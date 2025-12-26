Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿

更新時間：10:30 2025-12-26
發佈時間：10:30 2025-12-26

假日北上深圳再多個好去處！近日，位於深圳西北部光明區的全新商場「光明星河COCO City」日前開幕，集合超過30個餐飲美食、休閒生活及時尚潮流品牌，其中包括光明首間「盒馬鮮生」超市、電影院、室內電子遊樂場、潮汕牛肉火鍋及本地老字號食肆等，適合一家大細玩足全日！

深圳「光明星河COCO City」開幕！光明大街地鐵站直達

深圳光明區繼光明大仟里及藍鯨世界後，全新大型商場「光明星河COCO City」於12月19日起正式開始試業，選址位於光明大街地鐵站旁邊，乘搭地鐵6號綫即可直達，交通非常方便。

「光明星河COCO City」由星河集團打造、星盛商業營運，與深圳福田COCO Park 屬同一系列商場，亦為深圳第二座COCO City，以「生活趣味主張」為定位，主打年輕人及全年齡層消費體驗。

20+餐飲休閒品牌進駐！盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿餐廳

光明星河COCO City分為A館及B館，目前開放B館1至4層及B1層，目前有逾30個品牌進駐，涵蓋餐飲美食、生活潮流、休閒娛樂及親子好去處等，其中包括光明首間「盒馬鮮生」超市，面積超過3000平方米，供應近4000個商品種類，同時設現切肉檔、現製麵食區、免費食材加工區等。

此外，首度於光明設店的連鎖戲院「寰映影城」同步落戶商場，還有室內大型電子遊樂場「星際傳奇電玩城」、綜合式文藝生活空間「城市書房」、文具雜貨店及各大潮流服飾品牌等，而選址A館的Meland室內遊樂場則預計於明年初開放。

至於餐飲方面，上海咖啡品牌Manner Coffee潮發潮汕牛肉火鍋、繆氏川菜、雲南菜餐廳「雲味館」、膳心記煲四季煲仔飯、脆皮雞煲「姬夫人」、精品麵包店「子情貝諾」及茉莉奶白等大受歡迎的熱門食肆，同時引入本地老字號食店「南粵光明乳鴿」、一田手作等，讓外地旅客可以一嘗地區名菜。

目前商場有部分商舖仍在裝修中，更多店舖詳情可留意官方公布。

光明星河COCO City

來源：光明星河COCO City@小紅書

