深圳皇庭廣場淪陷？新開零食店進駐掀人流 逼爆爭試食！網民︰目測至少一半係港人

近年港人北上消費熱潮持續，每逢週末及假日，深圳各大商場均湧現港人身影。近日，有網民在社交平台發文，指於過去的五一黃金周假期期間，深圳福田皇庭廣場因有一間新零食店開幕而「淪陷」！現場人山人海逼爆試食，有網民更指「目測至少一半係港人」，引起熱烈討論。

深圳福田皇庭廣場淪陷？港人逼爆爭試食新開「大口獸」零食店

有網民日前於facebook「深圳大陸吃喝玩樂交流」群組上分享，指於五一黃金周期間，位於深圳福田的皇庭廣場人頭湧湧，場面墟冚！事主更在帖文中激動地表示：「我正式宣布深圳福田皇庭廣場已經淪陷！人流爆棚」。

根據該名網民所描述，現場提供試食的攤位多達數10個，顧客「一蚊都唔畀都可以飲飽食飽」，場面極為誇張。他更觀察到，現場人群中「目測至少一半係香港人」。

新鮮零食店彈起 被封「平價版薛記炒貨」

其實深圳皇庭廣場之所以人山人海，是由於商場最近有大翻新，有新食街及多間首店進駐，而其中一間就是名為「TOP SOLD 大口獸」的零食店，亦是這次掀起逼爆人潮的主角，它更被小紅書網民封為「平價版薛記炒貨」。

近日新鮮零食店於內地爆紅，而大口獸正正是這種不加防腐劑、每日新鮮製作的「鮮零食」的店舖，惟保質期較短。而店家產品種類繁多，包括鹽焗雞翼、雞腳等鹵味、香辣現拌魔芋絲等小食，並有烘焙、堅果、甜品、蛋糕、水果及每日現做飲品等，價錢更非常便宜，人民幣10多元就有一大盒。加上店內提供大量試食，成功吸引大批顧客慕名而來。

網民不意外︰商場本身就係靠香港人撐起

而這帖文一出，亦隨即引來網民熱議。有留言對這種景況見怪不怪，指出皇庭廣場其實「逢星期五、六、日都係咁」，甚至直言「佢本身就係靠香港人撐起」；亦有網民表示，因人流過多，「假期六與日不敢去」，但也有人認為，試食文化吸引，反映商店的營銷策略成功。

TopSold 大口獸新鮮零食（深圳首店）

地址︰深圳福田街道福華三路118號皇庭國商購物廣場G-70

營業時間︰10am-10pm

交通︰乘深圳地鐵1/4號線，於會展中心站D出口下車，步行約120米

資料來源︰深圳大陸吃喝玩樂交流、小紅書