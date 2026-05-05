Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳皇庭廣場淪陷？新開零食店進駐掀人流 逼爆爭試食！網民︰目測至少一半係港人

旅遊
更新時間：13:28 2026-05-05 HKT
發佈時間：13:28 2026-05-05 HKT

近年港人北上消費熱潮持續，每逢週末及假日，深圳各大商場均湧現港人身影。近日，有網民在社交平台發文，指於過去的五一黃金周假期期間，深圳福田皇庭廣場因有一間新零食店開幕而「淪陷」！現場人山人海逼爆試食，有網民更指「目測至少一半係港人」，引起熱烈討論。

深圳福田皇庭廣場淪陷？港人逼爆爭試食新開「大口獸」零食店

有網民日前於facebook「深圳大陸吃喝玩樂交流」群組上分享，指於五一黃金周期間，位於深圳福田的皇庭廣場人頭湧湧，場面墟冚！事主更在帖文中激動地表示：「我正式宣布深圳福田皇庭廣場已經淪陷！人流爆棚」。

根據該名網民所描述，現場提供試食的攤位多達數10個，顧客「一蚊都唔畀都可以飲飽食飽」，場面極為誇張。他更觀察到，現場人群中「目測至少一半係香港人」。

新鮮零食店彈起 被封「平價版薛記炒貨」

其實深圳皇庭廣場之所以人山人海，是由於商場最近有大翻新，有新食街及多間首店進駐，而其中一間就是名為「TOP SOLD 大口獸」的零食店，亦是這次掀起逼爆人潮的主角，它更被小紅書網民封為「平價版薛記炒貨」。

近日新鮮零食店於內地爆紅，而大口獸正正是這種不加防腐劑、每日新鮮製作的「鮮零食」的店舖，惟保質期較短。而店家產品種類繁多，包括鹽焗雞翼、雞腳等鹵味、香辣現拌魔芋絲等小食，並有烘焙、堅果、甜品、蛋糕、水果及每日現做飲品等，價錢更非常便宜，人民幣10多元就有一大盒。加上店內提供大量試食，成功吸引大批顧客慕名而來。

網民不意外︰商場本身就係靠香港人撐起

而這帖文一出，亦隨即引來網民熱議。有留言對這種景況見怪不怪，指出皇庭廣場其實「逢星期五、六、日都係咁」，甚至直言「佢本身就係靠香港人撐起」；亦有網民表示，因人流過多，「假期六與日不敢去」，但也有人認為，試食文化吸引，反映商店的營銷策略成功。

TopSold 大口獸新鮮零食（深圳首店）

  • 地址︰深圳福田街道福華三路118號皇庭國商購物廣場G-70
  • 營業時間︰10am-10pm
  • 交通︰乘深圳地鐵1/4號線，於會展中心站D出口下車，步行約120米

資料來源︰深圳大陸吃喝玩樂交流、小紅書

延伸閱讀︰九龍公園噴水池突爆紅？大批內地旅客蜂擁打卡 網民不解「在拍啥呢？」 原來1影后曾取景拍照

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
星島申訴王｜月入9萬都唔敢生仔？港女淚訴：供樓供車養長老，邊有錢養細路
星島申訴王｜夫婦月入9萬 都唔敢生仔 港女詳列開支 揭「月光族」悲歌
申訴熱話
7小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
3小時前
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
影視圈
19小時前
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
影視圈
6小時前
五一黃金周︱內地客訪麥理浩徑疑拆路牌打卡？小紅書發帖：這才是我要的遊客照 事主有回應
社會
4小時前
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
食用安全
2026-05-04 11:00 HKT
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
飲食
22小時前
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
飲食
21小時前