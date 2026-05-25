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深圳再有新商場！萬象龍華料2027年開幕 鄰近高鐵、地鐵站 引入逾380個超市/美妝服飾/餐飲品牌

旅遊
更新時間：14:55 2026-05-25 HKT
發佈時間：14:55 2026-05-25 HKT

深圳萬象龍華｜港人北上深圳消費及娛樂的熱潮持續，未來將有更多全新大型商場落成以滿足旅客需求。深圳市龍華區商務局近日證實，備受矚目的「萬象龍華（暫名）」目前建設工作正穩步推進，並已正式招商，預計於2027年開幕。這座毗鄰高鐵樞紐的大型商場，勢必成為港人未來北上遊玩的新熱點。

深圳新商場「萬象龍華」料2027年開幕 鄰近高鐵、地鐵站

據了解，暫名「萬象龍華」的商場由「華潤」聯合「深圳地鐵」共同開發，選址龍華玉龍路與龍華大道交匯處，地理位置極具優勢，距離港人熟悉的「深圳北站」僅約700米，無縫銜接高鐵及深圳地鐵4、5、6號線，交通網絡四通八達。

佔地13.4萬平方米 引入逾380品牌

商場面積約13.4萬平方米，並預計引入超過380個品牌，涵蓋超市、精品、美妝、服飾、數碼產品及餐飲等品牌；而高層更設有戲院及KTV等，提供一站式吃喝玩樂體驗。此外，商場亦將與知名設計師馬岩松合作，打造佔地16萬平方米的「北站超核綠芯公園」，將商業與自然景色結合。

萬象龍華（暫名）

  • 地址：深圳市龍華區民塘路124號
  • 交通：高鐵深圳北站；深圳地鐵4、5、6 號線深圳北站
  • 預計開業日期：2027年

 

資料來源：微信公眾號

 

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