7-11進軍燒味市場？賣$26叉燒雞翼紅腸三寶飯 網民讚味道不錯「宵夜恩物」 

7仔進軍燒味界？近年便利店速食推陳出新，為生活忙碌的港人提供更多元化的選擇。近日有網民在社交平台分享，發現7-Eleven新推出一款售價僅$26的燒味三寶飯，其性價比之高，獲不少網民實測後給予正面評價，旋即在網上引起熱議！

7-Eleven新出燒味三寶飯 叉燒紅腸雞翼三併$26

有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，分享自己光顧7-Eleven的食評。該網民表示，「今日又試吓新嘢」，購買了7-Eleven新推出的「燒味三寶飯（$26)」，內含叉燒、雞翼、紅腸。從事主分享的相片可見，飯盒中的燒味色澤油潤，賣相相當吸引。為了讓晚餐更豐富，事主再額外購買了燒味，「再自己加碟燒肉雞，加啲甜豉油同薑蓉」，組合成個人化的「五寶飯」，並滿足地表示「一樂也」。

對於這款便利店燒味飯，事主給予了正面評價，認為「個飯雖然份量唔多，啲燒味都算唔錯，咁嘅價錢可以一試」。他又補充，因為居住地區的燒味店都關門了，所以「唯有食七仔」，24小時營業的7-11成了「宵夜恩物」。

網民讚味道不錯 「唔會要求太多啦」

帖文一出，隨即引起大量網民關注及留言，不少人對這款便利店燒味飯表示感興趣。事主亦熱心回應網民交流，表示燒味飯「味道都Ok，紅腸、叉燒都腍」、「飯軟硬適中，唔會太腍，放心食用」，認為「$26 有個飯食算係幾唔錯。唔會要求太多啦」。他更分享貼士，建議大家「加咗甜鼓油會好味啲」，並指甜豉油可以向店員索取。



網民普遍認為飯盒「賣相幾好」，更有留言稱讚「便利店$26三寶飯仲靚仔過連鎖店幾十蚊嘅燒味飯」，認為既方便又抵食。亦有已嚐鮮的網民加入討論，表示「食過，唔錯架，夜返想食野，都真係值得一試」及「估唔到7仔叉燒幾好」，質素獲得不少人認同。