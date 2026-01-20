Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵 x WeChat Pay HK！經羅湖/落馬洲出發8折 簡單3步領取乘車優惠

旅遊
更新時間：11:59 2026-01-20 HKT
發佈時間：11:59 2026-01-20 HKT

經常往返深圳與香港兩地的朋友有喜訊！作為連接深港兩地的重要交通樞紐，港鐵一直以高效便捷的服務深受跨境乘客歡迎。最近，港鐵公司與WeChat攜手，為使用微信支付及WeChat Pay HK的用戶提供8折車費優惠，於指定期間內，從羅湖站或落馬洲站出發前往香港各區，即可享用優惠！

港鐵限時優惠！WeChat Pay HK乘車碼 羅湖/落馬洲出發8折

這次港鐵推出的8折車費優惠，對於頻繁需要經由羅湖或落馬洲口岸過關的通勤人士，或假日北上消費的港人而言，無疑是個重大利好消息。即日起至2月8日，微信支付及WeChat Pay HK的用戶，只要使用WeChat Pay HK或微信支付的乘車碼，便可在出閘時自動享受折扣，全程無需排隊購買單程票。

如何領取港鐵 x WeChat Pay 羅湖/落馬洲乘車優惠？

想享受這項吸引的折扣非常簡單，只需跟隨以下三個步驟，即可輕鬆將8折優惠券綁定至您的乘車碼：

  1. 在微信中打開「香港GO搭港鐵」小程序並開通港鐵乘車碼。
  2. 進入「領券綁定乘車碼赴港車費8折」推廣活動頁面，點擊 「領取優惠」。
  3. 在乘車當天、入閘之前，前往「我的優惠券」 頁面，打開8折優惠券，點擊「綁定優惠券至乘車碼」。

*需要注意的是，首次綁定優惠券的用戶，系統可能會提示綁定失敗。此時，請點擊「開通及關聯乘車碼」，然後按「立即關聯」，再返回重新綁定優惠券即可。

港鐵 x WeChat Pay 羅湖/落馬洲乘車8折優惠

  • 優惠推廣期：即日起至2026年2月8日
  • 適用對象： 微信支付及WeChat Pay HK用戶
  • 使用方式：
    • 必須於乘車當天並在入閘前，成功將優惠券綁定至乘車碼。
    • 優惠券僅限綁定當天使用，逾時將自動失效。
    • 每張優惠券僅可使用一次，如需再次享受優惠，請於下次乘車前重新領取及綁定。
  • 條款細則：
    • 此優惠不適用於同行碼，僅限主用戶本人使用。
    • 乘搭東鐵綫頭等額外費需支付正價費用，不在此優惠範圍內。
    • 本優惠不可與MTR Mobile應用程式內的「車票二維碼」同時使用。
    • 一切優惠詳情及更新，請以「香港GO搭港鐵」小程序內的公佈為準。

 

資料來源：MTR

 

同場加映：網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸

