玻璃海

大鵬半島阿卡那拉區海灘︰深圳版馬爾代夫 賞清澈漸變玻璃海

位於大鵬半島南端的阿卡那拉區海灘，近期成為新興打卡點。這裡素有「深圳版馬爾代夫」之稱，海水清澈，陽光下呈現出漸變藍綠色的「玻璃海」景致。相比其他熱門海灣，這裡環境較為寧靜，適合遊客在沙灘休憩，或參與浮潛與划獨木舟等水上活動。海灘周邊更設有特色路牌、海邊鞦韆及充滿電影感的公路等打卡熱點，提供多樣化的休閒選擇。

阿卡那拉區海灘

地址：大鵬新區南澳街道南隆社區洋稠路3號洋疇灣花園

交通：乘搭E11路至「大鵬中心1」巴士站，再轉乘M321路巴士，到終點站「南澳洋疇灣」，步行數分鐘到達

票價︰免費

延伸閱讀︰深圳大鵬灣一日遊行程！5大景點/餐廳/民宿推介 新興小眾沙灘/琉璃海景餐廳/周星馳《美人魚》取景地

36. 大鵬雲海天使灣「釜山小火車」︰設臨崖觀光車賞海景

大鵬雲海天使灣「釜山小火車」︰設臨崖觀光車賞海景

深圳大鵬新區的雲海天使灣，設有被稱為深圳版「釜山天空膠囊小火車」的臨崖觀光車。這款藍白色的火車有兩個車廂，每次可容納2至3人乘坐，讓乘客從高處觀賞沿岸的海景。觀光車下方為水質清澈的天使海灘，沙灘上配置了木製鞦韆及花船等設施，並提供各類水上活動，例如獨木舟、風帆及快艇等，為遊客提供多元化的消閒及運動選項。

深圳膠囊小火車

地址︰深圳市金沙路大鵬半島雲海天使灣

交通：乘坐E11到大鵬中心1站，再轉M583到雲海山莊站下車

票價︰小火車RMB10/位

延伸閱讀︰深圳版「釜山天空膠囊小火車」買一送一優惠！一日遊人均$199 包南澳漁村海鮮餐+客家土窯雞

37. 鹿咀山莊美人魚洞：周星馳電影取景地 深圳的「天涯海角」

鹿咀山莊美人魚洞：周星馳電影取景地 深圳的「天涯海角」

位於深圳楊梅坑的鹿咀山莊，是周星馳執導電影《美人魚》的拍攝場地。焦點景觀「美人魚洞」配合陡峭的懸崖地貌與碧綠海水，被外界稱為「深圳的天涯海角」。遊客若前往該處，可選擇沿著木棧道漫步約20分鐘，或自費五元人民幣乘搭觀光車，落車後再步行約100米即可抵達。同時，山莊範圍內亦設有海濱民宿與燒烤場地，提供全面的食宿配套。

鹿咀山莊美人魚洞

地址：大鵬新區南澳街道新東路楊梅坑

交通：建議從楊梅坑快艇碼頭買快艇來回票至鹿咀山莊，來回船票人民幣¥70/位左右，船程約5分鐘，是最節省時間的方法；另可選擇坐觀光車，車票¥13.8元/位，車程約15分鐘；亦可選擇徒步方法，沿觀光車路線步行4至5公里約1小時至鹿咀沙灘

延伸閱讀︰深圳大鵬灣一日遊行程！5大景點/餐廳/民宿推介 新興小眾沙灘/琉璃海景餐廳/周星馳《美人魚》取景地

38. 雲海公園：海拔380米純白「天空之城」 360度飽覽山海景

雲海公園：海拔380米純白「天空之城」 360度飽覽山海景

深圳雲海公園位處海拔380米的半山地帶，憑藉居高臨下的優勢，遊客可在此環迴360度欣賞壯麗的山海連城景觀。園區內建有一座純白色的森林服務站，其極簡風格被冠以「天空之城」的稱號，成為近期的熱門拍照地。建築內設有咖啡館和圖書室，雖然整體配套簡約，卻提供了一個寧靜的空間，讓遊客能舒適地觀賞美景，度過愜意休閒的時間。

雲海公園

地址：深圳市鹽田區三洲塘水庫

交通：從鹽田港西地鐵站東搭乘假日開放的雲海專線巴士

開放時間：9am - 6pm

39. 大嶺鼓公園「天空之盾」︰深圳龍崗新地標 8層高賞橫崗全景

大嶺鼓公園「天空之盾」︰深圳龍崗新地標 8層高賞橫崗全景

深圳龍崗區的大嶺鼓公園近期增添了打卡設施「天空之盾」，引起大眾關注。這建築是一座高8層樓的環形觀景橋廊，其外牆設計佈滿銀色鏡面，呈現出濃厚的科幻及Cyberpunk風格。當微風拂過，隨風搖曳的鏡片會反射出周邊環境，形成獨特的視覺效果。遊客步至橋廊頂部，即可無死角地環視橫崗市區的廣闊景觀。除特色觀景台，公園內部亦配備了以「荔枝樹屋」作設計概念的兒童遊樂區，以及多條行山休閒步道，提供適合各年齡層的戶外活動空間。

大嶺鼓公園「天空之盾」

地址︰深圳市龍崗區旱塘二路46-4號

交通：深圳地鐵3號線「橫崗站」C出口，步行約900米

開放時間：8:30am-6:30pm

票價︰免費入場

備註︰如遇異常天氣，公園天空之盾將不對外開放或提前關閉

文青深圳一日遊｜漫遊博物館藝術館感受文藝氣息

除了熱鬧的商業景致，深圳亦散發著濃厚的文化藝術氣息。假若想感受這座都市的另一面貌，不妨安排一趟文青行程，走訪市內風格各異的藝術館和博物館，又或前往極具設計特色的創意園區，細賞別樹一幟的藝術佈置。陶醉於這股藝術氛圍下，不僅能使人放緩步伐，更能為這趟深圳旅程注入獨特的文化色彩。

40. 南山博物館︰免費賞山西宋金墓室壁畫

南山博物館︰免費賞山西宋金墓室壁畫

作為深圳著名文化地標的南山博物館，以經常舉辦各式大型免費展覽見稱，為假日或雨天室內行程的理想選擇。目前，3號展廳正舉行「珍瓷萃美——中國古代瓷器藝術特展」專題展覽。這次會展出133件精美瓷器，分為「人間．青白」、「窯變．霽霞」與「凝粹．多彩」3大單元，結合不同顏色所帶來的視覺觀感，客觀地展現出古人在瓷器製作領域上所取得的輝煌藝術成果，讓大眾認識傳統製瓷技術中獨一無二的工藝巧思，同時接收到中國瓷器美學所傳遞的終極意象。

南山博物館

41. 深圳太空館︰飛碟造型 逾百項航天互動體驗

深圳太空館︰飛碟造型 逾百項航天互動體驗

位於深圳歡樂海岸的深圳太空館是全國最新的航天科普地標，由中箭航天科技（深圳）有限公司興建。這座4層高的「飛碟」造型建築充滿未來科幻感，提供逾100項航天相關的互動設施。

館內展出多件珍貴航天項目，包括長征火箭殘骸、嫦娥五號返回艙複製品，以及空間站體驗艙。除靜態展覽外，場內亦設有多元化的動態活動，如VR月球漫步、駕駛火星車體驗與火箭組裝工作坊等，讓不同年齡層的訪客都能透過各項設施，深入淺出地認識航天科技的發展與原理。

深圳太空館

地址：深圳南山區沙河街道海園二路13號

交通：深圳地鐵9號線至「深圳灣公園站」E岀口；或1號線至「華僑城站」D岀口

費用：¥198（於中箭航天小程序搜索購票）

42. 深圳灣文化廣場︰南山「巨型耳機」 集頂尖國際展覽

深圳灣文化廣場︰南山「巨型耳機」 集頂尖國際展覽

獲列入深圳十大文化設施的南山區深圳灣文化廣場，佔地近19萬平方米，於去年尾正式啟用。建築師馬岩松以「原石」為設計理念，利用精細的花崗岩拼接出8座鵝卵石形狀的建築群，其獨特外觀被外界形容為「巨型藍芽耳機」。廣場內部規劃了南北館及主題展館，除了開放《Design100》等免費常設展覽讓公眾參觀外，亦會聯同倫敦設計博物館等海外場館合作，引入《一個世紀的椅子》等國際特展，建構出一個結合自然環境與藝術設計的文化場地。

深圳灣文化廣場

地址：深圳南山區科苑南路2516號

交通：乘搭深圳地鐵13號線人才公園B1出口，穿過科苑南路

開放時間：10am-6pm（5pm停止入場）

門票︰常設展區基礎通票¥14至¥20；常設、主題及國際展區「三大展區優惠套票」¥153至¥218

延伸閱讀︰深圳灣全新文化廣場限時免費入場+參觀全館展覽！佔地約19萬平方米 「原石」設計概念建築群

43. 龍崗國際藝術中心︰深圳東部文化地標 巨型結他設計

龍崗國際藝術中心︰深圳東部文化地標 巨型結他設計

位於深圳坂田區的龍崗國際藝術中心，是一座大型文化綜合設施。其建築外觀別具特色，若從高空向下俯視，整體輪廓猶如一把巨型結他。這個佔地約11萬平方米的場地，餘國際演藝、藝術展覽體驗及科技藝術教育三大功能區於一身。場內設有大劇場與音樂廳，並引入了先進的舞台和影音系統。未來，該處將主要用作籌辦歌劇、舞蹈表演及音樂會等各類大型文藝活動，逐步發展成深圳東部的重點文化地標。

龍崗國際藝術中心

地址︰深圳龍崗區貝爾路4號

交通︰乘搭深圳地鐵10號綫「貝爾路站」D出口，步行約350米

44. 灣區之眼︰深圳寶安最大書城 設全國首間AI館

灣區之眼︰深圳寶安最大書城 設全國首間AI館

深圳寶安中心區的全新文化地標「灣區之眼」於去年9月底開業，可直通深圳地鐵5號線寶華站，交通便利，是現時全國最大規模的書城。作為一個多元文化空間，場內不僅供應近10萬款圖書選擇，並建設了大型屋頂公園。書城同時引入多個首發品牌，涵蓋全國首個人工智能體驗館、黑珍珠級別餐廳及頂尖演藝劇場等設施，預期場地未來每年將會籌辦超過1000場各類文化活動。

灣區之眼

地址：深圳市寶安區海天路

交通：深圳地鐵5號線寶華站直達

營業時間︰10am-10pm

延伸閱讀︰深圳全國最大書城「灣區之眼」料9月開幕！佔地逾13萬平方米 設4大主題書局/大型屋頂公園/餐飲設施（附交通）

深圳親子好去處｜精選主題樂園/遊樂場放電

針對籌備家庭旅行的旅客，深圳具備了多元化的遊樂選項。市內設有眾多主題樂園、廣闊的室內與戶外遊樂設施，還有不同種類的親子活動中心，無疑是締造天倫之樂的絕佳場地。這些場所配備了多樣化且富趣味性的玩樂項目，不但能讓小朋友盡情「放電」，父母亦可參與其中，共同度過歡樂的家庭時光，留下美好而深刻的回憶。

45. K33探索農場︰近距離觀賞仿真恐龍與1:1長頸鹿

K33探索農場︰近距離觀賞仿真恐龍與1:1長頸鹿

位於深圳光明的K33探索農場於二月中旬開業，提供多元化的戶外活動場地，吸引不少家庭客群前往遊覽。園內的恐龍探索谷展出多個大型仿真恐龍及1比1的長頸鹿模型，並有發聲功能，營造出逼真的史前主題氛圍。園內亦有萌寵樂園等區域，可近距離接觸羊駝、馬匹及鹿等動物，加上有多項休閒遊樂設施，如機動遊戲、攀爬網、滑梯及無動力遊樂區等。另外，農場也種了油菜花田，並開放專屬的採摘體驗區，讓遊客可親身參與採摘士多啤梨及車厘茄等農作物，最適合親子遊。

K33探索農場

46. 深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟︰設5條雪道及娛雪區

深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟︰設5條雪道及娛雪區

位於深圳前海的大型室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」於去年9月開幕，佔地約10萬平方米，整體規模較廣州的同類設施更為龐大。場內劃分了5條不同難度的雪道，包括一條長逾450米的高階滑道，並配置了吊椅索道及魔毯。館內同時提供冰上碰碰車等14項娛雪遊樂設施，適合親子家庭同樂。而相連的商場亦引入Burton等專業滑雪裝備品牌，以及喜茶與霸王茶姬等商戶，為遊客帶來完善且一站式的休閒配套選擇。

深圳前海華發冰雪世界

地址︰深圳寶安區沙井街道沙井南環路555號

交通︰由福田口岸前往，可乘搭深圳地鐵20號線至會展城站，全程約需1.5小時；港人或可乘搭永東巴士的「前海冰雪世界跨境專線」前往

營業時間：10am-10pm

票價︰滑雪場分淡季、平季及旺季3種時段，以及2至4小時或全日不限時時段收費，票價為$227起，已包括雪服、雪鞋、雪板、頭盔等基本裝備

延伸閱讀：深圳滑雪場｜直擊華發冰雪世界！465米專業雪道/配備完善 11月全面開放 交通隔涉要留意（附門票詳情）

47. 深圳野生動物園：開放式生態觀賞珍禽異獸

深圳野生動物園：開放式生態觀賞珍禽異獸

國家4A級景區深圳野生動物園，是熱門的親子遊樂勝地。園區匯聚逾300種、近1萬隻全球珍禽異獸，如大熊貓、金絲猴及極為罕見的獅虎獸。景區打破傳統籠養模式，採取開放式生態設計，讓動物於模擬的大自然環境中自由棲息。全園主要劃分為食草動物區、猛獸谷與表演區。當中表演區每天均會舉辦多場大型節目，以陣容龐大的「百獸盛會」大巡遊，以及水族館上演的「美人魚與鯊魚共舞」最具特色，為遊客入園必看的重點觀賞項目。

深圳野生動物園

48. 深圳華大大鵬農科示範基地︰周末開放 體驗無農藥士多啤梨

深圳華大大鵬農科示範基地︰周末開放 體驗無農藥士多啤梨

位於深圳的華大大鵬農科示範基地，現時逢週末會對外開放。遊客可於園區內體驗親自採摘小番茄及士多啤梨，場內種植的士多啤梨屬「妙香7號」品種，果實外型飽滿且具備天然果香。這裡的農產品標榜不含農藥，收費按實際重量計算，定價為每斤¥40。除了採摘果類，基地內亦有供應多款直接採收的新鮮農作物，當中涵蓋白菜、生菜、芥蘭與油麥菜等，提供多樣化的鮮活蔬菜選擇。

深圳華大大鵬農科示範基地

地址：深圳市大鵬新區鵬飛路47號

營業時間：9am-6pm（士多啤梨及小番茄采摘每周末開放）

查詢：「深圳市華大大鵬農科示範基地」微信公眾號

49. 羅湖米兜歡樂王國︰3萬呎室內遊樂場體驗 親子放電好去處

羅湖米兜歡樂王國︰3萬呎室內遊樂場體驗 親子放電好去處

座落於深圳羅湖益田假日廣場的米兜歡樂王國，佔地逾3000平方米，是極具人氣的室內親子樂園。場內遊樂設施動靜皆宜，除了傳統的波波池、巨型滑梯及彈床，更特設5D飛行影院、VR飛碟與親子碰碰車等科技互動項目，讓家長與孩童同樂。此外，園區亦備有遊戲機區，以及模擬超市和換裝館等角色扮演空間，為家庭帶來一站式的豐富娛樂體驗。

羅湖米兜歡樂王國

2026深圳飲茶/火鍋推介｜傳統點心+放題任食

深圳具備多元化的餐飲文化，能夠滿足各類遊的飲食偏好。若鍾情於經典的粵式點心，市內提供不少物超所值的茶樓選擇；至於熱愛火鍋的人士，亦可發掘到豐富的款式，涵蓋正宗的川式麻辣口味，以至主打罕有牛肉部位及濃郁雞煲的特色火鍋。另外，標榜現撈現煮、主打新鮮食材的任食海鮮自助餐，同樣是備受追捧的餐飲熱點，為遊客的尋味之旅帶來豐富的滿足感。

50. 海底撈大排檔火鍋︰逾200款即撈海鮮+鮮切牛肉¥5起

海底撈大排檔火鍋︰逾200款即撈海鮮+鮮切牛肉¥5起

內地連鎖火鍋店海底撈的全新概念店「海底撈大排檔火鍋」，最近正式進駐深圳羅湖太陽百貨。新店主打「自選自取、一人一鍋」的創新模式，食客可推車穿梭於海鮮、鮮切牛肉、鐵板及熟食等多個檔口挑選食材。全店供應逾200款美食，亮點包括活蝦、鮑魚等生猛海產，以及即點即切的安格斯牛肉。此外，還有即製的鐵板菜式、烤榴槤及特色鍋底，如無米粥及五指毛桃雞湯選擇。收費按餐盤顏色計算，最平只需¥5/碟。加上營業時間是至翌日早上7時，為大眾提供宵夜新選擇。

海底撈大排檔火鍋（太陽百貨店）

地址： 深圳羅湖區解放路2001號太陽百貨5樓

交通： 深圳地鐵3號線「老街站」A出口，步行約130米

營業時間：10am-7am

人均消費︰約¥180/人

同場加映︰海底撈大排檔火鍋深圳店開幕！逾200款即撈海鮮/鮮切牛肉/鐵板小食 開幕優惠享68折

51. 撈鮮門：羅湖大型海鮮火鍋城 鮮活海產¥3.4起

撈鮮門：羅湖大型海鮮火鍋城 鮮活海產¥3.4起

鄰近口岸的深圳羅湖茂業天地開設了一間大型海鮮火鍋店「撈鮮門」，店家逾1.6萬呎，主打海鮮市場營運模式，場內的巨型自助區供應超過100款新鮮海產、手切牛肉及各式火鍋配料。食客可在場內自由挑選龍蝦、大閘蟹、生蠔及鮑魚等食材。餐廳採用按餐碟顏色計算的收費機制，最平菜式只需¥3.4。憑藉多元化的食材選擇與相宜定價，該店即使在平日下午時段亦經常客滿。

撈鮮門

地址︰深圳羅湖區人民南路1008號大中華茂業天地4樓

交通：深圳地鐵1號線「羅湖站」、9號線「人民南站」，步行約8分鐘

營業時間：11am-10pm

電話：178-96443677

人均消費：約RMB150

延伸閱讀︰羅湖新商場茂業天地正式開幕！100+品牌陸續進駐 過關5分鐘直達 樓高10層設大型超市/餐廳/戲院/室內遊樂場/K房

52. 藜苑酒樓︰蓮塘口岸過關5分鐘即達 歎蝦餃皇/紅米腸

藜苑酒樓︰蓮塘口岸過關5分鐘即達 歎蝦餃皇/紅米腸

藜苑酒樓位於蓮塘香蓮街市2樓，鄰近蓮塘口岸，旅客在通關後僅需步行約5分鐘便能抵達，是出境後就近用膳的選擇。酒樓主要提供各類中式點心，當中的特色菜品有蝦餃皇、紅米腸、鹹水角及天鵝酥等。加上該區一帶的周邊配套設施完善，酒樓附近設有美食街、超級市場及按摩店等商舖，讓食客在用膳完畢後，能夠輕鬆前往下個「景點」。

藜苑酒樓（蓮塘店）

地址：深圳羅湖區蓮塘羅沙路4089號新世界四季御園

交通：深圳地鐵2號線「蓮塘口岸站」A3出口，步行約300米

營業時間：8am-10pm

人均消費：約¥90/人

53. 五邑樓︰中國風裝潢 即叫即製手工點心/地道家鄉菜

五邑樓︰中國風裝潢 即叫即製手工點心/地道家鄉菜

五邑樓是一間專門提供傳統五邑菜式的餐廳，以地道家鄉菜餚及即叫即製的手工點心作賣點。店內的裝潢設計充滿濃厚的中國傳統風格，環境寬敞，非常適合家庭客群聚餐。食物方面，店家精緻的手工點心獲食客的正面評價。當中較具代表性的菜品包括造型獨特的陳皮豆沙豬仔包及餡料豐富的竹笙海鮮餃等。另外，餐廳亦有供應大大煲台山黃鱔煲仔飯，結合了肉質鮮嫩的黃鱔與香脆的煲底飯焦，為顧客提供不同的傳統中式菜餚選擇。

五邑樓（蓮塘店）

地址：深圳羅湖區羅沙路蘭亭國際名園2樓

交通：深圳地鐵2號線「蓮塘口岸站」A2出口，步行約120米

營業時間：8am-9:30pm

人均消費：約¥90/人

54. 京味張．北京烤鴨：必試排隊名店45天填鴨+傳統喊堂體驗

京味張．北京烤鴨：必試排隊名店45天填鴨+傳統喊堂體驗

深圳排隊名店「京味張．北京烤鴨」主打傳統京城風味，店內特設熱鬧的「喊堂」迎送文化。其招牌片皮鴨嚴選北京金星鴨廠的45天優質填鴨，每日新鮮烤製。師傅會於客席前即場片鴨，肥瘦適中的鴨肉配上大葱、青瓜、哈密瓜及特色山楂條，口感層次豐富，半隻售價為¥118，另店內供應的烤羊肉等菜式亦是人氣之選。

京味張．北京烤鴨（羅湖益田假日店）

地址：羅湖區華麗路2038號益田假日廣場L4-22

交通︰深圳地鐵3號線「翠竹站」B2出口，步行約250米

營業時間︰11am-2:30pm、5pm-9:30pm

人均消費︰約¥100/人

55. 芸山季．傣：主打雲南高山直送野生菌火鍋

芸山季．傣：主打雲南高山直送野生菌火鍋

源自雲南的「芸山季．傣」野生菌火鍋店進駐深圳後迅速擴張，全線主打產地直送食材。其招牌湯底精選18種珍貴野生菌，搭配百日走地雞慢熬8小時而成，湯頭鮮甜且雞肉滑嫩。品嚐原湯後，食客可加入從海拔3000米高山採摘、經冷凍鏈保鮮運送的當季野菌拼盤。此外，店內亦供應玫瑰乳扇、苦茶酥紅豆及花瓣炸牛奶等多款具地方特色的小食。

芸山季．傣（皇庭廣場店）

地址：深圳福田區福華三路118號皇庭廣場L2層2號（近西3號門）

交通︰深圳地鐵1/4號線「會展中心站」D出口，步行100米

營業時間：11am-10pm

人均消費︰約¥130/人

2026深圳掃街略｜最新食街/街頭小食/手信店

若想體驗最純正的深圳滋味，前往美食城或於街頭尋覓小食是理想的途徑。於熙來攘往的美食街內，大眾能夠嚐到各類即叫即製的香脆食品，例如臭豆腐及炸雞等，同時亦備有款式繁多的糕點和甜品以供挑選。這類滿載本土生活氣氛的飲食經歷，有助旅客更透徹地體會這座城市的動感與在地日常面貌。

56. Harbour Bites 好食街：福田皇庭廣場新蒲點 地鐵直達

Harbour Bites 好食街：福田皇庭廣場新蒲點 地鐵直達

深圳福田皇庭廣場B1層最近翻新重開的「Harbour Bites 好食街」，佔地超過2200平方米，鄰近會展中心站C出口，交通便利。美食區設有逾30個檔口，有豐富多樣的美食選擇，例如港式燒臘、順德砂鍋菜、手工牛肉麵、鐵板燒及大腸麵線等飽肚主食，亦有各類滷味零食及養生草本飲品供應。有別於傳統的美食街，這裡勝在有充足的座位空間，環境舒適，更可一次過體驗多種不同風味的美食。

Harbour Bites 好食街

地址︰深圳福田區福華三路118號皇庭廣場B1層

交通︰深圳地鐵1/4號線「會展中心站」D出口，步行約120米

營業時間︰10am-10pm

人均消費︰約¥40/人

57. 深鐵匯坊．深港融合商業街：羅湖口岸旁 買餸掃街熱點

深鐵匯坊．深港融合商業街：羅湖口岸旁 買餸掃街熱點

緊貼羅湖口岸的「深鐵匯坊．深港融合商業街」第二期已開幕，總面積擴充至超過2500平方米，有逾百間商戶。這裡與過關通道無縫連接，是遊客離境前選購物品的便捷地點。場內店舖種類廣泛，涵蓋傳統燒臘檔，以及KUMO KUMO芝士蛋糕與the Roll'ING瑞士卷等多間知名甜品店。而大部分商戶的營業時段均配合口岸的開放時間，方便大眾隨時前往。

深鐵匯坊．深港融合商業街

地址：羅湖口岸B1層

交通：深圳地鐵1號線「羅湖站」A2出口；9號綫「人民南站」A1出口

營業時間：9:30am-11:30pm

延伸閱讀：羅湖深港融合商業街2期陸續開業！佔地逾2,500平方米 增至過百間零售/餐飲店 fufuland/KUMOKUMO

58. 粵港新天地：羅湖口岸客運站旁 全新美食廣場

粵港新天地：羅湖口岸客運站旁 全新美食廣場

鄰近深圳羅湖口岸的全新地標粵港新天地，座落於羅湖汽車客運站旁，旅客過關後即可抵達。這個美食廣場引入逾30間餐飲及零售商舖，人氣十足。場內餐飲選項豐富，涵蓋傳統中式燒味、特色茶飲及各式小吃，包括新桂軒燒味、廣隆蛋撻王、主打新鮮製作的熊大爺餃子，以及供應順德雙皮奶的甜品店等，更有按摩舖，方便遊客行完鬆一鬆。

粵港新天地（美食廣場）

地址︰深圳羅湖區南湖街道人民南路1002號羅湖商業城G樓

交通︰於羅湖口岸出關後，直行20米轉右即達

營業時間︰7am-11pm

延伸閱讀：羅湖口岸再開美食城「粵港新天地」！一出關即達 30+食肆有燒肉/茶飲/糕點 網民︰比蓮塘更熱鬧

59. 羅湖火車站美食城：口岸快閃用餐熱點 實惠地道小食

羅湖火車站美食城：口岸快閃用餐熱點 實惠地道小食

位於羅湖口岸的羅湖火車站美食城，雖然整體規模較小，卻是不少旅客快速用餐的熱門地點。場內聚集了約20多間食肆，集中供應各款地道特色小吃。在眾多選擇中，楊楊潮汕小吃較受大眾關注，店家主打潮州粉果、燒賣及蠔仔煎蛋等菜式。這裡的食品口味貼近香港人的飲食偏好，而且定價親民。這個美食區域為旅客在過關前後，提供了一個便捷的餐飲空間，方便大眾以實惠的價格快速解決膳食需要。

羅湖火車站美食城

地址：深圳羅湖區羅湖橋社區建設路1001號羅湖火車站綜合大樓M層

交通：於羅湖口岸出關後，轉左上扶手電梯，直行直達

營業時間︰9am-11am

延伸閱讀：深圳羅湖火車站美食城新開幕！鄰近羅湖關口 楊楊潮汕小吃/酥小滿牛肉餅進駐 新張優惠全場5折起

60. 大口獸︰主打平價鮮製零食 引大批港人試食

大口獸︰主打平價鮮製零食 引大批港人試食

深圳福田皇庭廣場近期完成翻新，引入主打無防腐劑、每日鮮製的零食店「TOP SOLD 大口獸」。該店於五一假期開幕時，在商場內引發龐大人潮。店家被網民封為「平價版薛記炒貨」，售價親民，只需人民幣10多元便可買到如鹽焗雞翼、雞腳等鹵味、香辣現拌魔芋絲等小食，並有烘焙、堅果、蛋糕、水果及現製飲品等。店內更設有多個免費試食攤位，成功吸引大量顧客慕名而來。

TopSold 大口獸新鮮零食（深圳首店）