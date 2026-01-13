港鐵屯馬綫紅磡站特別安排！指定日子需落車轉月台

港鐵屯馬綫紅磡站特別安排｜公共交通系統為配合工程項目，不時會作出臨時服務調整。香港鐵路有限公司宣布，乘客於今年2月及3月的兩個指定星期日，乘搭屯馬綫途經紅磡站時需遵守特別轉車安排。港鐵呼籲市民預留充裕乘車時間，以免行程受阻。

屯馬綫紅磡站特別安排 2周日需落車轉綫

紅磡站屯馬綫月台將於2月1日及3月8日（均為星期日）實施特別服務安排，以配合相關工程。

根據港鐵發放的資訊，在上述兩個星期日，所有乘坐屯馬綫的列車，在抵達紅磡站後將以此站為終點。乘客若需繼續行程，必須在紅磡站下車，然後步行至對面月台，換乘另一班列車才能前往原定目的地。港鐵強調，屆時屯馬綫全綫將會「站站有車搭」，並維持正常的星期日班次。

此項安排意味著乘客的乘車過程會被中斷，需要花費額外時間轉車。為此，港鐵提醒市民，屆時應多加留意車站職員的指示、以及車站和車廂內的廣播，並建議乘客提早出門。市民亦可透過「MTR Mobile」應用程式，查閱最新的車務資訊。

