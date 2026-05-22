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佛誕長假期北上攻略！3大App+網站 實時睇口岸人流避高峰 運輸署籲提早計劃跨境行程

生活百科
更新時間：15:15 2026-05-22 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-22 HKT

佛誕長假期即將到來，相信不少人都已經安排好行程，準備趁着假期「北上」深圳或其他大灣區城市。每逢長假期各大口岸難免人山人海，運輸署特別呼籲市民提早計劃跨境行程。以下就為大家整理實用的過關小貼士，以及3個超方便的手機App與網站，幫大家避開人潮高峰！

佛誕長假北上｜運輸署籲避開口岸繁忙時間 交通班次大加密

每逢長假期各大口岸難免人山人海，運輸署特別呼籲市民提早計劃跨境行程。（資料圖片）
每逢長假期各大口岸難免人山人海，運輸署特別呼籲市民提早計劃跨境行程。（資料圖片）

考慮到長假期的過境人潮，運輸署已經協調各個公共交通營辦商加強服務。其中，港鐵東鐵綫會因應乘客需求，加強來往金鐘至羅湖及落馬洲站的列車服務；而港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）和落馬洲—皇崗穿梭巴士（皇巴），在人流最高峰的時段，更會分別加密至平均約1至2分鐘開出一班車，非常頻密。

雖然交通班次增加了，但運輸署預計候車時間仍可能較長。建議市民盡量選擇在「非繁忙時間」出發，並在候車時保持耐心，聽從現場警務人員及工作人員的指示。如果計劃乘坐跨境巴士，請務必提早預訂車票，免得撲空。

北上過關必睇：3大實時了解口岸人流工具

想避開人擠人的情況？出發前記得開啟以下3個工具，即可實時掌握羅湖、福田、深圳灣等口岸的通關狀況：

1. 香港入境處App：深圳8大陸路口岸人流一目了然

 

入境處手機App 深圳8大陸路口岸人流 每15分鐘刷新一次
入境處手機App 深圳8大陸路口岸人流 每15分鐘刷新一次

香港入境處的官方手機應用程式介面十分貼心，設有「陸路邊境管制站等候時間」功能。系統每15分鐘就會更新一次，用最簡單易明的「紅、黃、綠」三色燈號顯示8個陸路口岸的情況：綠色代表正常（等候少於15分鐘）；黃色代表繁忙（等候少於30分鐘）；紅色則代表非常繁忙（需等候30分鐘或以上）。市民只需看顏色便能決定是否馬上出門，簡單直接。

顏色

狀態  

預計等候時間

綠色

正常

一般少於15分鐘

黃色

繁忙

一般少於30分鐘

紅色

非常繁忙

一般30分鐘或以上

香港入境事務處 手機應用程式 

 

2. WeChat（微信）「i口岸」小程序：深圳口岸實時現場直播

WeChat「i口岸」小程序 實時掌握深圳各大口岸人流
WeChat「i口岸」小程序 實時掌握深圳各大口岸人流

如果您平時有使用微信（WeChat）與親友通訊，可以直接在微信搜尋「i口岸」小程序。它涵蓋了深圳13個口岸的實時狀態，最厲害的是設有「實時直播」功能。過關大堂的畫面每30秒刷新一次，可以親眼看看現場有沒有排長龍，資訊近乎零時差。

「i口岸」使用教學：

  1. 在微信主頁向下拉，或於上方搜尋欄輸入「i口岸」。
  2. 進入小程序後，在「口岸實況」一欄即可看到各口岸的「暢通」或「緩行」等狀態及預計時間。
  3. 點選目標口岸，即可觀看現場通關直播畫面。

 

3. 保安局「口岸通」網站：免安裝即睇過關輪候時間

 

保安局「口岸通」 實時查詢旅客/私家車過關輪候時間
保安局「口岸通」 實時查詢旅客/私家車過關輪候時間

如果不想下載任何手機應用程式，可以直接用手機上網，瀏覽保安局的一站式資訊平台「口岸通」。這個網頁能實時顯示各口岸旅客的過關輪候時間，無論是乘搭公共交通工具還是自駕北上，都能助您輕鬆選擇最暢通的通關路線。

保安局「口岸通」官方網頁

 

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