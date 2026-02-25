MUJI神級貓砂盤登港！貓廁所＋貓屋二合一設計 貓奴實測：天才級發明

寵物用品設計愈趨融入家居生活，已不再是單純的功能性產品。MUJI 無印良品早前推出了一款全新的貓砂盤，其一物二用的設計，既可作貓廁所，亦可作貓咪的休息小屋，憑著簡約外型及實用功能，旋即引起一眾貓奴的廣泛關注。

MUJI 無印良品二合一貓砂盤登港！貓廁所＋貓屋獲讚：天才級發明

貓奴福音！MUJI貓砂盤指定分店限定發售

MUJI 無印良品推出的神級貓砂盤近日更正式登陸香港，目前於皇室堡、AIRSIDE、美麗華廣場、德福廣場、太古城中心、形點、太古廣場及香港官方網上商店限定發售。不少貓奴都興奮表示「終於有啦」。

一物兩用 完美融入家居

根據官方介紹，這款貓砂盤採用了耐用且具抗菌功能的聚丙烯（PP）物料，不但方便清洗，簡約的外型亦能自然融入不同風格的家居環境。產品最大的亮點在於「一物二用」的設計，既可作為貓砂盤使用，亦可放入軟墊，搖身一變成為貓咪的休息小屋。

貓砂盤採用了四方圍封的設計，能適度遮擋外界視線，為貓咪在如廁或休息時提供一個具安全感的私人空間。同時，考慮到清潔便利性，產品設有前面出入口加上蓋構造，主人只需打開頂蓋，便能輕鬆更換貓砂及清潔內部，有效解決一般封閉式貓砂盤難以徹底清潔的痛點。

貓奴反應熱烈 創新設計獲讚

此貓砂盤一經推出，隨即被網民譽為神級產品，不少貓咪主人對設計理念讚不絕口，形容這是「前所未有的貓咪用品」，認為便捷的兩用設計「簡直是天才之作」，紛紛表示「必買之選」。

資料來源：MUJI Hong Kong & Macao