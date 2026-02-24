Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OK便利店免費送水？符合1條件即獲「愛心服務」 官方證實：默默存在咗好耐

飲食
更新時間：21:39 2026-02-24 HKT
發佈時間：21:39 2026-02-24 HKT

便利店是不少都市人生活中不可或缺的一環，除了提供商品，細心的服務有時更能觸動人心。近日，有網民分享在OK便利店（Circle K）購買藥物時，獲店員免費贈送樽裝水的經歷。這個暖心舉動在網上迅速傳開，引起廣泛熱議及讚賞，不少人大讚「人間有愛」。

OK便利店買藥送水 網民大讚「人間有愛」

有網民於新年期間在社交平台Threads上分享個人經歷，表示在OK便利店買藥時，店員姐姐的一個善舉讓他深為感動。該帖文發出後，不少網民才驚訝地發現，原來OK便利店買藥送水是一個長期存在的「隱藏福利」，紛紛表示未來會優先選擇光顧OK便利店。

事件的開端是一名網民在年初一凌晨到OK便利店購買多盒「幸福傷風咳素」。根據他的描述，當時售貨員姐姐看見他一次過購買大量藥物，便關切地對他說：「傻豬嚟嘅，唔好咁買呀。邊有人新年去買藥㗎？我送支水俾你啦。」事主後來查看收據，確認店員真的沒有收取樽裝水的費用，讓他不禁感嘆「人間有愛，香港人萬歲 」。

官方回應證「福利」：Circle K 隨時撐你

該分享帖文在網上引起極大迴響，許多網民紛紛表示「依家先知原來OK買藥送水」、「先不論價錢
起碼叫方便咗先」、「咁好服務」、「勁貼心」。更有網民分享曾為OK員工的經歷，「都真係唔少人唔知，會攞多支水嚟埋單，所以成日都要問細size免費喎，幫你換好唔好呀，然後順手講句買藥送水呀」。

事件蘊釀數日後，OK便利店亦在其官方社交媒體專頁上作出回應，證實事件屬實。OK便利店表示，這個「隱藏福利」已經存在很久，初衷是理解顧客買藥時的不適與需要，希望他們能即時服藥，早日康復。OK便利店強調：「『Easy Life, Easy Smile』唔只係一句口號，更加係我哋對每一位顧客嘅小小心意。」官方的溫情回應，再度贏得網民一致好評。


圖片及資料來源：OK便利店Threads 

 

同場加映：百佳大手筆送5條Tempo+原箱檸檬茶！買牙膏即送 連袋裝紙巾/手紙/不鏽鋼真空保溫壺總值超過$314.9

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
5小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
16小時前
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
9小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
2026-02-23 19:10 HKT
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
7小時前
財政預算案2026︱電動車一換一傳取消 代理各出奇招：營業至凌晨、收$100訂金保優惠價
財政預算案2026︱電動車一換一傳取消 代理各出奇招：營業至凌晨、收$100訂金保優惠價
社會
6小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
13小時前