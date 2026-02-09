Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

7-11進軍燒味市場？賣$26叉燒雞翼紅腸三寶飯 網民讚味道不錯「宵夜恩物」 

飲食
更新時間：12:45 2026-02-09 HKT
發佈時間：12:45 2026-02-09 HKT

7仔進軍燒味界？近年便利店速食推陳出新，為生活忙碌的港人提供更多元化的選擇。近日有網民在社交平台分享，發現7-Eleven新推出一款售價僅$26的燒味三寶飯，其性價比之高，獲不少網民實測後給予正面評價，旋即在網上引起熱議！

7-Eleven新出燒味三寶飯 叉燒紅腸雞翼三併$26

有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，分享自己光顧7-Eleven的食評。該網民表示，「今日又試吓新嘢」，購買了7-Eleven新推出的「燒味三寶飯（$26)」，內含叉燒、雞翼、紅腸。從事主分享的相片可見，飯盒中的燒味色澤油潤，賣相相當吸引。為了讓晚餐更豐富，事主再額外購買了燒味，「再自己加碟燒肉雞，加啲甜豉油同薑蓉」，組合成個人化的「五寶飯」，並滿足地表示「一樂也」。

對於這款便利店燒味飯，事主給予了正面評價，認為「個飯雖然份量唔多，啲燒味都算唔錯，咁嘅價錢可以一試」。他又補充，因為居住地區的燒味店都關門了，所以「唯有食七仔」，24小時營業的7-11成了「宵夜恩物」。

網民讚味道不錯 「唔會要求太多啦」

帖文一出，隨即引起大量網民關注及留言，不少人對這款便利店燒味飯表示感興趣。事主亦熱心回應網民交流，表示燒味飯「味道都Ok，紅腸、叉燒都腍」、「飯軟硬適中，唔會太腍，放心食用」，認為「$26 有個飯食算係幾唔錯。唔會要求太多啦」。他更分享貼士，建議大家「加咗甜鼓油會好味啲」，並指甜豉油可以向店員索取。

網民普遍認為飯盒「賣相幾好」，更有留言稱讚「便利店$26三寶飯仲靚仔過連鎖店幾十蚊嘅燒味飯」，認為既方便又抵食。亦有已嚐鮮的網民加入討論，表示「食過，唔錯架，夜返想食野，都真係值得一試」及「估唔到7仔叉燒幾好」，質素獲得不少人認同。

 

同場加映：大家樂豪華團年飯優惠！鮑魚花膠煲二人餐$148 連紅燒素翅/叉燒/小菜

 

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
53分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT