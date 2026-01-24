Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MUJI無印良品2026新品預告！降噪無線耳機$400有找 旅行必備防水背囊/免沖洗面膜

時尚購物
更新時間：11:15 2026-01-24 HKT
發佈時間：11:15 2026-01-24 HKT

MUJI無印良品推出的家居用品及生活小物向來深得不少人愛戴。最近，日本無印良品舉行2026年春夏新品展示會，其中最多人關注的商品，就是MUJI首度推出的頭戴式無線降噪耳機，定價6990日圓（約港幣$350），性價比極高；此外，1月初率先推出的防撕裂布背囊具有防水功能，而且重量僅270克，出門旅行必備！即睇日本MUJI新品2026預告9大推介！

日本MUJI新品2026預告9大推介！無線降噪耳機$400有找 $200入手便攜喇叭

日本無印良品（MUJI）早前舉行春夏新品展示會，介紹及預告多項即將推出的全新商品，包括：頭戴式降噪無線耳機、防水防撕裂布背囊、伸縮式毛巾晾衣架、摺疊式尼龍網布平舖曬衣架、矽膠識別索帶、無線耳機（2種類）、闊口大容量水樽及無線便攜式喇叭 / 迷你喇叭等。

最多人關注的就是一款頭戴式降噪無線耳機，設計沿用無印良品的極簡風格，分為黑白兩色，重量約為244克，具有消除噪音的功能，連續播放時間為42小時（開啟降噪功能）及72小時（關閉降噪功能），有媒體試用後表示降噪效果不俗，而且售價僅是6990日圓（約港幣$350），適合想入門嘗試使用頭戴式耳機的朋友。

此外，無印良品亦將推出兩款無線耳機，同樣於7月推出，分為入耳式及入耳監聽式，售價為2990日圓（約港幣$150），以及兩款防水無線喇叭，分為便攜式（3,990日圓，約港幣$200）和迷你音箱（2,990日圓，約港幣$150），前者內建麥克風，支援通話功能；後者則可同時使用兩台，達到立體聲效果。無線耳機及喇叭均預計7月推出。

MUJI防水背囊／免沖洗面膜旅行必備 

與此同時，今年1月初率先推出的防水防撕裂布背囊同樣吸引不少人關注。這款背囊使用的防撕布（Ripstop）是一種採用特殊加固技術的機織物，常見於軍用、戶外服裝及背包，質地輕身且堅韌，在背囊開口處以抽繩設計，方便存取物品，亦可以根據物品數量調整鬆緊，分為摩卡棕色、淺綠和黑色，售價為4990日圓（約港幣$250），日常或出外旅行都適合！

至於美妝用品方面，無印良品宣布3月即將推出一款清爽型免沖洗面膜，其保濕成分包含三種植物萃取、神經醯胺和5種胺基酸，使用時只需輕輕擦拭，無需洗臉即可完成從化妝水到乳液的護膚步驟，適合忙碌的都市人溫和呵護肌膚，售價為1290日圓/30塊（約港幣$65）。

來源：MUJI無印良品

文：LW

同場加映：日本7-Eleven新增寄存行李服務！近400間門市24小時營業 ¥500/日起寄存行李箱/背包/BB車 附預約教學
 

 

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
16小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
2026-01-22 13:57 HKT
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
5小時前
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
影視圈
15小時前
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
影視圈
20小時前
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
18小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
趣聞熱話
23分鐘前