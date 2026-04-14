新皇崗口岸計劃設6條專線小巴線！1條最受長者歡迎 全日或通宵來往旺角/屯門/元朗

隨著新皇崗口岸啟用在即，其「一地兩檢」的便利通關模式備受矚目。除了運輸署早前公布擬設的7條專營巴士線來往新口岸外，署方亦計劃將現有的6條日間及通宵專線小巴路線，由目前的新田或落馬洲管制站終點，直接延伸至新皇崗口岸，為跨境旅客提供更多元化及點對點的交通選擇。

6條小巴專線計劃直達新皇崗口岸！來往旺角/屯門/元朗等地

新皇崗口岸落成後，將會採用「一地兩檢」模式，旅客可在新聯檢大樓內一次性完成兩地出入境手續，而現時作為接駁工具的皇巴服務將會取消。為此，運輸署已規劃一套全新的公共交通方案。

根據運輸署向區議會提交的文件，方案集中於專營巴士服務，計劃新增4條及延伸3條路線，涵蓋港島東、葵青、啟德、馬鞍山等地。而最新的小巴延伸計劃，則會進一步完善這交通藍圖，為市民及旅客提供更靈活的接駁服務。

新田落馬洲總站 延伸至新皇崗口岸

按運輸署文件顯示，目前分別以新田公共運輸交匯處，以及落馬洲管制站為終點的6條專線小巴路線，未來將直接駛入新皇崗口岸的公共運輸交匯處。這意味著乘客無需再轉乘皇巴，大大簡化了行程。這6條路線包括︰

日間服務路線（原以新田公共運輸交匯處為終點）

第44B號線︰ 元朗（新田）⇄ 屯門站公共運輸交匯處

元朗（新田）⇄ 屯門站公共運輸交匯處 第44B1號線︰ 元朗（新田）⇄ 屯門碼頭

元朗（新田）⇄ 屯門碼頭 第78號線︰元朗（新田）⇄ 八鄉路（近大欖隧道轉車站）

通宵服務路線（原以落馬洲管制站為終點）

第N44B號線： 落馬洲管制站 ⇄ 屯門碼頭

落馬洲管制站 ⇄ 屯門碼頭 第79S號線： 落馬洲管制站 ⇄ 天水圍

落馬洲管制站 ⇄ 天水圍 第616S號線：落馬洲管制站 ⇄ 旺角

旺角通宵專線 最受長者歡迎

而現時這6條小巴專線中，當中由旺角前往皇崗口岸的616S路線，雖然是於晚上10:15至凌晨5:40分行駛的通宵路線，但就非常受港人歡迎，特別是長者，皆因以往合資格長者如使用樂悠咭支付車費，即可以$2優惠價乘搭，連$10轉乘皇巴合共$12，非常划算。

資料來源：運輸署