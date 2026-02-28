遊日必睇！日本7-11便利店5大隱藏服務 行李寄存/免稅購物/貨幣兌換

日本便利店一向是旅客的尋寶地，除了琳瑯滿目的商品外，更隱藏著多項便利服務。7-11便利店的服務同樣不限於零售，更擴展至解決旅客在途中的各種疑難雜症，以下將詳細介紹五項旅客必知的實用服務。

日本7-11便利店 5大隱藏服務 行李寄存、免稅購物一站式解決旅客需求

日本7-11便利店隱藏服務｜1. 行李寄存

為解決旅客攜帶大型行李不便的煩惱，日本7-11將自2025年12月起，在全國378家分店導入「ecbo cloak」行李寄存服務。旅客僅需透過官方應用程式或網站預約付款，便可輕鬆在店內寄放行李。收費方面，「手提包」為每日500日圓，「行李箱」則為每日800日圓，但需注意行李僅限當日取回。

日本7-11便利店隱藏服務｜2. 海外包裹寄送

購物過後擔心行李超重的旅客，可利用部分貼有「宅急便」及「黑貓 (ヤマト運輸)」標誌的7-11進行國際快遞。旅客向店員索取快遞單並填寫收件資訊即可，惟紙箱需自備，且三邊合計不得超過160厘米。此服務運費由1,300日圓起，約4至6日便可將心愛的手信寄送到家。

日本7-11便利店隱藏服務｜3. 免稅服務 TAX FREE

在貼有「TAX FREE」標誌的分店，凡符合資格的旅客（如入境未滿6個月的外國人），同日購物金額達5,000日圓以上，即可享受免稅優惠。結帳時只需出示護照並簽署誓約書，便可以不含稅的優惠價格購買商品。

日本7-11便利店隱藏服務｜4. 貨幣兌換

部分7-11門市設有貨幣兌換機，支援多國語言，方便旅客隨時將外幣換成日圓

日本7-11便利店隱藏服務｜5. 手機充電

日本7-11與「ChargeSPOT」合作的手機充電租賃服務，更實現了「甲地租、乙地還」的便利，旅客可在A店租借，並於B店、其他連鎖便利店甚至地鐵站歸還，大大提升了旅途的靈活性。