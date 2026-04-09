全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂

深圳灣免費接駁巴士｜寶能免費線T231｜熱愛北上深圳吃喝玩樂的市民，又有好消息！以往從深圳灣口岸前往市區，總要面對步行或轉乘公車的難題。但自4月開始，一條免費巴士路線「寶能免費線T231」將口岸、大型購物中心寶能太古城及地鐵站無縫連接，提供一站式吃喝玩樂的完美方案，無論是家庭親子出遊還是朋友相約逛街，都變得格外輕鬆！

深圳灣寶能免費巴士線T231 連接口岸/商圈/地鐵

新開通的「寶能免費線（T231）」是一條環狀線路，連接了深圳灣片區三大核心地標：深圳灣口岸公車首末站、寶能太古城及海月地鐵站。這條路線的設立，旨在將每日人流絡繹不絕的通關口岸、擁有超過300個品牌的指標性商場，以及作為片區主要交通樞紐的地鐵2號線站點串聯起來，滿足市民及旅客的短程接駁需求。

購物美食天堂：寶能太古城（All City）

作為T231路線的核心站點，佔地11萬平方公尺的寶能太古城（All City）是南山區一個集購物、餐飲、休閒於一體的綜合性地標商圈。這裡匯集了各式中西佳餚、特色咖啡店與手搖飲品店，滿足不同食客的味蕾。除了美食，商場內還設有流行服飾店、美容中心、健身房、瑜珈館，甚至連武術道館和牙醫診所都一應俱全。其優越的地理位置和相對悠閒的購物環境，使其成為周邊社區居民和年輕家庭的首選消費場所。

放電好去處：深圳新晉親子樂園

搭乘免費巴士抵達海月地鐵站後，步行即可到達2024年末才全新開放的「深圳人才公園二期」。這個被譽為「深圳公園頂流」的親子樂園，憑藉其卓越的設計和豐富的遊樂設施，迅速成為人氣熱點。公園內規劃了多個主題區域，包括無動力器材區、繩索攀爬區、大型滑梯區以及清涼的戲水區和沙池，能讓不同年齡層的孩童都能找到屬於自己的樂趣。園區設計充分考慮到家長的需求，不僅設有充足的休息座椅、遮陽傘，更配備了乾淨的洗手間、母嬰室及咖啡廳，讓陪伴的時光也變得舒適愜意。

深圳灣寶能免費巴士線T231

停靠站（循環線） ： 深圳灣口岸公車首末站 寶能太古城 海月地鐵站（2號線）

服務時間 ：每日 09:00 – 19:00 （約30-60分鐘一班）

票價：免費

條款與細則：

巴士服務時間及班次可能因應實際交通狀況有所調整，建議出行前預留充裕時間。

所有景點及商場的開放時間請以其官方公佈為準。

圖片來源：恬恬今天去哪玩、观音奶茶、阡阡语＠小紅書