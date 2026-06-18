樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起

樂悠咭專為60歲或以上香港居民而設，除了享用「兩蚊兩折」乘車優惠外，各大商戶亦紛紛推出長者專屬折扣！《星島頭條》為各位銀髮族整理了19個樂悠咭專享優惠，涵蓋超市購物、餐廳、酒店自助餐以至生活百貨，當中更包括惠康超市、OK便利店、KFC等連鎖品牌，助老友記精打細算，在日常消費中慳得更多。

19大樂悠咭優惠合集！長者專享 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起

長者只需出示並以樂悠咭結帳，即可在各大商戶享有專屬折扣優惠，如惠康超市指定產品95折、KFC免費熱飲、Starbucks手調飲品減$5等，甚至能以低至$78起的專屬優惠價享用高級酒店自助餐。以下為大家綜合整理了19大樂悠咭消費著數，即睇內文了解更多優惠詳情。

1. KFC 肯德基 長者全日免費送熱飲優惠

長者凡於星期一至五在KFC分店惠顧淨值滿$10或以上，並全數以樂悠咭支付，即可獲贈熱香滑奶茶、熱美式咖啡或熱即磨白咖啡一杯，隨時可歎杯熱茶，暖胃又貼心。

2. KFC 肯德基 免費馬鈴薯蓉

早上11時後，於KFC惠顧淨值滿$20或以上，即送普通馬鈴薯蓉一客，為午餐增添一份美味經典小食。

3. 吉野家 樂悠咭滿額減$3優惠

長者於早茶市親臨吉野家分店，惠顧任何正價食品淨值滿$30或以上的單一消費訂單，即享減$3折扣，適合早上品嚐溫暖的日式早餐。

4. 吉野家 晚市長者減$5

晚市時段親臨吉野家分店，惠顧主餐牌或吉邊系列食品，可享$5折扣。

5. 吉野家35周年多重賞 外賣及滿額優惠

為慶祝吉野家35周年，即日起至6月23日期間，外賣早茶市時段野菜煎雞丼（中）配飲品只需優惠價$22；全日堂食或外賣惠顧滿$68即減$8。

6. Starbucks 星巴克手調飲品減$5

每日早上11時前，於指定星巴克分店購買中杯裝或以上手調飲品，全數使用樂悠咭支付，可享$5折扣優惠一次，品味優質醇香咖啡。

7. Tonkichi とん吉85折優惠

凡三人或以上同行到店堂食，其中一位持樂悠咭即享全單85折優惠；外賣自取只需出示樂悠咭亦享同等折扣。

8. Pick Coffee 堂食及外賣85折優惠

樂悠咭持有人只要與二人或以上同行於Pick Coffee堂食，全單享85折；外賣自取同樣享有85折優惠，讓長者以優惠價享受悠閒咖啡時光。

9. A-1 Bakery 每月28日額外95折優惠

每月28日定為樂悠咭折扣日，於A-1 Bakery分店消費即可自動享全單額外95折優惠。

10. 皇玥指定門店 長者額外9折

長者凡於皇玥指定門店購物，扣除所有優惠後之「消費淨額」，並以樂悠咭付款，可再享額外9折優惠。

11. 香港愉景灣酒店 長者自助餐$78起

長者專屬酒店自助餐優惠！星期一至五自助早餐只需$78（原價$218）；星期五至日自助晚餐只需$288（原價$588）。

12. 大生生活超市 星期三全單95折

逢星期三下午1點前，於大生生活超市購物滿$100，以樂悠咭付款即享全單95折（指定酒品及禮券除外）。

13. APITA & UNY 星期一買滿$100享95折

逢星期一限定，長者客人凡購物滿$100並以樂悠咭付款，即獲95折優惠，每筆交易上限最多可享$15折扣。

14. 惠康超市 逢星期三指定產品95折

逢星期三於惠康、Market Place等實體店購買精選成人奶粉（雅培加營素及怡保康除外）及成人紙尿片，可享95折優惠。

15. 易賞錢百佳/屈臣氏拍卡賺$2優惠

成功將樂悠咭綁定易賞錢會員，每日於指定百佳或屈臣氏門市之「樂賞站」拍卡，憑優惠消費滿$30即減$2。

16. OK便利店 蛋白飲品減$3

於OK便利店購買南陽高蛋白飲品350毫升（朱古力香蕉味/穀物味）可享$3折扣優惠，有助長者日常隨時補充所需蛋白質。

17. OK便利店 指定牛奶飲品減$2

於OK便利店購買鮮奶、高鈣或朱古力牛奶飲品946毫升可享$2折扣優惠。

18. OK便利店 家庭袋裝麵包減$1

購買聖安娜家庭袋裝麵包、Circle K 吐司或方包可享$1折扣優惠。

19. Pricerite 實惠星期四家品95折優惠

逢星期四於實惠門市購買家品滿$100或以上，並使用樂悠咭付款，即享95折優惠。不適用於大型傢俬及指定特價品等。

*以上所有優惠均須受有關商戶之條款及細則約束。付款前必須出示有效之實體樂悠咭並全數支付款項。

資料來源：八達通 Octopus