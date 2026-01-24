MUJI無印良品2026新品預告！降噪無線耳機$400有找 旅行必備防水背囊/免沖洗面膜

MUJI無印良品推出的家居用品及生活小物向來深得不少人愛戴。最近，日本無印良品舉行2026年春夏新品展示會，其中最多人關注的商品，就是MUJI首度推出的頭戴式無線降噪耳機，定價6990日圓（約港幣$350），性價比極高；此外，1月初率先推出的防撕裂布背囊具有防水功能，而且重量僅270克，出門旅行必備！即睇日本MUJI新品2026預告9大推介！

日本MUJI新品2026預告9大推介！無線降噪耳機$400有找 $200入手便攜喇叭

日本無印良品（MUJI）早前舉行春夏新品展示會，介紹及預告多項即將推出的全新商品，包括：頭戴式降噪無線耳機、防水防撕裂布背囊、伸縮式毛巾晾衣架、摺疊式尼龍網布平舖曬衣架、矽膠識別索帶、無線耳機（2種類）、闊口大容量水樽及無線便攜式喇叭 / 迷你喇叭等。

最多人關注的就是一款頭戴式降噪無線耳機，設計沿用無印良品的極簡風格，分為黑白兩色，重量約為244克，具有消除噪音的功能，連續播放時間為42小時（開啟降噪功能）及72小時（關閉降噪功能），有媒體試用後表示降噪效果不俗，而且售價僅是6990日圓（約港幣$350），適合想入門嘗試使用頭戴式耳機的朋友。

此外，無印良品亦將推出兩款無線耳機，同樣於7月推出，分為入耳式及入耳監聽式，售價為2990日圓（約港幣$150），以及兩款防水無線喇叭，分為便攜式（3,990日圓，約港幣$200）和迷你音箱（2,990日圓，約港幣$150），前者內建麥克風，支援通話功能；後者則可同時使用兩台，達到立體聲效果。無線耳機及喇叭均預計7月推出。

MUJI防水背囊／免沖洗面膜旅行必備

與此同時，今年1月初率先推出的防水防撕裂布背囊同樣吸引不少人關注。這款背囊使用的防撕布（Ripstop）是一種採用特殊加固技術的機織物，常見於軍用、戶外服裝及背包，質地輕身且堅韌，在背囊開口處以抽繩設計，方便存取物品，亦可以根據物品數量調整鬆緊，分為摩卡棕色、淺綠和黑色，售價為4990日圓（約港幣$250），日常或出外旅行都適合！

至於美妝用品方面，無印良品宣布3月即將推出一款 清爽型 免沖洗面膜，其保濕成分包含三種植物萃取、神經醯胺和5種胺基酸，使用時只需輕輕擦拭，無需洗臉即可完成從化妝水到乳液的護膚步驟，適合忙碌的都市人溫和呵護肌膚，售價為1290日圓/30塊（約港幣$65）。

來源：MUJI無印良品

文：LW