OK便利店免費送水？符合1條件即獲「愛心服務」 官方證實：默默存在咗好耐

便利店是不少都市人生活中不可或缺的一環，除了提供商品，細心的服務有時更能觸動人心。近日，有網民分享在OK便利店（Circle K）購買藥物時，獲店員免費贈送樽裝水的經歷。這個暖心舉動在網上迅速傳開，引起廣泛熱議及讚賞，不少人大讚「人間有愛」。

有網民於新年期間在社交平台Threads上分享個人經歷，表示在OK便利店買藥時，店員姐姐的一個善舉讓他深為感動。該帖文發出後，不少網民才驚訝地發現，原來OK便利店買藥送水是一個長期存在的「隱藏福利」，紛紛表示未來會優先選擇光顧OK便利店。

事件的開端是一名網民在年初一凌晨到OK便利店購買多盒「幸福傷風咳素」。根據他的描述，當時售貨員姐姐看見他一次過購買大量藥物，便關切地對他說：「傻豬嚟嘅，唔好咁買呀。邊有人新年去買藥㗎？我送支水俾你啦。」事主後來查看收據，確認店員真的沒有收取樽裝水的費用，讓他不禁感嘆「人間有愛，香港人萬歲 」。

官方回應證「福利」：Circle K 隨時撐你

該分享帖文在網上引起極大迴響，許多網民紛紛表示「依家先知原來OK買藥送水」、「先不論價錢

起碼叫方便咗先」、「咁好服務」、「勁貼心」。更有網民分享曾為OK員工的經歷，「都真係唔少人唔知，會攞多支水嚟埋單，所以成日都要問細size免費喎，幫你換好唔好呀，然後順手講句買藥送水呀」。

事件蘊釀數日後，OK便利店亦在其官方社交媒體專頁上作出回應，證實事件屬實。OK便利店表示，這個「隱藏福利」已經存在很久，初衷是理解顧客買藥時的不適與需要，希望他們能即時服藥，早日康復。OK便利店強調：「『Easy Life, Easy Smile』唔只係一句口號，更加係我哋對每一位顧客嘅小小心意。」官方的溫情回應，再度贏得網民一致好評。



圖片及資料來源：OK便利店、Threads