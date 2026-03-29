深圳親子好去處2026｜親子遊30大食買玩推介！新開幕恐龍農場/鐵道迷打卡點/商場室內放電遊樂場 附家庭酒店住宿

深圳親子好去處2026｜深圳親子一日遊｜每逢長假來臨，為孩子規劃一個精彩的假期都是許多家庭的頭等大事！深圳是港人熱門北上的旅遊點，近年來湧現了更多元化的親子熱門地，從大型商場購物、戶外郊遊玩樂、沉浸式主題樂園，到各具風格的特色住宿體驗，不斷為北上的香港家庭帶來驚喜。《星島頭條》特別為家長們整理了2026年最新的深圳親子遊30大推介，涵蓋美食、購物、遊樂及住宿等好去處，助您輕鬆規劃一趟豐富的短途旅行，與家人創造難忘的回憶。（2026年3月最新版）

深圳親子遊好去處2026｜人氣商場發掘家庭樂趣

深圳的大型購物中心不僅是集結國際品牌與潮流店舖的購物勝地，現更發展成多功能的家庭友好目的地。這些商場內特設多元化的親子娛樂設施，如室內遊樂場、互動體驗區及主題餐廳等，讓孩子們沉浸於遊玩樂趣的同時，家長亦能享受片刻的悠閒時光。

1. 光明星河COCO City︰連接地鐵站 區內首間盒馬超市

光明星河COCO City︰連接地鐵站 區內首間盒馬超市

深圳光明區的全新大型購物中心「光明星河COCO City」早前開幕，商場與地鐵6號線光明大街站相連，交通極方便。商場主要對象為年輕消費族群與家庭顧客，已吸引逾30間商戶進駐。當中最矚目包括光明區首間盒馬鮮生超市、連鎖電影院寰映影城，以及大型室內遊樂場Meland。餐飲方面，商場除了有Manner Coffee等人氣連鎖品牌，更有知名老店南粵光明乳鴿等，是個集餐飲、潮流品牌與休閒娛樂於一身的一站式消費中心。

光明星河COCO City

地址：深圳光明區光明街道光明大道511號

營業時間︰10am-10pm

交通：乘深圳地鐵6號線至「光明大街站」，D出口步行220米

延伸閱讀︰深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿

2. 深圳iN城市廣場︰設戶外運動空間

深圳iN城市廣場︰設戶外運動空間

深圳iN城市廣場除了有國際知名品牌與潮流店舖，更設有豐富親子娛樂設施，如室內遊樂場、互動體驗區，以及卡通主題餐廳等，全面照顧到小朋友的需要。孩子可以在這些設施中盡情放電，而家長在購物之餘，亦能與子女共度歡樂時光，輕鬆消磨一整天，一站式滿足全家不同需要。

深圳iN城市廣場

地址：深圳市福田區深南中路1095號

營業時間︰8am-12mn

交通：乘深圳地鐵6號線，於「科學館站」F出口步行約180米

3. 羅湖益田假日廣場︰鄰近世界之窗藝術購物新地標

羅湖益田假日廣場︰鄰近世界之窗藝術購物新地標

去年開幕的深圳羅湖益田假日廣場，是個佔地廣闊的藝術體驗式商場。其地理位置優越，對面是親子遊熱點世界之窗，並鄰近歡樂谷主題樂園，從各大口岸出發僅需15分鐘車程，交通方便。商場有超過300個品牌進駐，包括喜茶、八合里牛肉火鍋等食店，一應俱全。此外，場內還設有永輝超市，方便顧客購買各式乾貨、熟食及零食。商場亦將藝術與商業結合，顧客在享受購物樂趣的同時，也能品嚐美食，體驗一站式的休閒享受。

深圳羅湖益田假日廣場

地址：深圳羅湖區翠竹街道華麗路2038號（顯示地圖）

營業時間︰9:30am-10pm

交通：乘深圳地鐵3號線，於「翠竹站」B2出口步行6分鐘

4. 湖貝里︰羅湖口岸直達 美食運動新蒲點

湖貝里︰羅湖口岸直達 美食運動新蒲點

位於羅湖核心地段的湖貝里，鄰近多個口岸，交通極為便捷，僅需約10分鐘車程即可到達，成為深圳一個嶄新的大型綜合社區。商場初期主打趣味運動與特色美食，引入了超過20個知名品牌。包括台南手搖飲品「珍珠大將軍」、潮汕牛肉火鍋八合里等。除美食外，場內還設有攀岩館「CUBE有石」，提供不同難度的攀岩體驗，無論是攀岩高手或親子同遊都非常適合。

湖貝里

地址：深圳羅湖區湖貝路1068號

營業時間：10am-10pm

交通：乘深圳地鐵2號線，於「湖貝站」B出口，步行6分鐘

延伸閱讀︰羅湖新商場「湖貝里」7.11開業！網紅茶飲/潮汕牛肉火鍋/平價攀石 蓮塘口岸地鐵6分鐘直達

2026深圳親子遊好去處｜戶外大自然郊遊推介

對於希望暫時遠離都市繁囂的家庭而言，深圳提供了豐富的戶外郊遊選擇。家長可帶孩子們漫步於綠意盎然的公園中，欣賞沿途自然景致；或可選擇前往郊區或戶外主題樂園，讓孩子親親大自然。

5. K33探索農場 尋訪《侏羅紀》恐龍+1:1長頸鹿

K33探索農場 尋訪《侏羅紀》恐龍+1:1長頸鹿

位於深圳光明的K33探索農場於2月中才開幕，旋即成為親子遊玩的熱門地點。園區的恐龍探索谷以巨大的仿真恐龍模型及1比1大長頸鹿聞名，不僅外型逼真，更會發出吼叫聲，猶如置身「侏羅紀」般，深受小朋友歡迎。此外，農場內還有萌寵樂園及鹿呦呦等區域，提供與羊駝、馬、鹿等動物的互動機會，其餘還有機動遊戲、無動力樂園、攀爬網、滑梯、油菜花田等，更可採摘草莓及聖女果，適合兒童盡情玩樂打卡。

K33探索農場

6. 清水河鐵路公園 工業站活化 必到綠皮火車打卡

清水河鐵路公園 工業站活化 必到綠皮火車打卡

前身為深圳工業站的清水河鐵路公園，近期成為深圳文青與親子遊的熱門景點。該站始建於1962年，曾是供港物資「三趟快車」的內地最後一站，極具歷史意義。活化後的公園保留了經典的東風型火車頭、綠皮車廂、復古月台及信號燈等工業遺址，重現了昔日的鐵路風貌。園內除了有三趟快車博物館展示珍貴的歷史資料與舊物，還有雙層復古「鐺鐺車」繞園行駛，讓遊客體驗懷舊風情。

清水河鐵路公園

地址︰深圳羅湖區清水河街道廣清路草埔地鐵站D3出口南20米

開放時間︰周一至五10am-7pm、假日10am-9pm；三趟快車博物館10am-6pm；復古鐺鐺車 周一至周五10am-7pm、周日周末10am-9pm（每30分鐘一班車）

交通︰乘深圳地鐵3號線至「草埔站」，於D3出口步行8分鐘

票價︰公園免費入場；鐺鐺車每位¥30

7. 深圳野生動物園︰觀萬隻珍稀動物 必睇「百獸盛會」表演

深圳野生動物園︰觀萬隻珍稀動物 必睇「百獸盛會」表演

作為國家4A級景點的深圳野生動物園，是親子遊的經典選擇。園內有全球300多種、近萬隻野生動物，包括大熊貓、金絲猴等珍稀物種，更有罕見的獅虎獸。園區一大特色是採用開放式設計，讓動物在模擬的自然生態環境中自由活動，而非傳統的籠式圈養。整個園區分為食草動物區、猛獸谷及表演區。其中，表演區每日上演多場精彩的動物表演，如壯觀的「百獸盛會」大巡遊，以及水族館內獨特的「美人魚與鯊魚共舞」，這些表演深受大小朋友歡迎，是遊園時不容錯過的亮點。

深圳野生動物園

8. 小梅沙海洋世界 全國最大圓柱缸「沙甸魚風暴」

小梅沙海洋世界 全國最大圓柱缸「沙甸魚風暴」

被譽為「東方夏威夷」的深圳小梅沙，在翻新後迎來全新面貌。其中，小梅沙海洋世界作為焦點，佔地逾6萬平方米，設有五大主題區，匯集北極熊、白鯨等超過200種珍稀物種。館內的青藍洞大廳擁有全國最大的圓柱形展缸，定時上演的「沙甸魚風暴」表演極為壯觀，成為遊客必到的熱門打卡景點。

小梅沙海洋世界

延伸閱讀︰深圳小梅沙海洋世界10.1試業！5大展區逾200種珍稀動物 全國最大圓柱水族缸 附票價+交通

9. 大鵬雲海天使灣︰體驗天空膠囊小火車

大鵬雲海天使灣︰體驗天空膠囊小火車

深圳大鵬新區的雲海天使灣，以其藍白色的釜山天空膠囊小火車成為親子遊新寵。這列懸崖小火車可讓乘客飽覽壯麗海景。火車下方是水清沙幼的天使海灘，沙灘上設有木鞦韆與花船等設施供遊人拍照。此外，灣區還提供獨木舟、風帆、立槳衝浪及快艇等多樣化的水上活動選項，適合喜愛戶外運動的家庭。

深圳膠囊小火車

地址︰深圳市金沙路大鵬半島雲海天使灣

交通：乘坐E11到大鵬中心1站，再轉M583到雲海山莊站下車

票價︰小火車單程¥10/位、來回¥25/位

10. 龍崗公園「天空之盾」︰8層樓高360度全景環形橋廊觀景台

龍崗公園「天空之盾」︰8層樓高360度全景環形橋廊觀景台

深圳龍崗大嶺鼓公園內的新地標「天空之盾」，是一座近8層樓高的環形觀景橋廊，充滿Cyberpunk科幻感。其橋身由鏡面銀片覆蓋，隨風擺動時會反射周圍景色。遊客登頂後，可360度俯瞰城市全景，亦是觀賞日落的好地方。公園內另設有以荔枝樹屋為主題的粉紅色兒童遊樂場及登山徑，適合休閒及親子活動。

大嶺鼓公園「天空之盾」

地址︰深圳龍崗區旱塘二路46-4號

開放時間：8:30am-6:30pm

交通：乘搭深圳地鐵3號線，至「橫崗站」C出口步行約900米

票價︰免費入場

備註︰如遇異常天氣，公園天空之盾將不對外開放或提前關閉

11. 梅拉尼亞小鎮︰免費開放 暢遊歐洲童話建築

深圳世界之窗園區內的梅拉尼亞小鎮現已免費開放，是一個充滿歐洲童話風格的全新景點。鎮內重現了巴黎鐵塔、凱旋門及歐式教堂等著名建築，非常適合拍照。建議遊客可於午後前往，光線較為柔和；晚上亮燈後，小鎮則呈現另一番璀璨景致。鎮內設有餐廳及文創商店，而世界之窗主園區更會不定時舉行煙花及無人機表演。

梅拉尼亞小鎮

地址：深圳南山區沙河街道深南大道9037號

交通：乘搭深圳地鐵1號或8號線，至「世界之窗站」I、H出口

門票：免費

延伸閱讀：深圳全新歐陸童話小鎮開幕！免費入場睇7大打卡位 復古車站/布拉格天文鐘 異國風建築如置身歐洲（附交通）



2026深圳親子一日遊｜室內主題遊樂場

深圳設有多個各具特色的室內主題樂園及大型遊樂場，提供了從刺激到輕鬆的遊樂設施，同時迎合成年人與小孩的不同需求。在這裡，一家大小不僅可以一起遊玩、減壓，更能在充滿歡笑聲的體驗中，創造出專屬的珍貴家庭回憶。

12. 羅湖米兜歡樂王國 3萬呎室內遊樂場 放電熱門之選

羅湖米兜歡樂王國 3萬呎室內遊樂場 放電熱門之選

位於深圳羅湖益田假日廣場的米兜歡樂王國，是個佔地逾3000平方米的大型室內主題樂園，近年成為港人親子放電的熱門選擇。樂園長期位列內地親子遊樂銷量榜首，口碑極佳。場內設施豐富多元，動靜皆宜，除了波波池、巨型滑梯及彈床等設施，更有5D飛行影院、VR飛碟、親子碰碰車等科技體驗項目，讓家長能一同參與。此外，園區還設有模擬超市、換裝館等角色扮演區及遊戲機區，提供一站式娛樂體驗。

羅湖米兜歡樂王國

13. 前海華發冰雪世界︰全球最大室內滑雪場 擁465米專業雪道

前海華發冰雪世界︰全球最大室內滑雪場 擁465米專業雪道

全球最大的室內滑雪場深圳前海華發冰雪世界於去年9月開幕，滑雪區設有5條不同難度的雪道。其中最矚目的是一條逾465米、垂直落差逾83米的專業級雪道。場內配備吊椅索道等完善設施，但地點較為偏遠，從口岸出發需預留充足交通時間。另外娛雪區亦於11月開放，提供14項冰雪娛樂活動，包括冰上碰碰車、夢幻飄雪體驗區及極地探險主題互動區，適合親子家庭及非滑雪遊客。

前海華發冰雪世界

14. 麥當勞博物館︰重溫開心樂園餐經典玩具

麥當勞博物館︰重溫開心樂園餐經典玩具

全球第四間麥當勞博物館已於深圳福田開幕。館內以懷舊為主題，入口處的巨型M標誌及吹氣美食模型極為搶眼。館中展出了歷年開心樂園餐的經典玩具、全球限量版聯乘系列，更重現了90年代的生日派對屋場景。門外的麥當勞叔叔經典長櫈，也成為遊客們重拾童年回憶的熱門拍照地點。

深圳麥麥博物館

地址：深圳福田下梅林梅麗路9號A park L2-09

開放時間：10:30am-8pm

交通：乘深圳地鐵9號線，至「下梅林沙站」A出口直達

門票︰免費

延伸閱讀︰深圳麥當勞博物館開幕！全球第4間麥麥博物館 免費入場睇經典玩具/歷年包裝盒 復刻90年代生日派對屋

15. 就好潮玩：5萬呎室內遊樂場直通地鐵站

就好潮玩：5萬呎室內遊樂場直通地鐵站

深圳寶安大仟里購物中心的就好潮玩體驗館，佔地5萬平方呎，鄰近坪洲地鐵站，交通方便。館內設有超過30項遊樂設施，包括大型彈床區、攀岩區、VR體驗及碰碰車等，提供多樣化的遊戲選擇。無論是親子同樂或是朋友聚會，這裡都提供了豐富的娛樂體驗，成為室內遊樂的新興熱點。

就好潮玩

地址：深圳西鄉街道坪洲海城路寶安大仟里購物中心B146-151號

交通：乘搭深圳地鐵1號線，至「坪洲站」A出口直達

營業時間：10am - 10pm

門票：親子2.5小時限時票（包1大1小）$155起

>> 按此購票 <<

16. 奈爾寶家庭中心．親子餐廳︰體驗消防員/獸醫等多元職業

奈爾寶家庭中心．親子餐廳︰體驗消防員/獸醫等多元職業

被譽為「愛馬仕級兒童樂園」的奈爾寶家庭中心，在深圳設有多家分店。其最大特色是職業體驗區，小朋友可穿上制服扮演消防員、獸醫等角色。除了滑梯、波波池等基本設施，卓悅分店更設有室內水上樂園。場內亦設有餐飲區及美育手工館，提供繪畫等工作坊，適合全家共度一整天。

奈爾寶家庭中心．親子餐廳

地址︰深圳福田街道崗廈社區福華路348號卓悅中心1棟1樓LA010L110

開放時間︰10am-9pm

交通︰乘搭深圳地鐵10號線，至「崗廈北站」一出直達

門票︰2大1小門票$219.8起

17. 阿奇拉湯泉生活︰結合水療與多元電玩娛樂

阿奇拉湯泉生活︰結合水療與多元電玩娛樂

佔地2萬平方米的阿奇拉湯泉生活是一個結合水療與休閒娛樂的綜合中心。水療區設有恆溫湯池、乾濕蒸及鹽磚艾熏蒸等多種設施。而娛樂區則提供5D影院、VR過山車等體驗，並可任玩PS5及SWITCH等家庭遊戲機。場內還免費供應水果和雪糕，從傳統水療到現代電玩一應俱全，適合各年齡層的顧客。

阿奇拉湯泉按摩SPA

地址︰深圳南山區桃園路田廈國際中心AB樓 2-3 層

交通：乘搭深圳地鐵8號線至「大劇院站」，轉乘1號線至「桃園站」，步行約5分鐘

門票︰超值兒童浴票$113起、24小時浴票+大堂1項+全場遊戲暢玩（周末適用）$339起

>> 按此購買 <<

延伸閱讀︰深圳按摩場推介2024｜8大地鐵沿線人氣Spa水療推介 買1送1優惠低至$106/位！揼骨/採耳/自助餐/唱K 玩埋過夜都得

18. 海昌．樂漫冰雪王國︰體驗3層高巨龍冰滑道

海昌．樂漫冰雪王國︰體驗3層高巨龍冰滑道

位於深圳寶安區的「海昌．樂漫冰雪王國」是一個主打娛雪體驗的室內樂園，場內溫度長年維持在零下低溫。樂園的焦點設施為一座三層樓高的巨龍旋轉冰滑道，此外還有雪國飛索、冰上列車等遊樂項目。場館以人造雪機每日造雪，並有不定時飄雪表演，入場費已包含雪服及鞋套租借，方便遊客體驗冰雪樂趣。

海昌．樂漫冰雪王國

19. 卡魯冰雪世界：體驗百米滑雪道與北歐童話場景

卡魯冰雪世界：體驗百米滑雪道與北歐童話場景

深圳卡魯冰雪世界是一個結合滑雪與娛雪的大型室內冰雪樂園。其滑雪區擁有一條長逾百米的專業雪道，採用彷真造雪技術，提供優質的滑雪體驗。娛雪區則設有雪圈滑坡、螺旋滑梯及兒童雪地車等設施。場館的最大特色是設有多個北歐風格的拍照區，如瑞士少女峰觀景台及芬蘭獵人小屋，讓遊客彷彿置身童話雪國之中。

深圳卡魯冰雪世界

延伸閱讀：深圳室內滑雪場2大推介｜世界之窗滑雪場/卡鲁冰雪世界 ¥99起包裝備全日任玩 附門票/交通詳情

深圳合家歡好去處｜親子餐廳之選

在深圳尋找能同時滿足各年齡層需求的家庭餐廳時，菜式選擇豐富的自助餐或放題絕對是最佳選擇！部分餐廳更加入了Cosplay等有趣互動元素，將用餐過程轉化為一場歡樂的親子活動，為家庭聚餐增添更多樂趣。

20. 頂界蒸汽海鮮放題：親子體驗即撈即蒸龍蝦鮑魚

頂界蒸汽海鮮放題：親子體驗即撈即蒸龍蝦鮑魚

於深圳有多間分店的頂界，是一間主打即撈即蒸的蒸汽海鮮放題餐廳。店內設有大型海鮮池，顧客可親自挑選澳洲藍龍蝦、鮑魚等時令海鮮，體驗即撈即蒸的樂趣。除了海鮮，餐廳亦提供北京片皮鴨、佛跳牆、鐵板燒及烤榴槤等多元化美食，選擇豐富，能滿足不同家庭成員的口味，適合親子共享。

頂界．全球蒸汽海鮮自助（壹方天地店）

地址：深圳市龍華區人民路4022號壹方天地A區3樓

營業時間：11:30am-3:30pm、5pm-10pm

交通︰乘搭深圳地鐵4號線，至「龍華站」A出口步行約600米

電話︰+86 755 8254 8948

延伸閱讀︰深圳新開即撈海鮮蒸氣火鍋放題！￥298/位任食2小時 無限供應澳洲藍龍蝦/大閘蟹/鮑魚/手切牛肉（附餐廳地址）

21. 曼格蒸汽活海鮮．榴蓮自助︰穿漢服體驗即撈活海鮮

曼格蒸汽活海鮮．榴蓮自助︰穿漢服體驗即撈活海鮮

位於深圳寶安區的曼格姿造，是一間以北宋為主題的活海鮮火鍋自助餐廳。店內設有國子監及鵲橋亭等古風場景，並提供古裝讓小朋友拍照留念。食客可於海鮮池親自挑選澳洲藍龍蝦、活鮑魚等時令海鮮。此外，餐廳亦供應即烤榴槤、燒生蠔及鮮切牛肉等特色美食，為家庭聚餐增添不少樂趣。

曼格蒸汽活海鮮．榴蓮自助（寶安大仟里國潮店）

地址︰深圳寶安區海城路58號寶安大仟里商場3層（5號電梯旁）

營業時間︰10:30am-11pm

交通︰乘搭深圳地鐵1號線，至「坪洲站」A出口步行350米

電話︰+81-755-2320 0593

收費︰成人¥269/位、小童¥118/位

延伸閱讀︰深圳古風主題曼格即撈海鮮火鍋放題！任食藍龍蝦/烤榴槤/鮑魚 著漢服打卡低至¥279/位

22. 廖發發．平價茶檔．小吃集市：點心¥5.8起 被譽「早茶界薩莉亞」

廖發發．平價茶檔．小吃集市 深圳「早茶界薩莉亞」

位於深圳民治區的廖發發，是一間主打平價廣式點心的茶樓，因其高性價比而被譽為「早茶界薩莉亞」。點心每籠由人民幣5.8元起，除了蝦餃、鳳爪等經典款式，亦供應紅桃粿等特色潮汕小吃，其中腐乳雞翼是食客的熱門之選。該店營業至凌晨，為想品嚐宵夜的顧客提供了方便的選擇。

廖發發．平價茶檔．小吃集市（深圳店）

地址：深圳龍華區樟坑社區樟坑一區164棟164-2號舖（龍太婆旁）

營業時間：10am-11pm

交通：乘搭深圳地鐵5號線，至「民治站」A出口

人均消費︰約RMB50

23. 79號漁船： 即撈即煮 譽為「迷你版西貢」

79號漁船： 即撈即煮 譽為「迷你版西貢」

深圳的79號漁船是一間主打即揀即煮的海鮮餐廳，因其經營模式而被稱為「迷你版西貢」。店內設有長排魚缸，陳列著龍蝦、鮑魚、元貝等多款生猛海鮮，顧客可即時挑選、過磅後交由廚房按指定方式烹調。餐廳提供多種煮法，其中百香果蒸鮑魚、蒜蓉粉絲蒸元貝等是熱門菜式，因其性價比高而廣受歡迎。

79號漁船海鮮飯店（沙井店）

地址︰深圳寶安區新橋街道萬豐社區萬豐海岸城A館6樓

營業時間︰11am-10:30pm

交通︰乘搭深圳地鐵11號線，至「馬安山站」C出口步行約750米

人均消費︰約RMB120

24. 煙火碼頭．海鮮Bazaar自助：一次滿足燒肉與火鍋

煙火碼頭．海鮮Bazaar自助：一次滿足燒肉與火鍋

位於深圳東門步行街的「煙火碼頭．海鮮Bazaar自助」，是一間提供超過500款美食的大型自助餐廳。其最大特色是每桌均設有炭火烤爐和電磁爐，讓顧客可同時享受燒肉和火鍋的樂趣。食材選擇豐富，包括可即時打撈的活蝦、蜆、蟶子，以及澳洲和牛、高壓鍋生蠔和佛跳牆等，因其高性價比而備受歡迎。

煙火碼頭．海鮮Bazaar自助

地址︰深圳羅湖區東門步行街東門印象城3樓（衣江山樓上）

營業時間︰11:30am-3:30pm、5pm-10pm

交通︰乘搭深圳地鐵3號線，至「晒布站」A1出口步行730米

人均消費︰約RMB160

深圳2026家庭一日遊｜一站式親子購物

除了商場外，部分深圳商店是專為家庭而設，如零食店、蛋糕店、卡通精品店等，將購物與親子娛樂合而為一，讓家庭的購物之旅不再單調，而是變成能同時滿足大人與小孩的精彩活動。

25. 零食很忙：款式多樣連鎖零食店 價格親民

零食很忙：款式多樣連鎖零食店 價格親民

零食很忙是一間在深圳擁有多家分店的大型連鎖零食品牌，以商品種類繁多及價格親民著稱。店內供應糖果、薯片、杯麵及雪糕等多樣化商品，部分貨品僅售一至兩元人民幣。顧客可免費註冊成為會員，並於每月7日的會員日享受全場88折優惠，性價比高，成為當地市民的購物新選擇。

零食很忙（深圳上梅林新村店）

地址：福田區梅林街道新興社區上梅林新村9棟梅村路21

營業時間︰8am-10:30pm

交通：乘搭深圳地鐵9號線，至「梅村站」C1口步行約250米

26. 好利來：內地網紅蛋糕店 主打聯乘甜品

好利來：內地網紅蛋糕店 主打聯乘甜品

內地知名烘焙連鎖品牌「好利來Holiland」的深圳首店，位於福田人氣商場Coco Park內。該品牌以推出聯乘系列甜品聞名，提供與哈利波特、Sanrio及迪士尼等知名IP合作的精美蛋糕。除了聯名生日蛋糕外，店內的半熟芝士蛋糕、曲奇及吐司等常規商品，亦因其口味及精緻包裝而廣受歡迎。

好利來

地址：深圳福田區福田街道福華三路星河Coco Park B1層B1C-087

營業時間：10am-9pm

交通：深圳地鐵1或3號線購物公園站C口（G口可以直接進商場）

人均消費︰約RMB60

27. MINISO LAND︰3層高旗艦店集逾百IP精品

MINISO LAND︰3層高旗艦店集逾百IP精品

MINISO首間主題樂園式旗艦店MINISO LAND，已於深圳東門步行街開幕。該店樓高三層，匯集了迪士尼、SANRIO、Chiikawa等超過100個熱門IP的周邊商品。店內各樓層按不同IP主題清晰劃分，例如一樓以SANRIO角色為主，二樓則是迪士尼與哈利波特等系列。此外，場內亦設有多個互動打卡區域，為顧客提供購物與娛樂結合的體驗。

MINISO LAND

地址：羅湖區東門步行街解放路名仕商城1-3樓（太陽百貨對面）

營業時間：10am-11pm

交通：乘搭地鐵1/3號線，至「⽼街站」A/E出口步行即達

延伸閱讀︰深圳首間MINISO旗艦店開幕！3層高1.6萬呎巨舖售5500+精品 迪士尼/SANRIO/Chiikawa逾100個IP

28. 深圳筍崗文具玩具城：大型批發市場搜羅兒童平價精品

深圳筍崗文具玩具城：大型批發市場搜羅兒童平價精品

位於深圳的筍崗文具玩具禮品城，是一座樓高4層的大型文具玩具批發市場。商場主要售賣兒童玩具、模型、文具及禮品，貨品款式眾多。雖然價格多為批發價，但建議購物時仍可比較不同店舖的定價以獲得最優惠價格。每逢農曆新年前，這裡更會化身成年貨大街，售賣各式賀年飾品，充滿節日氣氛。

筍崗文具玩具禮品城

地址：深圳羅湖區寶安北路2011號

營業時間︰8am-7pm

交通︰乘搭深圳地鐵7號線，至「筍崗站」A出口步行約500米

延伸閱讀︰深圳筍崗直擊！華海達國際服裝交易中心掃平貨 男女童裝平到$10起！地鐵直達 附近仲有文具玩具城

2026深圳一日遊｜家庭度假住宿

近年深圳的酒店在傳統的高級與精品路線之外，更積極開拓親子友善的住宿市場，越來越多酒店不單提供舒適的住宿環境，更增設多元化的親子娛樂設施，由兒童遊樂室到家庭主題套房都一應俱全。

29. 南山深鐵前海君璞書院：設親子主題房 盡覽灣區摩天輪美景

南山深鐵前海君璞書院：設親子主題房 盡覽灣區摩天輪美景

深圳南山深鐵前海君璞書院地理位置優越，與地鐵1號線鯉魚門站相連，方便住客輕鬆前往市內各地，加上距離前海山姆超市僅2.4公里，購物非常方便。酒店設有336間客房，面積由37至78平方米不等，包括大床房、雙床房及套房，更設有親子主題房，方便家庭遊。住客在入住期間，可免費使用24小時開放的自助洗衣房、乾衣機及健身房。周邊亦有多個熱門景點，如前海石公園、歡樂港灣及人才公園等，住客更可欣賞灣區摩天輪景色。

深圳南山深鐵前海君璞書院

30. 深圳蛇口伊敦酒店：海洋主題客房 享山海全景與招牌烤鴨

深圳蛇口伊敦酒店：海洋主題客房 享山海全景與招牌烤鴨

位於深圳蛇口的南山伊敦酒店，由歷史悠久的明華國際會議中心升級改造而成，設計融合了航海歷史與現代美學。酒店設有多個海洋主題客房，適合親子遊，並配備Dyson風筒等高級設施。餐飲方面，位於27樓的「玲瓏」全日餐廳，坐擁360度山海城全景。另一間中菜廳「南海棠」則主打精緻京魯菜，其招牌烤鴨是必試之選。

深圳南山伊敦酒店

延伸閱讀︰深圳好去處2026｜50大深圳一日遊推介！Minisoland開幕！最新商場/超市/飲茶/親子玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線