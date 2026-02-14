深圳首間MINISO旗艦店開幕！3層高1.6萬呎巨舖售5500+精品 迪士尼/SANRIO/Chiikawa逾100個IP

深圳MINISO LAND｜深圳首間MINISO旗艦店開幕，進駐羅湖東門步行街，成為該品牌在當地的首家大型主題樂園式門店。旗艦店樓高3層，面積達1.6萬平方呎，匯集超過5,500款精品與逾100個熱門IP，如迪士尼、SANRIO、《哈利波特》等主題精品及盲盒，更設有不少角色打卡位及互動裝置，成為深圳新地標。

深圳首間MINISO旗艦店開幕！1.6萬呎巨舖售5000+精品

深圳首間MINISO LAND近日於羅湖東門步行街開幕，樓高3層，佔地達1.6萬平方呎，成為華南面積最大的旗艦店。MINISO LAND深圳首店融合了嶺南文化與深圳東門創新元素，門店以傳統鑊耳牆設計，配高飽和色彩，飾以旗下IP YOYO公仔，營造主題樂園氛圍。

店舖出售逾5500款產品，其中IP相關產品佔近九成，涵蓋多個知名系列，如Chiikawa、迪士尼、SANRIO、《哈利波特》等，不同IP區域劃分清晰，逛店時不易重複路線。店內設置不同互動打卡裝置供粉絲打卡。

3層高集合迪士尼/SANRIO/Chiikawa逾100個IP

一樓以名創旗下IP角色YOYO的巨型歪頭公仔作為主要視覺焦點，周邊陳列三麗鷗系列產品，例如Hello Kitty、布丁狗等經典角色的毛絨玩偶、掛飾與盲盒；二樓主要展示哈利波特、迪士尼、《反斗奇兵》等國際知名IP的聯名商品，店內布置了相應的主題場景，包括魔法杖造型牆面或卡通角色道具；三樓聚焦美妝保養品、文具、衣帽配件以及生活小物，香薰系列產品較為突出，提供多種清新或溫暖氣味選擇，不妨前往逛逛。

深圳首間MINISO LAND

地址：羅湖區東門步行街解放路名仕商城1-3樓（太陽百貨對面）

營業時間：10:00-23:00

交通：地鐵1/3號線⽼街站A/E出口，步行即達

圖片來源：羅湖發佈@微信

文：M