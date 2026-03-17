長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?

隨著北上消費成為港人熱門的消遣方式，如何節省乘搭交通開支也成為了市民關心的話題。近日，有網民在社交平台上提出關於「長者使用樂悠咭從紅磡前往羅湖」的收費問題，意外引發一場關於最平路線的熱烈討論，其中有網民教一條僅需$4的路線更被譽為「神級教學」。

網民熱議63歲長者紅磡去羅湖最平方法！用樂悠咭一路線只需$4

日前有網民在facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」上發文，提出了一條「長者常識題」，向廣大網友請教「63歲用樂悠咭紅磡去羅湖車錢幾多？」。但這則看似簡單的問題，迅速吸引了大批熱心網民留言，並分享了多種乘車方法。

上水出閘再入閘 車程便宜$13.1

網民表示，如使用最直接乘搭東鐵線的方法，以樂悠咭於紅磡入閘，並於羅湖站出閘，由於長者是63歲，並非在65歲或以上的半價優惠之列，故收取正價，全程共$41.6。

另有網民建議，如想便宜一點的話，或可選擇於上水先落車出閘，然後再於上水站入閘，乘東鐵線往羅湖站。由於有樂悠咭優惠，由紅磡站往上水站這程只需$2，而由上水站往羅湖站則需$26.5，全程合共$28.5，比起坐足全程平$13.1。

神級極致慳錢法僅$4 惟需轉兩程車

然而，在眾多留言中，有人提出了一個「極致慳錢」的路線，更被其他網民譽為「人才」的超平方法。該網民詳細拆解路線，首先是從紅磡站乘西鐵往元朗站出閘，再於G出口處轉乘九巴B1線前往落馬洲站。然後經福田口岸過關，乘搭深圳地鐵4號線往羅湖，便可到達目的地羅湖口岸。如使用這條路線，由於享有樂悠咭優惠，西鐵及九巴兩程車各只需$2，而由於60歲以上長者於深圳乘搭地鐵是免費的，所以全程合共僅$4。

網民質疑浪費時間？反建議另一$4路線

雖然這個慳錢方案令不少網民大開眼界，但亦有部分人認為這個方法相對「轉折」，認為雖是最划算，但由於需要轉車及步行，所花費的時間及精力遠超於直接乘坐東鐵，對長者而言未必是最佳選擇。不過，該網民亦解釋，因為由元朗西鐵站G出口轉乘B1巴士的過程算順暢，如過關人流不多的話，全程連同其他車程約1小時左右，認為是性價比極高的方法。

另外，除了這個神級慳錢方法外，有另一位網民反建議可考慮蓮塘口岸，如於元朗站轉巴士的話，不如於粉嶺站出閘轉乘蓮塘巴士往蓮塘口岸，全程同樣只需$4，並於深圳境內轉乘地鐵前往羅湖。

資料來源︰深圳大灣區好去處開心share、港鐵