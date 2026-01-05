深圳羅湖愛國路迎春花市2.10開鑼！一連7天開放買年花辦年貨 文創攤位/冰糖葫蘆/寫揮春 附地址+交通詳情

尚有一個多月便是農曆新年，每逢過年前少不了買年花、辦年貨，逛花市亦是市民過節前必做之事。近年港人喜歡北上深圳消費，深圳羅湖愛國路迎春花市將於2月10日（年廿三）開鑼，一連7天開放讓市民前往辦年貨，感受新春氣氛，當中還有文創攤位、冰糖葫蘆、寫揮春等活動，即睇地址及交通詳情！

深圳羅湖愛國路迎春花市2.10開鑼！一連7天開放買年花辦年貨

深圳市迎春花市始於1982年，自1998年起愛國路成為每年花市的固定舉辦地方，成為羅湖歷史悠久的花市之一，亦是深圳市民每逢過年必到之處。愛國路迎春花市位於愛國路（華麗路至怡景路），今年花市將於2月10日（年廿三）至16日（除夕）一連7天開放。往年愛國路花市主入口拱門都設有大型新春打卡裝置，整條街道都掛上充滿節日氣氛的燈籠，兩旁滿是攤檔出售新年裝飾、年花等。

文創攤位/冰糖葫蘆/寫揮春 附地址+交通詳情

除了傳統年花、裝飾攤檔之外，花市亦引入不少文創攤位，讓市民入手文創雪條、文字燒等創意的賀年商品。花市少不了美食攤檔，冰糖葫蘆是愛國路花市的「常駐嘉賓」，吸引市民圍觀及品嚐。愛國路迎春花市距離羅湖口岸約10分鐘車程，市民亦可以乘坐地鐵及巴士前往。此外，益田假日廣場提供超過逾1100個泊車位，免費開放予前往花市的自駕市民，深圳第二實驗學校每天提供65個免費車位，自駕人士可預約停泊。

深圳羅湖愛國路迎春花市

日期：2月10（年廿三）至16日（除夕）

開放時間：上午10:00至午夜12:00

地點：羅湖區愛國路（華麗路至怡景路）

交通：

(1)地鐵：3號綫翠竹站B2出口，直行約300米到達花市主入口；5號綫怡景站D出口，直行約500米到花市

(2)公交站：竹園賓館公交站、木頭龍公交站、愛國大廈公交站、華麗環島公交路、怡景花園公交站、水庫新村公交站、留醫部公交站

(3)自駕：益田假日廣場逾1100個泊車位，免費開放予前往花市的自駕市民；深圳第二實驗學校每天提供65個免費車位，需預約

文:RY

資料及圖片來源:罗湖文创、MiloPhoto、深圳本地宝、深圳市羅湖區人民政府