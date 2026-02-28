Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日必睇！日本7-11便利店5大隱藏服務 行李寄存/免稅購物/貨幣兌換

旅遊
更新時間：09:30 2026-02-28 HKT
發佈時間：09:30 2026-02-28 HKT

日本便利店一向是旅客的尋寶地，除了琳瑯滿目的商品外，更隱藏著多項便利服務。7-11便利店的服務同樣不限於零售，更擴展至解決旅客在途中的各種疑難雜症，以下將詳細介紹五項旅客必知的實用服務。

日本7-11便利店 5大隱藏服務 行李寄存、免稅購物一站式解決旅客需求

日本7-11便利店 5大隱藏服務 行李寄存、免稅購物一站式解決旅客需求
日本7-11便利店 5大隱藏服務 行李寄存、免稅購物一站式解決旅客需求

日本7-11便利店隱藏服務｜1. 行李寄存

為解決旅客攜帶大型行李不便的煩惱，日本7-11將自2025年12月起，在全國378家分店導入「ecbo cloak」行李寄存服務。旅客僅需透過官方應用程式或網站預約付款，便可輕鬆在店內寄放行李。收費方面，「手提包」為每日500日圓，「行李箱」則為每日800日圓，但需注意行李僅限當日取回。

日本7-11便利店隱藏服務｜2. 海外包裹寄送

購物過後擔心行李超重的旅客，可利用部分貼有「宅急便」及「黑貓 (ヤマト運輸)」標誌的7-11進行國際快遞。旅客向店員索取快遞單並填寫收件資訊即可，惟紙箱需自備，且三邊合計不得超過160厘米。此服務運費由1,300日圓起，約4至6日便可將心愛的手信寄送到家。

日本7-11便利店隱藏服務｜3. 免稅服務 TAX FREE

在貼有「TAX FREE」標誌的分店，凡符合資格的旅客（如入境未滿6個月的外國人），同日購物金額達5,000日圓以上，即可享受免稅優惠。結帳時只需出示護照並簽署誓約書，便可以不含稅的優惠價格購買商品。

日本7-11便利店隱藏服務｜4. 貨幣兌換

部分7-11門市設有貨幣兌換機，支援多國語言，方便旅客隨時將外幣換成日圓

日本7-11便利店隱藏服務｜5. 手機充電

日本7-11與「ChargeSPOT」合作的手機充電租賃服務，更實現了「甲地租、乙地還」的便利，旅客可在A店租借，並於B店、其他連鎖便利店甚至地鐵站歸還，大大提升了旅途的靈活性。

 

同場加映：MUJI神級貓砂盤登港！貓廁所＋貓屋二合一設計 貓奴實測：天才級發明

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
21小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
19小時前
北角搶巴士內地男報稱患愛滋病 城巴車長糾纏間衣服染血送院檢查
突發
6小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
21小時前
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
影視圈
15小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
4小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
14小時前
Pickleball亂象︱奧海城天台匹克球場噪音勁 居民批每日13小時轟炸 業界駁：聲浪未必大過打籃球
社會
3小時前
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
飲食
19小時前