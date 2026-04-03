深圳室內好去處2026｜15大落雨天必遊景點 購物商場／博物館／打卡書店／遊戲中心

預料今個復活節、清明節假期，深圳將迎來連場降雨，天氣預報指出，未來數日天氣狀況或將持續不穩，並可能出現狂風、雷暴等極端天氣。惡劣天氣下，為應對陰雨天氣，《星島頭條》整理了深圳15個適合在雨天前往的室內景點，當中包括大型購物商場、博物館及多元化的文娛玩樂場所。

1.懷德萬象匯：地鐵上蓋避雨一流 齊集食買玩

深圳寶安區全新購物地標懷德萬象匯，是目前深圳最大的萬象匯。商場總面積廣達18萬平方米，與地鐵12號線「懷德站」實現無縫連接，交通極為便利。商場引進逾400個品牌，並設有近100間特色餐飲，包括深圳老字號潮八珍橄欖雞煲、人氣茶飲去茶山及西餐JOETYLER等，為顧客提供多元化的一站式購物及美食體驗，成為消費新熱點。

懷德萬象匯

地址：深圳寶安福永大道33、39號

營業時間︰10am-10pm

交通：乘深圳地鐵12號線至懷德站B1出口，步行1分鐘

延伸閱讀︰深圳「懷德萬象匯」11月開幕！寶安地鐵上蓋新商場 400+餐廳/零售店進駐

2. 深圳灣萬象城二期︰3線地鐵銜接新商場 米芝蓮級餐廳進駐

位於深圳南山區后海的深圳灣萬象城二期，與地鐵2、11及13號線相連，地理位置優越。商場佔地8.7萬平方米，引入了Hoka、Mammut等多個國際品牌，並有多間米芝蓮及黑珍珠級餐廳，提升購物與餐飲體驗。商場亦串連起深圳人才公園、海岸城、后海匯等多個商圈，為顧客提供一個便捷舒適的休閒購物熱點。

深圳灣萬象城二期

地址：深圳市南山區科苑南路2888號

營業時間︰10am-10pm

交通：乘搭深圳地鐵鐵2、11及13號線，至后海站H/G出口

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3. 深圳大悦城：73萬米地鐵直達不淋雨 設港人最愛超市

位於深圳寶安中心區的大悅城購物中心，坐落於地鐵靈芝站上蓋，交通極為便利。商場佔地廣達73萬平方米，匯聚超過380個品牌，主打年輕與潮流風格。場內設有4大主題區，引進了陶陶居、海底撈及霸王茶姬等多間知名餐飲，並配備深圳首個雙巨幕寰映影城IMAX與盒馬鮮生大型超市。此外，商場還設有青年地下街和酒吧，為顧客提供一站式的購物與娛樂體驗。

深圳大悅城

地址：深圳寶安區新安街道中心區25區前進一路與創業二路交匯處西

營業時間︰10am-10pm

交通：乘搭深圳地鐵12號線，至靈芝站A1出口步行約100米

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4. 光明星河COCO City︰地鐵直達 光明區首間盒馬超市

光明星河COCO City是深圳光明區全新大型商場，商場與地鐵6號線光明大街站相連，提供極大的交通便利，主要對象是年輕人及家庭顧客，匯聚了餐飲、潮流及休閒娛樂等多個品牌。場內焦點商戶包括光明區首家盒馬鮮生超市、連鎖戲院寰映影城，以及大型室內遊樂場Meland。餐飲方面，除了引入Manner Coffee等熱門選擇，本地老字號南粵光明乳鴿亦已進駐，為顧客打造了一站式的消閒體驗。

光明星河COCO City

地址：深圳光明區光明街道光明大道511號

營業時間︰10am-10pm

交通：乘搭深圳地鐵6號線至光明大街站D出口，步行220米

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5. 深圳京東MALL：南山區一站式家電購物新地標

深圳首家京東MALL於去年5月在南山區海雅繽紛廣場隆重開幕，這座全新的購物中心樓高6層。

深圳首家京東MALL於去年5月在南山區海雅繽紛廣場隆重開幕，這座全新的購物中心樓高6層，總面積廣達近3萬平方米，由知名網購平台京東打造，主打「潮購科技」概念，是集創新電子產品與家電的一站式購物點。

商場匯集超過200個知名品牌，提供多達20萬種潮流商品，最大特色是採用「場景即賣場」的創新模式，有電競對戰區、美食廚房及咖啡工坊等30多個沉浸式主題體驗區，讓顧客在體驗中更深入地了解產品功能與特色。

深圳京東MALL（南山店）

地址：深圳市南山區粵海街道南海大道2746號海雅百貨1至6樓

營業時間︰10am-10pm

交通：乘深圳地鐵9號線，至南山書城站A或B出口

延伸閱讀︰深圳京東MALL 5.31開業！佔地近3萬平方米 逾200品牌進駐+30個主題體驗區（附地址及交通）

6. 龍華8號倉奧特萊斯：歐陸建築風格大型outlet

位於深圳龍華區的8號倉奧特萊斯，是華南地區首家採用「OUTLETS+LOFT」模式經營的商業綜合體。

位於深圳龍華區的8號倉奧特萊斯，是華南地區首家採用「OUTLETS+LOFT」模式經營的商業綜合體。商場佔地8萬平方米，以歐陸風格建築設計，並於2023年9月翻新後重開，提供集購物、餐飲及娛樂於一身的多元化體驗。場內有超過200個國際及本地品牌，如MICHAEL KORS、COACH、Armani Exchange等，為顧客提供豐富的折扣商品選擇。商場中庭亦會不定期舉辦各種品牌特賣活動，提供比店內更吸引的折扣優惠，是尋找高性價比商品的理想去處。

大梅沙8號倉奧特萊斯

地址：深圳龍華區民康路1號深南國際華南物流園

交通：乘深圳地鐵10號線，至光雅園站C出口

營業時間︰10am-10pm

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7. MINISOLAND：Sanrio粉絲必到3層高旗艦店

深圳羅湖東門步行街開設了全新的MINISO LAND，為品牌在當地的首間主題樂園式旗艦店。

深圳羅湖東門步行街開設了全新的MINISO LAND，為品牌在當地的首間主題樂園式旗艦店。全店樓高三層，佔地達1.6萬平方呎，設計融合了傳統嶺南建築風格與現代色彩元素，提供一個獨特的購物環境。店內有迪士尼、SANRIO及Chiikawa在內的超過100個熱門IP。各樓層分區明確，1樓以SANRIO角色為主，2樓是迪士尼與哈利波特系列，3樓則專注於生活小物及香薰產品，並設有多個打卡位，吸引粉絲朝聖。

深圳MINISO LAND

地址：羅湖區東門步行街解放路名仕商城1-3樓（太陽百貨對面）

營業時間：10am-11pm

交通：乘深圳地鐵1或3號線，至⽼街站A/E出口步行即達

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8. KP-FUN潮玩游樂街區：室內親子放電之選 逾百遊戲無限暢玩

位於福田區中洲灣C Future City的「KP-FUN潮玩游樂街區」提供一站式的多元化潮玩運動體驗。場館橫跨兩層，總面積超過7000平方米，匯集了上百種時下最熱門的遊樂項目。該街區主打結合科技的沉浸式體驗，包括可解鎖虛擬場景任務的「MR卡丁車」、帶來極致感官刺激的「幻影騎士體感VR」，以及AR競技、360度旋轉VR等新潮玩法。此外，場內亦提供真人CS、保齡球、射箭、桌球等多種經典項目，供遊客無限次暢玩。若感疲憊，還可前往K歌房稍作休息。場館實行一票通玩制度，並允許持票者當日自由進出，讓您盡情享受一整天的玩樂時光。

KP-FUN潮玩游樂街區

營業時間：上午10時至晚上10時

地點：福田區中洲濱海商業中心一期三層

9. 深圳太空館︰逾百項航天互動體驗

館內樓高4層，設有超過100項互動項目，包括長征火箭殘骸、嫦娥五號返回艙複製品及空間站體驗艙等珍貴展品。

全國航天科普新地標深圳太空館位於歡樂海岸，由中箭航天科技（深圳）有限公司打造，其獨特的「飛碟」造型極具未來感。館內樓高4層，設有超過100項互動項目，包括長征火箭殘骸、嫦娥五號返回艙複製品及空間站體驗艙等珍貴展品，亦設有VR月球漫步、駕駛火星車及火箭組裝工作坊等多種體驗，讓大人與小孩能一同沉浸於航天科技的樂趣之中。

深圳太空館

地址：深圳南山區沙河街道海園二路13號

交通：乘深圳地鐵9號線至「深圳灣公園站」E岀口；或1號線至華僑城站D岀口

費用：¥198（於中箭航天小程序搜索購票）

10. 深圳科學技術館︰「宇宙飛船」沉浸式科技體驗

深圳新地標深圳科學技術館（新館）有著宛如「宇宙飛船」的科幻外觀，這座建築由著名建築師Zaha Hadid的事務所設計。

深圳新地標深圳科學技術館（新館）有著宛如「宇宙飛船」的科幻外觀，這座建築由著名建築師Zaha Hadid的事務所設計，流線型幕牆由超過9萬塊不鏽鋼板構成，能在日光下折射出星雲、極光等宇宙奇觀，極之震撼。館內設有5層展區，圍繞「數字文明，創新未來」主題，提供近950個創新展項，其中8成為沉浸式互動體驗，如AI機械人餐廳及模擬遙距手術等，讓參觀者以生動有趣的角度感受科技與藝術的融合。

深圳科學技術館

地址︰深圳光明區光輝大道8號

開放時間︰周二至周五10am-5pm；周六至周日及國家法定節日假期9:30am-6pm；逢周一閉館（法定節日假期外）

交通︰深圳地鐵6號線至光明站，C/D出口經2樓通道可直達

備註︰館方實行網上實名預約購票制，每日8pm開放第三日的入場票；港人需以回鄉證，於微信小程序「深圳科學技術館」中購票，同一有效證件號每日限購一張門票

11. 灣區之眼︰深圳最大實體書城

全國最大規模書城「灣區之眼」位於深圳寶安區，其「雙玉盤」環形建築極具特色，寓意「融匯古今，放眼世界」。書城不僅是閱讀空間，更打造為文化科技體驗中心，引入了華南首個《三體》VR科幻體驗，並與陝西歷史博物館合辦「壁畫裡的大唐」展覽，讓訪客在書香中穿梭於科幻與歷史之間。

灣區之眼

地址：深圳市寶安區新安街道寶華路1號

開放時間︰10am-10pm

交通：由香港出發可乘高鐵至深圳寶安站，再轉乘地鐵5號線至寶華站，A1出口步行約200米

12. 深圳灣文化廣場：南山區文化藝術新地標

深圳南山區全新地標深圳灣文化廣場於去年11月開幕，佔地達18.8萬平方米，為深圳新時代十大文化設施之一。廣場由著名建築師馬岩松操刀，以「原石」為設計概念，打造8座外形圓潤如鵝卵石的建築，融入自然環境，成為網上熱話。場內有9大展廳及設施，包括國際特展及常設展區、設計探索館、工作坊、文創商店、海景餐廳及藝術街區等，無論是欣賞展覽或打卡拍照都適合。

深圳灣文化廣場

地址：深圳市南山區科苑南路2516號（近人才公園）

開放時間：10am-6pm（5pm停止入場）

交通：乘深圳地鐵13號線至「人才公園」B1出口，步行1分鐘

入場費︰常設展¥20、全展通¥188

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13. 深圳美術館：視覺張力與藝術薰陶的雨天好去處

深圳美術館新館以其大面積的懸挑結構和標誌性的中庭水廣場，構成強烈的視覺衝擊力。

深圳美術館新館以其大面積的懸挑結構和標誌性的中庭水廣場，構成強烈的視覺衝擊力。館內總建築面積達6.6萬平方米，設有18個展廳，並擁有一個3900平方米的半室外雕塑展場，足以容納大型裝置藝術展覽。館方致力於透過館藏精品回溯深圳的城市藝術史，並設有互動區域，利用高科技典藏庫及完善的配套設施，為公眾提供專業且具深度的藝術體驗。

深圳美術館

地址：深圳市龍華區騰龍路30號1棟

開放時間：10am-5:30pm（逢星期一閉館，內地法定節假日除外）

交通指引：搭乘地鐵4號線或6號線至紅山站，從A1出口步行約300米即可抵達。

門票：免費，需提前預約。

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14. 愈欣書店（龍華印象匯店）：走進《潛行空間》的夢幻中

愈欣書店於深圳設有多家分店，其中龍華印象匯店以其獨特的設計而聞名。

愈欣書店於深圳設有多家分店，其中龍華印象匯店以其獨特的設計而聞名。書店內部採用了「莫比烏斯環」作為設計靈感，充滿未來科技感。設計師巧妙地利用地面與天花板的鏡面反射，配合環形交錯的書架，共同營造出如同電影《潛行空間》般的超現實場景，為讀者帶來獨一無二的視覺體驗。

愈欣書店（龍華印象匯店）

地址：深圳市龍華區民治大道南53號印象匯03層06號

開放時間：10am-10pm

交通方式：可搭乘地鐵4號線至白石龍站D出口，或乘搭巴士至橫嶺站

入場：免費，無需預約

15. 南山博物館：免費探尋山西宋金壁畫的眾生氣象

南山博物館近期正舉辦「山西宋金壁畫中的眾生氣象」主題展覽。

南山博物館是深圳備受歡迎的文化地標之一，以其頻繁舉辦各類大型展覽而聞名，且館內絕大部分展覽均免費向公眾開放，是雨天或節假日出行的理想選擇。博物館近期正舉辦「山西宋金壁畫中的眾生氣象」主題展覽。展覽精選71組展品，主要依託山西地區宋金時期墓葬中出土的壁畫，深入展示古人如何構建其身後世界。這些壁畫透過仿木磚雕與彩繪藝術，細膩地再現了當時的宅邸格局與生活情趣，如果閣下是《盗墓筆記》、《鬼吹燈》等書迷，絕對看得過癮。。

南山博物館