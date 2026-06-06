長者優惠2026｜100+購物、餐飲、玩樂折扣！快餐店減$8/超市9折/海洋公園免費入場

長者優惠2026｜全港各大零售、娛樂及餐飲品牌紛紛推出長者專屬優惠，讓一眾老友記外出時能享盡吃喝玩樂的著數折扣！《星島頭條》特別為各位銀髮族整合了最新、最齊全的樂悠咭及長者咭優惠大合集，網羅過百項超值福利，全面涵蓋主題樂園、餐飲美食、日常購物、超級市場、康復醫療以至旅遊出行等各大範疇。

2026年長者優惠合集！100+購物、餐飲、玩樂折扣

本文為老友記搜羅全港超過100個長者專享優惠，重點包括百佳、惠康超市逢星期三九折購物日、連鎖茶餐廳與快餐店減價兼送飲品小食、海洋公園免費入場，及配眼鏡、買海味及醫療保健用品專屬折扣等。

長者玩樂優惠2026｜摩天輪、戲院特惠票/海洋公園免費入場

本港多個大型休閒娛樂場所均為長者提供專屬特惠，甚至是免費入場的。無論想入戲院看電影、到海洋公園親親大自然、登上摩天輪俯瞰維港美景，還是約三五知己唱卡拉OK，只需出示有效證件，即可以優惠價安排豐富活動，盡情享受快樂的休閒時光。

1. 洲立影藝 MCL 長者專享特惠票價

長者玩樂優惠2026｜洲立影藝 MCL 長者專享特惠票價

長者到旗下戲院購票觀影，均可享有專為長者設計的特惠門票價錢，輕鬆在大銀幕前享受豐富多樣的電影娛樂。

2. 香港杜莎夫人蠟像館 長者門票特惠$120

長者玩樂優惠2026｜香港杜莎夫人蠟像館 長者門票特惠$120

長者出示有效證件，即可以港幣$120元特惠價購買入場門票，與多尊栩栩如生的巨星名人蠟像合照，留下珍貴回憶。

3. 香港海洋公園 長者尊享免費進場

長者玩樂優惠2026｜香港海洋公園 長者尊享免費進場

長者可享有全日免費入園的特權，隨時走入大自然與大熊貓、企鵝近距離接觸，適合安排一場輕鬆健康的戶外之旅。

4. 香港摩天輪 長者限時優惠票價$10

長者只需港幣$10元即可搭乘摩天輪，在高空俯瞰壯麗的維多利亞港景色，體驗舒適浪漫的休閒時光。

5. Neway 卡拉OK 人頭收費享九折

長者於特定時段到店歡唱，可享有九折人頭費優惠，最適合約上三五知己高歌一曲，歡度悠閒午後。

6. 香港明愛營地服務 宿費尊享八折

長者於淡季時段預訂長洲明暉營及大埔小塘營，可享有宿費八折優惠，遠離喧囂體驗舒適的綠色宿營生活。

長者餐飲優惠2026｜麥當勞/KFC/一粥麵免費送熱飲、小食

各大連鎖快餐店、茶餐廳、火鍋店及甜品店，紛紛推出長者專屬餐飲優惠。由早午茶市的滿額減$3、免費送熱飲小食，到特設的長者火鍋套餐應有盡有。長者們無論想品嚐地道粉麵還是西式下午茶，都能以最抵價錢大快朵頤，精明吃盡全港美食。

7. 松記糖水店 全單消費享九折

長者餐飲優惠2026｜松記糖水店 全單消費享九折

長者到店享用多款中西式精緻糖水與傳統甜品，付款時出示長者咭即享全單九折，甜入心扉更省錢。

8. 吉野家 早市茶市滿額立減$3

長者餐飲優惠2026｜吉野家 早市茶市滿額立減$3

長者於早市或茶市時段惠顧滿港幣$30元，即可享即時扣減$3元優惠，細嚐經典丼飯與滋味早晨套餐。

9. 肯德基 KFC 惠顧即送熱飲或薯蓉

長者餐飲優惠2026｜肯德基 KFC 惠顧即送熱飲或薯蓉

週一至五惠顧滿$10送熱奶茶、美式咖啡或白咖啡；上午十一點後滿$20更免費獲贈經典馬鈴薯蓉一客。

10. 必勝客 PIZZA HUT 下午茶套餐享$5優惠

長者餐飲優惠2026｜必勝客 PIZZA HUT 下午茶套餐享$5優惠

長者憑咭於下午茶時段堂食惠顧特選下午茶套餐，即可享現減$5元優惠，享受愜意美味的西式下午茶。

11. 薄餅博士 PHD 下午茶消費減$2

長者於下午茶時段到分店作任何消費，即可享即時扣減$2元優惠，美味薄餅與小食讓下午更添滿足。

12. 麥當勞 惠顧滿額即送經典薯餅或飲品

上午十一點前滿$13或買奶茶送脆薯餅；十一點後滿$13送熱即磨咖啡、奶茶、汽水或中薯條（週六日及公眾假期除外）。

13. 大快活 關愛咭每次消費減$3

長者可於指定分店申請關愛咭，每次正價消費即享$3元現金扣減，每月最高可累計獲得$300元優惠。

14. 一粥麵 早茶市惠顧套餐送指定熱飲

長者於早市或茶市惠顧任何套餐或單點主食，並出示有效長者咭，即可獲贈香濃茶、啡或其他熱飲一杯。

15. 海天堂 現金購正價產品滿$100減$25

長者憑有效證件以現金或電子支付購買正價產品滿$100元，即可享$25元即時折扣，保健養生更劃算。

16. Jollibee 快樂蜂 週一至五特惠套餐低至$16

長者於平日指定時段可享特惠餐：$17班戟配熱飲、$16蘑菇飯配飲品或$27肉醬意粉配飲品，滋味又實惠。

17. Pacific Coffee 手調飲品及食品九折

長者於指定門市購買現調手調飲品或精緻食品，付款時出示長者咭即可享有九折優惠，輕鬆享受悠閒時光。

18. 牛大人 特設長者優惠火鍋套餐價

長者光顧火鍋套餐可享專屬長者特惠價，輕鬆任食台式火鍋肉類與配料，是家庭聚會與朋友聚餐的最佳選擇。

19. 南記粉麵 惠顧任何粉麵送豆漿或生菜

滿60歲長者堂食購買任何粉麵，即可免費獲贈細豆漿一杯或健康生菜半份，令一餐粉麵更添營養。

20. 譚仔三哥米線 下午茶惠顧送指定熱飲

長者於下午2時至6時惠顧一餸或以上米線，即可免費獲贈香濃熱飲一杯，暖胃又暖心。

21. 一鍋堂 提供午市及晚市長者特惠

長者不論於午市或晚市光顧火鍋，均可向店員查詢並享用特設的長者專享優惠，享受極致的火鍋體驗。

22. 譚仔雲南米線 惠顧米線減$8或送飲品

長者惠顧指定兩餸米線可享即時扣減$8元優惠，或惠顧任何米線免費送冷熱飲品一杯，雙重福利任選。

23. 錦麗 全日惠顧主食或套餐現減$3

長者全日於分店惠顧主食或套餐，出示長者咭或樂悠咭即可享即減$3元優惠，輕鬆品嚐越式地道風味。

24. 茶木‧台式休閒餐廳 全日惠顧套餐減$3

長者憑證全日惠顧正價主食或套餐，每張咭可即時獲得$3元折扣，盡情細味精緻的台式休閒餐飲。

25. 大家樂 茶市滿額減$3兼送油菜

長者憑卡於茶市消費滿$40即減$3；午市或晚市消費滿$30更可額外免費換領新鮮油菜一客。

26. 安平燒肉 特設長者優惠燒肉套餐

長者可以專屬長者特惠價錢享用高質燒肉套餐，盡情品嚐台式烤肉與多款特色食材，份量誠意十足。

27. 華星冰室 消費滿$50即減$5

長者憑咭到店消費單一帳單滿$50元即減$5元，滿$100元即減$10元（如此類推），重溫經典港式情懷。

28. 永年士多 下午三時後消費送熱飲

下午三時後，長者於指定門市作任何消費，即可免費獲贈熱奶茶、檸茶或檸水一杯，佐配經典車仔麵。

29. 銀龍飲食集團 下午茶套餐享$3優惠

下午茶時段堂食惠顧下午茶套餐，並以樂悠卡付款，即可享$3元折扣，享受經典港式茶點最適合不過。

30. Délifrance 堂食套餐指定飲品免費添飲

長者於週一至五全日堂食惠顧任何正價套餐，即可享有指定飲品免費添飲一次，是精緻下午茶的首選。

長者購物優惠2026｜餅店專享9折 家電、配眼鏡低至7折

照顧日常起居與健康是銀髮族的生活重點。多家海味藥材店、中西餅店、百貨公司及家電品牌，均設有長者專享折扣。無論買養生保健品、新鮮麵包，還是添置家電、配老花眼鏡，甚至選購金飾及辦理電話月費，都可享額外九折至九五折等優惠。

31. 香港聖安娜餅屋 購買麵包西餅享九五折

長者購物優惠2026｜香港聖安娜餅屋 購買麵包西餅享九五折

長者到全線分店購買新鮮出爐的麵包、西餅等指定烘焙產品，可尊享九五折優惠，健康早餐輕鬆準備。

32. 美心西餅 購買指定麵包享九五折

長者購物優惠2026｜美心西餅 購買指定麵包享九五折

長者於全線分店購買任何家庭麵包、單個裝麵包及三文治，憑證付款即可享有九五折優惠。

33. 榮華餅家 購買標準價貨品九折

長者購物優惠2026｜榮華餅家 購買標準價貨品九折

長者於指定分店購買各式中式餅食、手信或標準價產品，付款時出示長者咭可享有九折優惠。

34. 恆香老餅家 逢星期三購買正價產品九折

逢星期三（公眾假期除外），長者惠顧傳統中式正價唐餅或招牌老婆餅，可享有九折特惠折扣。

35. 永安百貨 逢星期一二指定貨品額外九五折

逢星期一及二，長者到指定百貨部門購買指定貨品，出示長者咭可享額外九五折優惠，生活起居一應俱全。

36. 裕華國貨百貨店 購買正價商品九折

長者購買多款精選正價國貨或生活商品，出示長者咭即享九折優惠，輕鬆購置日常所需。

37. 名視眼鏡中心 鏡架及鏡片額外九折

長者選購精緻鏡架及高品質鏡片，除原有店內折扣外，可額外享有九折優惠，重現清晰明亮視野。

38. 南北行 逢星期二指定產品享額外優惠

逢星期二到店選購優質參茸海味、中藥材或指定養生防護產品，長者可享有專屬額外優惠折扣。

39. 東方紅藥業 購買正價產品九折

長者選購正價中藥保健品、參茸或燕窩，憑長者咭即享九折福利，呵護身體健康更省心。

40. 盞記燕窩專門店 滿額免費升級會員

長者咭持有人購物滿$500元，即可免去高門檻直接成為普通會員，更早享受尊貴的會員福利。

41. 樓上 尊享金咭會員級別優惠

長者咭持有人到店購物，可享有與金咭會員同等的專屬特惠折扣，購買海味及養生食材極劃算。

42. 雞仔嘜 購買全線正價貨品九折

長者購買高品質、親膚保暖的經典內衣、針織衫或精選正價服飾，均可享有全單九折優惠。

43. 余仁生 購買正價貨品九五折

長者到專門店購買正價優質中藥、養生保健食品或經典保健湯包，可享有九五折貼心折扣。

44. 人氣電器店 Ninki Denki 指定產品低至七五折

長者購買指定知名品牌家電可獲低至七五折特惠，特定品牌更享額外3%優惠，裝點舒適家居。

45. Panasonic 陳列室 指定家電低至七五折

出示長者咭購買指定品牌之家用電器及美健產品，即享低至七五折起的超值長者專享折扣。

46. 香港移動通訊 csl 爸媽專屬月費計劃

長者可享有每月只需$58元的專屬流動數據計劃，內含3GB高速本地流動數據，輕鬆聯絡親友。

47. 老鳳祥銀樓 提供長者金飾珠寶尊享優惠

長者到店選購黃金或精緻珠寶首飾，可享有特別折實優惠，更可享受珠寶首飾免費清潔服務。

48. 生活館 / 生活廊 正價貨品八五折

長者到店購買廚具或生活精品，正價貨品享八五折，特價或指定電器產品亦可享九五折特惠。

49. 嗎哪有機站 購物滿額免費升級會員

長者持咭購物滿港幣$100元，即可免費登記成為會員，並享有長者專享的會員購物折扣。

50. HKTVmall 登記長者會員享網購線下雙重著數

長者登記成為長者會員，可獲$50迎新網購券、門市指定減$2、週三網購九五折及免運等福利。

51. 有機站 購買正價貨品九五折

長者出示長者咭購買各式天然、有機及健康食品，付款時可尊享九五折優惠。

52. 營康薈 逢星期二購物享九折優惠

逢星期二到指定門市出示長者咭，購買復康用品或健康有機產品，即可享有九折購物優惠。

53. 好棧 逢星期三滿額扣減兼特價買龜苓膏

逢星期三滿$100即減$5，長者更可以超值價$3元購買好棧招牌龜苓膏單個裝，清熱袪濕。

54. 依飛 尊享多日免費光脈通體驗

長者憑長者咭到專門店，可享數天免費光脈通及光能墊體驗服務，幫助舒緩日常疲勞。

55. 優品360° 逢星期二購買指定自家品牌九五折

逢星期二，長者凡購買指定的精選自家品牌食品或零食，出示證件即可享有九五折優惠。

56. FoodVille 逢星期二自家品牌九五折

逢星期二，長者購買指定的自家品牌優質食材或環球零食，付款時出示長者咭即享九五折。

57. 步足履 購買所有正價產品九折

長者選購舒適透氣、保護關節的健康鞋履或指定正價防滑鞋款，可享有九折貼心優惠。

58. 鴻福堂 自家湯及涼茶正價八折

出示長者咭或樂悠咭購買所有自家湯、涼茶、龜苓膏及豆漿系列產品，即可享有正價八折特惠。

59. 家居樂 購買指定家庭貨品九折

長者到店選購精選指定居家用品或生活雜貨，付款時出示長者咭即可尊享九折特惠。

60. 名鑽軒 珠寶正價七折及免費清潔

長者購買鑽石、寶石、玉器及珍珠等正價珠寶首飾尊享七折，並提供免費的珠寶首飾清洗服務。

61. 福泰珠寶 黃金手工半價及珠寶六五折

長者到店選購黃金產品手工費享半價折扣，指定高貴珠寶首飾更可享有超值六五折特惠。

62. 友和 YOHO 門市消費滿千減$50

長者於門市單一消費滿港幣$1000元，付款前出示長者咭即可享即時扣減$50元優惠。

63. Cherry床上用品專門店 消費享額外九折

長者選購優質床上用品，出示長者咭或樂悠咭付款可享有額外九折，提升睡眠品質。

64. 仁御堂 逢星期三滿額享九五折

每逢星期三到店出示實體或電子長者咭，單一消費滿$300元即可享有九五折購物特惠。

65. 安記海味 每次消費享2%即時折扣

長者選購優質參茸海味或招牌罐頭鮑魚，每次消費均可享有2%的即時扣減優惠。

66. 康維他 指定天然產品額外九五折

長者購買麥蘆卡蜂蜜等指定優質保健產品，出示長者咭可享有額外九五折特惠。

67. 奇華餅家 買正價現貨產品滿額九折

凡出示有效長者咭，現場正價購買經典中式禮餅或現貨餅食滿$30元，即享九折優惠。

68. 東海堂 購買指定西餅麵包享九五折

長者於指定門市購買精緻日式西餅、新鮮麵包或其他指定產品，即可享有九五折優惠。

69. Zoff 購買正價眼鏡貨品全單八五折

長者憑咭選購多款潮流日系正價眼鏡、鏡框及指定眼鏡產品，可享有全單八五折特惠。

70. 金至尊珠寶 選購正價珠寶鑽飾八八折

長者選購高雅大氣的正價珠寶或精緻鑽飾，付款時出示長者咭可享有八八折優惠。

71. 京東港澳 完成網上登記享九折及免運

65歲或以上長者完成簡單網上登記，每月第一個星期一可獲贈兩張九折券及兩張運費券。

72. 大埔振興肉丸 所有丸類產品九折

長者購買鮮美爽口的地道港式丸類產品，付款時可享有九折特惠（特價丸類除外）。

73. 清晰視力 購買精選眼鏡享七折

長者到店選購精選眼鏡，出示有效證件即可享有七折特惠，讓閱讀及日常出行更安全。

74. 林淦生醫藥 全線品牌產品九折

長者購買林淦生旗下所有專科產品或中藥保健品，出示長者咭均可享九折專屬折扣。

75. 新生精神康復會 農社330購物九五折

長者到店選購綠色有機蔬菜或健康生活產品，付款時可尊享九五折購物優惠。

76. 嘉林琴行 樂器及音樂書籍九折

長者購買所有樂器及音樂書籍可享九折特惠，手提電子琴亦享九五折，豐富退休音樂生活。

77. 雪肌蘭 免費入會及滿額送即時折扣

新長者客戶可免費入會，首次惠顧指定健康食品滿港幣$500元或以上，享即時折扣港幣$100元。

78. 皇玥 門市指定消費淨額享九折

長者於指定門市選購高品質中式酥餅或餅食，扣除店內基本折扣後的淨額再享額外九折。

79. 首達百貨 中午十二點前購物九折

長者於每日中午12時前的黃金購物時間到店，即可尊享全單九折優惠（特價品除外）。

長者超市優惠2026｜百佳/惠康/Taste/Market Place逢星期三9折

日常生活少不了買餸掃貨，全港各大超市及便利店亦送上極具誠意的折扣！百佳、惠康等各大超市大多將「星期三」定為長者優惠日，購買指定自家品牌產品可享九折。此外，更有便利店提供貼近來貨價的福利，讓長者輕鬆選購優質食材及生活雜貨。

80. 百佳超級市場 逢星期三指定品牌九折

長者超市優惠2026｜百佳超級市場 逢星期三指定品牌九折

逢星期三，長者購買指定自家及精選品牌（佳之選、金御膳等）產品，均可尊享九折。

81. Fusion 逢星期三指定品牌九折

長者超市優惠2026｜Fusion 逢星期三指定品牌九折

逢星期三，長者出示有效證件購買超值牌、佳之選或金御膳等產品，即可享有九折優惠。

82. 惠康超級市場 逢星期三自家品牌九折

長者超市優惠2026｜惠康超級市場 逢星期三自家品牌九折

逢星期三，長者出示長者咭或樂悠咭於全線惠康門市購買指定自家品牌，即享九折。

83. PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE 逢星期三九折

逢星期三到店選購指定的急凍食品或自家品牌產品，出示長者咭即可獲得九折。

84. SUPADEPA 逢星期三買自家品牌九折

長者於逢星期三到門市購買精選超值牌、佳之選或金御膳等品牌產品，即享九折折扣。

85. International 逢星期三九折大福利

逢星期三，憑長者咭購買超值牌、佳之選或金御膳等指定家庭品牌產品可享九折。

86. Taste 逢星期三買指定食品九折

逢星期三，長者購買指定的超值牌、佳之選或金御膳等品牌食材及日用品，享九折折扣。

87. 營多東南亞美食市場 購物九折

長者到店選購東南亞特色食品、香料及零食，付款時出示長者咭即可享九折（不含電話卡）。

88. Express 逢星期三買指定品牌九折

逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳等指定品牌優質食品，憑長者咭即享九折。

89. Market Place 逢星期三自家品牌九折

逢星期三購買各式特選自家品牌優質食材或精緻食品，長者付款時可享有九折特惠。

90. 3hreesixty 逢星期三自家品牌九折

逢星期三，長者於門市選購精選優質自家品牌商品，出示有效證件即可享有九折。

91. 家園便利店 免費入會享貼近來貨價

長者到店可即時免費申請成為會員，永久享有貼近來貨價的超低特惠價購買民生必需品。

92. 寶達食品超市 逢星期三下午指定時段八八折

逢星期三下午4點前，長者憑咭購買多款急凍高質食材或優質凍肉，可享有八八折。

長者康復及醫療器材優惠2026｜助聽器/輪椅九折、免費專業聽力測試

優質的醫療及復康器材能大大提升長者的生活質素。多間專業醫護用品店、復康中心及聽力中心，均為長者提供正價器材及保健品的九折優惠。由購買護理床、輪椅，到免費聽力測試及選購助聽器都有折扣支援。讓老友記以更實惠的價錢獲得專業護理，為健康生活提供多一重安心保障。

93. 關愛醫護 購買全線正價商品九折

長者選購精選正價防護康復用品 or 專業健康輔助器材，付款時出示長者咭即可享有九折折扣。

94. 營康薈-華康復康用品 逢星期二享九折

逢星期二到指定復康用品分店購物，憑咭可享九折優惠（電子產品、家電及特價品除外）。

95. 唯健康 購護理床送$2400防水床褥

長者到分店購物尊享九折；如選購指定多功能護理床，更可免費獲贈防褥瘡防水減壓床褥。

96. 磐石醫療護理 購買指定康復產品九折

長者選購各式醫療及優質復康護理產品，出示長者咭付款即享九折優惠（特價品除外）。

97. 清晰聽聽力中心 免費測試兼助聽器九折

長者可享有免費的專業聽力測試服務；如需選購清晰聽品牌助聽器，更可獲得九折優惠。

98. Medimart樂康軒 門市購買長者用品九折

長者到門市選購多款長者生活輔助及復康護理用品，出示長者咭付款即尊享九折特惠。

99. Holos新活方 購買品牌營養補充品九折

長者於門市選購多款旗下品牌優質營養補充品，出示長者咭即享九折優惠（公價品除外）。

100. 真善美醫護 購買精選醫護用品九折

長者選購各式專業醫護輔助設備、輪椅或日常復康保健器材，出示有效長者咭即享九折。

長者旅遊出行優惠2026｜昂坪360纜車、天星維港遊特惠票

趁著閒暇到處觀光探索，能令身心更開朗。本港知名旅遊景點如天星維港遊及昂坪360，均為長者提供極具吸引力的票價優惠。老友記可以特惠價搭乘經典郵輪暢遊維多利亞港，或以極高折扣購買纜車車票欣賞大嶼山高空美景。

101. 天星維港遊 尊享環遊或海港遊優惠票

長者搭乘經典星之郵輪環遊維多利亞港或進行海港遊，均可享有特別超值的長者優惠票。

102. 昂坪360 纜車車票及景點門票長者特惠

長者購買昂坪360纜車車票或精選景點門票時，可享有極高折扣的長者特惠價錢，輕鬆暢遊。

資料來源：社會福利署

