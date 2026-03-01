深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市

深圳口岸免費巴士︱港人於周末或假日北上消費熱潮持續，為方便香港旅客，深圳於深圳灣、蓮塘、福田等主要口岸推出免費接駁巴士專線服務。旅客過關後可直接乘車前往市內多個人氣商場、大型超市、觀光點及醫院等，為北上購物或短線遊的港人節省不少時間及金錢，出遊更方便。

為方便香港旅客，深圳於深圳灣、蓮塘、福田等主要口岸推出免費接駁巴士專線服務。

自通關後，深圳巴士集團於多個與香港接壤的口岸開設免費巴士路線服務，涵蓋福田、深圳灣、皇崗、羅湖及蓮塘口岸這5大主要關口，港人完成過關手續後，一出關即可乘搭這些免費口岸巴士專線，直達市內的熱門消費及旅遊地點，有效慳錢又慳時間。

1. 深圳灣口岸免費巴士︱山姆口岸通 假日免費直達人氣超市

為方便港人北上山姆超市購物，深圳巴士集團增設免費假日專線「山姆口岸通」，這是一條循環路線，從深圳灣口岸公交站出發，途經前灣地鐵站、桂灣地鐵站及萬象前海，最終抵達港人熱愛的前海山姆會員店。乘客亦可於前灣地鐵站轉乘B990線，前往前海石公園遊覽。全程免費，車程約25至35分鐘，為購物之旅提供了極大便利。

山姆口岸通詳情

營運日期︰逢周末、法定節日假期及香港公眾假期

服務時間︰9:30am-7:30pm

路線站點︰ 深圳灣口岸公交站 → 前灣地鐵站 → 桂灣地鐵站 → 萬象前海 → 前海山姆會員店 → 深圳灣口岸公交站



2. 深圳灣口岸免費巴士︱前海郵輪通升級版 新增2站點

免費假日專線前海郵輪通近日有大升級，新增多兩個站點，包括前海灣地鐵站及海上世界地鐵站。前者可直駁地鐵1號、5號及11號線，更方便依靠地鐵出行的遊客。而海上世界地鐵站則讓乘客可更輕鬆前往附近商場及熱門旅遊景點。升級後的前海郵輪通專線，同樣於周末及香港公眾假期運行，直達蛇口郵輪中心、K11 ECOAST等深圳新商場，更加方便港人。

前海郵輪通詳情

營運日期︰逢周末、法定節日假期及香港公眾假期

服務時間︰10:30am-6:30pm

路線站點︰ 深港青年夢工場北區公交首末站 → 萬象前海 → 前海灣地鐵站（地鐵1、5、11號線） → 蛇口郵輪中心總站 → 太子灣K11 → 海上世界地鐵站（地鐵2/8、12號線） → 前海灣地鐵站 → 萬象前海 → 深港青年夢工場北區公交首末站



3. 深圳灣口岸免費巴士︱蛇口招商花園城專線 免費去沃爾瑪超市

為方便市民及遊客前往蛇口消費，深圳灣口岸設有來往深圳招商花園城的免費巴士專線，於周末、內地及香港公眾假期運行，每日提供多班來回班次。免費專線由深圳灣口岸首末公交站出發，約20分鐘即可直達招商花園城北廣場，該處不但有大型超市沃爾瑪（Walmart），亦鄰近地鐵12號線的四海站，遊客可輕鬆到達商場購物。

蛇口招商花園城免費專線詳情

營運日期︰逢周末、法定節日假期及香港公眾假期

服務時間︰10am-8pm

路線站點︰深圳灣口岸公交首末站 ⇆ 蛇口沃爾瑪

車程：約20分鐘

備註︰可於微信小程式「車來了精準即時公車」查看即時路線資訊

4. 福田口岸免費巴士︱限時迎春多彩專線 直達小梅沙/鹽田海鮮街

早前為迎接新春佳節，深圳巴士集團特別開設迎春多彩巴士免費專線，從福田口岸公車總站始發，途經皇崗口岸、蓮塘口岸、中英街關前站及鹽田海鮮街，終點站為小梅沙海洋世界。乘客在小梅沙不僅可以享受海邊風光，還能觀賞到特別的水下舞獅和功夫海獅等精彩表演。此專線服務完全免費，乘客可直接在站點上車，每隔30至60分鐘一班車，由即日起至3月3日期間運行。

迎春多彩巴士詳情

營運日期︰即日起至3月3日

服務時間︰ 福田口岸公車總站 → 小梅沙海洋世界︰9am-6pm 小梅沙海洋世界 → 福田口岸公車總站：11am-8pm

路線站點︰ 福田口岸公車總站 → 小梅沙海洋世界︰福田口岸公車總站 → 聯合廣場 → 皇崗口岸聯檢樓 → 蓮塘口岸 → 中英街關前站 → 鹽田凱悅酒店（招呼站） → 鹽田中央公園 → 鹽田海鮮街 → 中興發展 → 大梅沙奧特萊斯 → 小梅沙海洋世界 小梅沙海洋世界 → 福田口岸公車總站：小梅沙海洋世界 → 大梅沙奧特萊斯 → 中興發展 → 鹽田海鮮街 → 鹽田中央公園 → 鹽田凱悅酒店（招呼站） → 中英街關前站 → 廣嶺 → 皇崗口岸聯檢樓 → 聯合廣場 → 福田口岸公車總站



5. 福田口岸免費巴士︱福田歡樂購A+B線 經華強北/COCO Park/皇庭廣場

「福田歡樂購」專線於周末及香港公眾假期運行，為經福田口岸過關北上的遊客提供極大的便利。專線服務由福田口岸旁的巴士總站出發，共設有A及B兩條路線，涵蓋多個福田區熱門商圈及旅遊點，如皇庭廣場

、COCO Park、華強北及深業上城等，讓乘客一過關就能輕鬆直達目的地。

福田歡樂購A線

營運日期︰逢周末及香港公眾假期

服務時間︰10am-7pm

路線站點︰福田口岸巴士總站 → 上沙 → 中洲灣購物中心 → 深航大廈 → 市眼科醫院 → 上沙 → 中洲灣購物中心 → 福田口岸巴士總站

福田歡樂購B線

營運日期︰逢周末及香港公眾假期

服務時間︰10am-9pm

路線站點︰福田口岸巴士總站 → 崗廈地鐵站 → 會展中心地鐵站 → 購物公園地鐵站 → 中海華庭 → 時代財富大廈 → 福田口岸巴士總站

6. 皇崗口岸免費巴士︱長者必搭！免費愛心巴士專線

為關懷有特殊需要的出入境旅客，深圳巴士集團在皇崗口岸特設了免費的「愛心巴士」接駁服務，解決旅客在聯檢大樓與地鐵、巴士及的士站之間換乘不便的問題，對長者、兒童、孕婦或行動不便的人士來說是貼心的服務。

皇崗愛心巴士專線

營運日期︰每日行駛

服務時間︰星期一至五4:30pm-10pm、星期六、日及公眾假期12pm-10pm

路線站點︰皇崗口岸聯檢大樓 → 皇崗口岸地鐵站（E出口） → 皇崗口岸公交站 → 皇崗口岸的士站 → 皇崗口岸聯檢大樓

備註︰可於微信小程式「車來了精準即時公車」查看即時路線資訊

資料來源︰深圳巴士集團