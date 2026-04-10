新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運

隨著粵港澳大灣區融合發展，跨境交通配套的升級成為市民關注的焦點。港深兩地政府近年積極合作推動皇崗口岸重建，並將在新口岸實施「一地兩檢」。為配合料於今年年底啟用的新皇崗口岸，運輸署提出全新的公共運輸服務方案，計劃新增4條及延伸3條現有專營巴士路線，為往來兩地的旅客提供更便捷、高效的交通選擇。

新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運

根據運輸署向區議會提交的文件，新皇崗口岸的交通布局善用現有運輸網絡並開拓新服務，擬訂透過延伸及新增共7條專營巴士線，連同6條專線小巴、的士及跨境巴士的配套，將能直達港九新界多個主要地區，如港島東、葵青、啟德、馬鞍山、元朗及屯門等。

此外，在新皇崗口岸「一地兩檢」的安排下，本地公共交通將可直達位於聯檢大樓內的公共運輸交匯處為跨境旅客提供了「點對點」的便利，同時也意味著現時作為接駁功能的「皇巴」服務將會取消。

3條現有的專營巴士路線服務延伸至新皇崗口岸：

城巴976A（新田公共運輸交匯處 – 小西灣（藍灣半島））：總站由新田延伸至新口岸，並由繁忙時間提升至全日服務。 九巴N73（新田公共運輸交匯處 – 沙田巿中心）：總站延伸至新口岸，滿足深宵過境乘客需求。 九巴276B（天富 – 上水（彩園））：增設往來新口岸與天水圍/元朗的「特別班次」。

新皇崗口岸4條全新的專營巴士路線，貫通九龍、新界：

往來「皇崗口岸 – 葵翠邨公共運輸交匯處」，提供全日服務。 往來「皇崗口岸 – 啟德(世運道)」，初期提供繁忙時間服務，途經啟德體育園。 往來「皇崗口岸 – 烏溪沙站公共運輸交匯處」，提供全日服務，覆蓋馬鞍山及科學園等地。 往來「皇崗口岸 – 青山灣巴士總站」，於週末及假日提供服務。

新皇崗口岸採「一地兩檢」 簡化過關流程

香港與深圳兩地政府自2019年起就皇崗口岸重建計劃進行磋商，最終敲定在原址興建一座採用「一地兩檢」模式的新聯檢大樓，將大幅簡化通關流程，旅客無需再像以往般乘搭「皇巴」穿梭於兩地口岸辦理出入境手續，預計將吸引部分使用其他口岸的旅客分流，有助紓緩整體口岸的壓力。

資料來源：運輸署